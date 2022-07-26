Tat Gıda'ya 2 projeyle AB'den AR-GE desteği - Son Dakika
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Tat Gıda'ya 2 projeyle AB'den AR-GE desteği

26.07.2022 15:11
Tat Gıda'ya 2 projeyle AB'den AR-GE desteği

Tat Gıda, araştırma ve yenilikçilik alanlarındaki projeleri destekleme amacıyla Avrupa Birliği tarafından yürütülen, dünyanın en büyük sivil AR-GE programı Ufuk Avrupa (Horizon Europe) programı kapsamında, PV4Plants ve SolarHub projeleriyle AR-GE desteği almaya hak kazandı.

Tat Gıda, araştırma ve yenilikçilik alanlarındaki projeleri destekleme amacıyla Avrupa Birliği tarafından yürütülen, dünyanın en büyük sivil AR-GE programı Ufuk Avrupa (Horizon Europe) programı kapsamında, PV4Plants ve SolarHub projeleriyle AR-GE desteği almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ileri teknoloji, en üst seviyedeki gıda güvenliği ve kalite standartlarıyla ürünlerini özenle hazırlayan Tat Gıda, sektöründe öncü olma vizyonuyla yeni projelere imza atmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tat Gıda Genel Müdürü Evren Albaş, şunları kaydetti:

"Dünyanın en büyük sivil AR-GE ve yenilik programı olan Ufuk Avrupa Programına çok değerli proje ortaklarımızla katılmaktan ve iki projemizin desteğe layık görülmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Türkiye'de sektöründe lider ve globalde her geçen gün büyüyen bir şirket olarak, tarım ve gıdanın geleceğine yatırım yapmanın kritik bir öneme sahip olduğunu biliyoruz.

Dünyamızın ve ülkemizin geleceği, tarım ve güvenilir gıda üretiminin sürdürülebilirliği açısından tarımda dijitalleşme ve gıda alanında inovasyonun önemine inanıyoruz. Türkiye ve yurt dışından ilgili proje ortaklarımızla iş birliği içerisinde yöneteceğimiz PV4Plants ve SolarHub projelerinin başarılı sonuçlar üreteceğine eminim."

Ufuk Avrupa Programı kapsamında fon alınan PV4Plants, "Güvenli, Sağlıklı ve Gelişmiş Ürün Eldesine Yönelik İklim, Su ve Işık Spektrumu Kontrolü için Agrofotovoltaik Sistemler" projesiyle aynı alanda hem tarım yapılması hem de güneş enerjisi elde edilmesi mümkün olacak. PV4Plants projesi, bitkilerin büyüme koşullarını iyileştirmek için AgriPV teknolojilerinin enerji-tarım sinerjisini artırarak, arazi kullanım verimliliğini, mahsul verimini ve yenilenebilir enerji üretimini artırmayı hedefliyor.

4 yıl sürecek proje sonunda, yenilikçi çiftçi katılım stratejileri aracılığıyla agrofotovoltaik sistemlerin pazara girişini ve alımını artırmak, ilerleyen dönemde yeni finansman planları ve iş modellerinin ortaya konmasıyla birlikte agriPV sistemlerinin kullanımını hızlandırmak için tasarlanmış yeni mekanizmalar oluşturması hedefleniyor.

Proje kapsamında geliştirilecek sistem Türkiye, İspanya ve Danimarka uygulama sahalarında test edilerek farklı iklim koşullarına ve ürün çeşitlerine uyumluluğu gösterecek.

PV4Plants projesine 4'ü Türkiye'den olmak üzere 14 kuruluş katıldı. Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim AŞ'nin koordinatör olarak yer aldığı konsorsiyumda, ODTU-GUNAM (Odtü-Güneş Enerjileri Araştırma ve Uygulama Merkezi), Yıldız Teknik Üniversitesi, TAT GIDA A.Ş. yer almakta olup, diğer 10 partner farklı ülkelerden katılıyor.

SolarHub ile sürdürülebilir gıda ve güvenli gıda üretimi desteklenecek

Excellence Hubs çağrısında fonlanan SolarHub projesinin genel amacı özellikle tarım uygulamaları kapsamında, Türkiye ve Yunanistan'da bulunan Güneş Enerjisi alanındaki yenilik ekosistemleri arasındaki bağlantıları güçlendirmek ve birleşik bir ekosistem yaratmak konusunda çalışmalar gerçekleştirmek. SolarHub'ın amacı, konsorsiyumun yeşil inovasyon kapasitesini geliştirmek ve bu kapasiteden yararlanarak Akdeniz bölgesinde sürdürülebilir ve güvenli gıda üretimini desteklemek için 4 açık güneş enerjisi çözümü oluşturmak.

Ayrıca SolarHub, Yunanistan, Türkiye ve AB Yeşil Mutabakat önceliklerini, politikalarını, finansmanını, kapasitelerini ve faaliyetlerini tam olarak uyumlu hale getirerek Yunan ve Türk güneş enerjisi inovasyon ekosistemlerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Uzun vadede ise SolarHub, Yunanistan ve Türkiye'de inovasyona dayalı yeşil ekonomik büyümeyi ve istihdamı desteklemeyi amaçlıyor.

Projede 11'i Türkiye'den toplam 21 kuruluş yer alıyor. Türkiye'den paydaşlar arasında ODTÜ GÜNAM (Koordinatör), Ege Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü Derneği, Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim AŞ, Solimpeks Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ, Tat Gıda Sanayi AŞ, TÜBİTAK, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ankara Gölbaşı Ziraat Odası bulunuyor.

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Kaynak: AA

Türkiye, tat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tat Gıda'ya 2 projeyle AB'den AR-GE desteği - Son Dakika

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