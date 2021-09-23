Üye Girişi
Tarlada soğan 80 kuruştan alıcı bulurken, üretici masrafları karşılayamıyor - Son Dakika

Tarlada soğan 80 kuruştan alıcı bulurken, üretici masrafları karşılayamıyor

23.09.2021 12:05

Yozgat'ın verimli toprakları ile dikkat çeken bölgelerinden olan Aydıncık ilçesine bağlı Kümbet ova bölgesinde 5 bin dönüm alana ekimi yapılan soğanın hasadı başladı. Soğan kilosu 80 kuruştan alıcı bulurken, üretici masrafını karşılayamamaktan şikayetçi.

Türkiye'nin önemli soğan üretim merkezlerinden biri olan Yozgat'ta hasat başladı. Günün ilk ışıklarıyla tarlaya giren mevsimlik işçiler, sökümünü yaptıkları soğanları, çuvallara doldurarak satışa hazır hale getiriyor. Anadolu insanının sofralarının baş tacı olarak bilinen soğanı toplayan işçilerin çalışmaları drone ile görüntülenirken binlerce soğan çuvalının yer aldığı tarlalar kırmızıya büründü.

Soğan hasadı başladı, tarlada soğan 80 kuruş! Üretici maliyetini karşılayamamaktan dertli

"KURTARMIYOR"

Mercimek Ören köyü Muhtarı Cemal Yıldız, bu yıl 70 dönüm alana mor soğan ektiğini söyleyerek, "Biz soğanı köy olarak yaklaşık 50 yıldır ekiyoruz. Bu yıl da 60-70 dönüm mor soğan ektim. Tahmini olarak 250 ton civarı soğan hasadı yapacağız. Verimde sıkıntı yok ama şu an soğanın bir satış değeri yok. A kalite soğanı tarlada 80 kuruştan satıyoruz. Biz birkaç yıldır bu konulardan rahatsızız, yani girdi fiyatları ile bugünkü sattığımız fiyatların orantısı çok zıt. Biz bir gübreyi 150 liradan alırken şu an 340 liraya almaya başladık. Sadece 6 ayda değişen bir fiyat bu. Bugünde 80 kuruşa soğan satıyoruz, kalem de kurtarmıyor. Ama biz geleneksel olarak bunu yapıyoruz, yapmazsak ne yapacağız ya üretimden çekileceğiz ya da sabırla yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Soğan hasadı başladı, tarlada soğan 80 kuruş! Üretici maliyetini karşılayamamaktan dertli

"PAZAR SIKINTISI YOK"

Aydıncık Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tekçam ise bu yıl ilçede 5 bin dönüm alana soğan ekimi yapıldığını belirterek, "Kümbet ovamızın verimli topraklarında bu sene 25 bin ton ürün hasadı elde edeceğiz bu sene verimli bir yıl geçiriyoruz. İnşallah hayırlı, bereketli olur. Bu yıl ilçemizde 5 bin dönümde soğan ekimi yapıldı. Bunun 2 bin dönümü mor soğan, 3 bin dönümü de sarı soğan. Toplamda 25 bin tonluk bir hasat bekliyoruz. Verimli bir yıl geçiriyoruz. Mor soğan genelde ihracata gidiyor sarı soğanın da yurt içinde tüketimi sağlanıyor. Pazar sıkıntısı şu an için yok, alım oluyor. Şu an depolama yapılıyor ihtiyaç halinde soğanların sevkiyatları yapılıyor. Pazar sıkıntısı olacağını düşünmüyoruz" şeklinde konuştu.

Soğan hasadı başladı, tarlada soğan 80 kuruş! Üretici maliyetini karşılayamamaktan dertli
Tarlada soğan 80 kuruştan alıcı bulurken, üretici masrafları karşılayamıyor
Tarlada soğan 80 kuruştan alıcı bulurken, üretici masrafları karşılayamıyor
Tarlada soğan 80 kuruştan alıcı bulurken, üretici masrafları karşılayamıyor
Tarlada soğan 80 kuruştan alıcı bulurken, üretici masrafları karşılayamıyor

Türkiye, Kümbet, Yozgat, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarlada soğan 80 kuruştan alıcı bulurken, üretici masrafları karşılayamıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)
500

Son Dakika

Bu kadar da olmaz dedirtecek hırsızlık! Hedef belirledikleri seyyar simitçinin, krem peynir ve meyve sularını çaldılar 12:52 Bu kadar da olmaz dedirtecek hırsızlık! Hedef belirledikleri seyyar simitçinin, krem peynir ve meyve sularını çaldılar Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken kaçan koruması dahil 8 polis, açığa alındı 12:49 Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken kaçan koruması dahil 8 polis, açığa alındı Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı 12:18 Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı
Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti 12:00 Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti Son Dakika! Prof. Dr. Kurugöl'den 11:49 Son Dakika! Prof. Dr. Kurugöl'den "Bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldı" iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Yalnızca bir vaka var Süleyman Soylu, şehit edilen Eren Bülbül ile ilgili konuştu: O gün bir söz verdik 11:36 Süleyman Soylu, şehit edilen Eren Bülbül ile ilgili konuştu: O gün bir söz verdik
İbrahim Tatlıses, şaşırtan hapis kararı! Kanalında çalışan kadın müdüre tehdit ve hakaret iddiasıyla yargılandığı davada 2 ay 15 gün hapis cezası aldı 11:10 İbrahim Tatlıses, şaşırtan hapis kararı! Kanalında çalışan kadın müdüre tehdit ve hakaret iddiasıyla yargılandığı davada 2 ay 15 gün hapis cezası aldı Ardahan susuz kaldı! Belediye başkanı 11:08 Ardahan susuz kaldı! Belediye başkanı "Vatan hainliğidir" diyerek tepki gösterdi

Son Dakika Haberleri
12:58 Evlilik hazırlığı yapan galerici, doktor sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldü! Silah zoruyla taciz edip 260 bin liralık senet imzalattılar
12:52 Bu kadar da olmaz dedirtecek hırsızlık! Hedef belirledikleri seyyar simitçinin, krem peynir ve meyve sularını çaldılar
12:50 Sosyal medya hesabında çocukluk fotoğrafını paylaşan Müge Anlı, beğeni yağmuruna tutuldu
12:49 Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken kaçan koruması dahil 8 polis, açığa alındı
12:20 Cübbeli Ahmet'tin "Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin" sözlerine, MEB Din Öğretimi Genel Müdürü'nden ilginç yanıt
12:05 Tarlada soğan 80 kuruştan alıcı bulurken, üretici masrafları karşılayamıyor
12:01 Fenerbahçe'den gidip küllerinden doğdular! Samatta ve Frey, Genk'i dağıttı
11:48 Son Dakika! Prof. Dr. Kurugöl'den "Bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldı" iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Yalnızca bir vaka var
11:41 Son dakika magazin haberleri! Türkiye'de ve dünyadaki son dakika magazin bilgileri
11:39 Olayların başlamasına sebep olan Balotelli yırttı! Beşiktaş'tan 6, Adana Demir'den 1 kişi PFDK'ya sevk edildi
Evlilik hazırlığı yapan galerici, doktor sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldü! Silah zoruyla taciz edip 260 bin liralık senet imzalattılar Evlilik hazırlığı yapan galerici, doktor sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldü! Silah zoruyla taciz edip 260 bin liralık senet imzalattılar         
12:59
Sosyal medya hesabında çocukluk fotoğrafını paylaşan Müge Anlı, beğeni yağmuruna tutuldu Sosyal medya hesabında çocukluk fotoğrafını paylaşan Müge Anlı, beğeni yağmuruna tutuldu         
12:51
Cübbeli Ahmet'tin Cübbeli Ahmet'tin "Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin" sözlerine, MEB Din Öğretimi Genel Müdürü'nden ilginç yanıt         
12:20
Fenerbahçe'den gidip küllerinden doğdular! Samatta ve Frey, Genk'i dağıttı Fenerbahçe'den gidip küllerinden doğdular! Samatta ve Frey, Genk'i dağıttı         
12:02
Kentte yetişmez denilen Antep fıstığını üreterek ilke imza attı Kentte yetişmez denilen Antep fıstığını üreterek ilke imza attı         
11:52
Olayların başlamasına sebep olan Balotelli yırttı! Beşiktaş'tan 6, Adana Demir'den 1 kişi PFDK'ya sevk edildi Olayların başlamasına sebep olan Balotelli yırttı! Beşiktaş'tan 6, Adana Demir'den 1 kişi PFDK'ya sevk edildi         
11:40
Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'un Türkevi açılışına katılması Yunan basınını sinirlendirdi Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'un Türkevi açılışına katılması Yunan basınını sinirlendirdi         
11:18
AK Parti'den barınma problemi yaşayan öğrenciler için seferberlik ilanı: Belediyelerimize müracaat edin AK Parti'den barınma problemi yaşayan öğrenciler için seferberlik ilanı: Belediyelerimize müracaat edin         
11:09
Yiğit Marcus Aral'ın tekme tokat öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada Yiğit Marcus Aral'ın tekme tokat öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada         
10:48
Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı         
09:57
Fatih Terim'den Kayserili futbolcu İbrahim Akdağ'a olay sözler: Hayırdır, sen kimsin? Fatih Terim'den Kayserili futbolcu İbrahim Akdağ'a olay sözler: Hayırdır, sen kimsin?         
09:24
Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin         
08:10
Oyuncu Leyla Lidya Tuğutlu'dan siyah bikiniyle yaza veda pozu Oyuncu Leyla Lidya Tuğutlu'dan siyah bikiniyle yaza veda pozu         
00:18
Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti         
23:03
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi         
18:59
Danla Bilic'in sevgilisinin mesleği şaşırttı! Kendi alanının Danla Bilic'in sevgilisinin mesleği şaşırttı! Kendi alanının "İmparatoru" deniliyor         
18:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2021 13:38:23. #1.11#
SON DAKİKA: Tarlada soğan 80 kuruştan alıcı bulurken, üretici masrafları karşılayamıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement