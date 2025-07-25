Taşınmazlar Özelleştirilecek - Son Dakika
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Ekonomi

Taşınmazlar Özelleştirilecek

25.07.2025 08:30
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ÖİB, Aydın, Antalya ve Muğla'daki bazı taşınmazları satış yöntemiyle özelleştiriyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Aydın, Antalya ve Muğla'daki bazı taşınmazları "satış" yöntemiyle özelleştirecek.

Başkanlığın yatırımcılara yönelik duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aydın Didim'de üç, Antalya Alanya'da bir, Muğla'da bir taşınmazın özelleştirilmesi için ihale düzenlenecek.

İhaleye katılmak isteyenlerin Didim'deki taşınmazlar için 19 Ağustos'a, Antalya ve Muğla'daki taşınmazlar için 20 Ağustos'a kadar tekliflerini vermeleri gerekiyor.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alarak ve görüşmeler yaparak "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek

Kaynak: AA

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Antalya, Emlak, Muğla, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Taşınmazlar Özelleştirilecek - Son Dakika

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