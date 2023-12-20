Tarsus Belediyesi, yerli tohumlarla çiftçilere destek veriyor

Tarsus Belediyesi'nin "Ulusal Güç, Genetik Hazine, Sağlıklı Gıda, Sağlıklı İnsan" vizyonuyla yerli ve milli tohumlar üzerine sürdürdüğü "Miras" projesi kapsamında çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılan ve meyve vermeye başlayan fideler, verimli üretim ve hasat için Tarsus Belediyesi tarafından verilen teknik destekle can bulacak.

Tarsus Belediyesi hem yerli tohum fide veriyor, hem teknik destek sağlıyor hem de verimli hasat yöntemleri ile çiftçinin gelirini artırıyor.

Proje kapsamında Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından temin edilen yerli tohumlardan üretilen fideler, çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılıyor. Belediyenin bu adımı, kırsal kalkınmanın önünü açmak adına önemli bir rol üstleniyor.

Küçük ölçekli çiftçilere 5 dönümlük arazilere ekilmek üzere dağıtılan marul fideleri, ziraat mühendisleri tarafından sürekli kontrol edilerek çiftçilere verimli bir yetiştirme ve hasat süreci geçirmeleri konusunda bilgi veriliyor.

"BELEDİYEMİZ BİZE DESTEK OLMAK İÇİN ÇEŞİTLİ ÇALIŞMALAR YAPIYOR"

Halitağa Köyünde çiftçilik yapan Ali Korkmaz, "Belediyemiz bize destek olmak için çeşitli çalışmalar başlatıyor. Bu sefer biz de başvurduk ve sağ olsun başkanımız destekte bulundu, kıvırcık marul ektik, başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

"EKİMİNDEN, KAZMASINA, GÜBRESİNE KADAR DESTEK OLUYORLAR"

Çiftçi Cahit Kılıç normalde maliyetin çok yüksek olduğunu belirterek, "Kelahmet Köyünde çiftçilik ile uğraşıyorum. Başkanımızın destekleri ile marul ekimi gerçekleştirdik. Normalde yapmaya kalksak maliyeti çok yüksek. Ekiminden, kazmasına, gübresine kadar destek oluyorlar. Para koysaydık, parayla alamazdık. Başkanımız Haluk Bozdoğan'a teşekkür ederim" diye konuştu.

"GİRDİ DÜŞTÜĞÜ İÇİN DAHA FAZLA EKONOMİK KAZANÇ ELDE EDİYORLAR"

Tarsus Belediyesi Ziraat Mühendisi Mehmet Özer ise şunları söyledi:

"Çiftçilerimizin yanına giderek dağıtımından sonra da ilaçlama, gübreleme ve herhangi bir sorunda teknik destek veriyoruz. Hasada gelen ürünleri de tarlada görüyoruz. Başkanımızın çiftçilere destek olma amacıyla başlattığı çalışmalar kapsamında amacımız küçük ölçekli çiftçilerde maliyetleri düşürmek. Girdi düştüğü için daha fazla ekonomik kazanç elde ediyorlar."

Toplamda 150 dönüm araziye 900 bin ücretsiz fide dağıtımı gerçekleştirilen bu projede çiftçiler, ekonomik gelir elde etmenin yanı sıra yerli tohumların sürdürülebilirliğine de katkı sağlıyor.