TAV, 113 milyon yolcuya hizmet verdiği 2025\'te Kuzey Afrika ve Orta Asya\'ya odaklandı

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, "TAV olarak dünya genelinde yeni havalimanı yatırımları hedefimiz var. Fokus olduğumuz coğrafya Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya." dedi.

Havalimanı finansmanı, geliştirme ve işletmeciliği alanında faaliyet gösteren TAV Havalimanları, 2025'te 113 milyon yolcuya hizmet verdi. Şirket; Türkiye, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Kazakistan, Tunus, Letonya, Suudi Arabistan ve Hırvatistan'da toplam 15 havalimanında faaliyet gösteriyor.

Hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alan TAV Havalimanları, 2050'de net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

"Türkiye olarak havacılıkta dünyada en yeni altyapıya sahip ülkelerden biriyiz"

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, AA muhabirine, Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesindeki havalimanlarında havacılık sektörüne önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Türkiye'de özellikle sivil havacılığın 2000'lerin başında başlayan özelleştirme çalışması sayesinde geliştiğini ve yeni terminallerin yapıldığını belirten Kaptan, "Türkiye olarak havacılıkta dünyada en yeni altyapıya sahip ülkelerden biriyiz. Yeni terminaller ve yeni teknolojiler kullanıldığı için özellikle Amerika'nın çok ilerisinde, Avrupa'nın da üstündeyiz. Bütün terminallerimiz modern. Sadece özel sektörün işlettiği havalimanları değil, devlet tarafından doğrudan işletilen havalimanlarının da hepsi yenilenmiş vaziyette." diye konuştu.

Kaptan, TAV olarak işletmesini sürdürdükleri havalimanlarında güncel yatırımlarının da sürdüğünü kaydetti.

"Dünya genelinde yeni havalimanı yatırımları hedefimiz var"

Kazakistan'da hızlı büyüyen Almatı Havalimanı'nı işlettiklerini anımsatan Kaptan, şöyle devam etti:

"Yakında ikinci fazı gelecek. Aynı şekilde Medine Havalimanı, Suudi Arabistan'da orada devam eden yeni bir terminal yatırımımız var. Gürcistan'da, Tiflis'te bir terminal büyütmemiz var. Bunun dışında diğer havalimanlarında da yurt dışında küçük yenilemeler veya büyüme projeleri oluyor. Bizim bulunduğumuz coğrafyalar genelde trafiğin hızlı büyüdüğü coğrafyalar. Kalkınan ülkeler veya yolcunun hızlı arttığı yerler olduğu için havalimanları büyümeyen bebek gibi. Açıkçası hani yaptık yatırımı bitti olmuyor. ya mevcutu yenilemek zorunda kalıyoruz ya ilave bir şey yapmak zorunda kalıyoruz. TAV olarak dünya genelinde yeni havalimanı yatırımları hedefimiz var. Fokus olduğumuz coğrafya Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya. Orta Asya'da büyüme hedeflerimiz var. Almatı'daki yatırımdan memnunuz ve yatırımlar devam ediyor. O bölgede fırsatlara bakıyoruz. Afrika'da Mısır'da var. Mısır'da havalimanının resmi ihalesi çıktı. Onun önü yeterliliğine aldık. Şimdi ihale süreci başlıyor. Orada katılımcılardan biriyiz. Tunus'ta havalimanlarımız var, 2007 yılından beri."

Kaptan, TAV olarak faaliyetlerini sürdürdükleri havalimanlarında yapay zekaya da çok önem verdiklerini söyledi.

Yapay zekayı ilk olarak yolcu hizmetlerinde kullanmaya başladıklarını belirten Kaptan, "Şimdi ağırlıklı olarak yolcu memnuniyetinde kullanıyoruz. Yani yolcunun nerede ne kadar vakit geçirdiğinden tutun da hareketlerini gözlemleyip yapay zekayla bunu nasıl daha iyileştirebiliriz? ya da bu süreçleri nasıl hızlandırabiliriz diye. Çünkü doğal olarak yolcumuz havalimanına geldiğinde önce bir stres de geliyor. Malum önce bir güvenlik, sonra ikinci bir güvenlik. Dışarıda uçuyorsa pasaport gibi. Bunları açtıktan sonra bir rahatlama geliyor yolcuya. Biz buradaki süreleri ölçüyoruz ki bizim işlemcilerimizin ne kadar verimli olduğunu ölçüyoruz." şeklinde konuştu.