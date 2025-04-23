TAV Havalimanları'ndan Çocuklara Dijital Güvenlik Kitabı

TAV Havalimanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen etkinliklerde çocuklara dijital güvenlik farkındalık kitabı hediye etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TAV Havalimanları'nın işlettiği Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas- Bodrum ve Gazipaşa- Alanya havalimanlarında, çocuklara yönelik dijital güvenlik bilincini artırmayı hedefleyen özel bir farkındalık çalışması hayata geçirildi.

Bayram coşkusunu havalimanlarında geçiren minik yolculara Türk Bayrağı ve çeşitli hediyeler takdim edilirken hatıra fotoğrafları çekildi. Ayrıca terminal turu ve uçak ziyaretleri gibi aktivitelerle özel bir deneyim sunuldu. Etkinlik kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (SİBERAY) işbirliğiyle hazırlanan "SİBERAY ile Güvende Kal" etkinlik kitabı da çocuklara hediye edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları Grup Başkanı Kürşad Koçak, yolcularına en iyi seyahat deneyimini sunma hedefleri doğrultusunda dijitalleşmeyi stratejilerinin temel unsurlarından biri olarak gördüklerini belirtti.

Koçak, geleceğin havalimanlarında kesintisiz ve sorunsuz bir dijital yolculuk sunmak için çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

Süreci yürütürken dijital güvenlik, bilinçli teknoloji kullanımı ve dijital okuryazarlığın öneminin farkında olduklarına dikkati çeken Koçak, şunları kaydetti:

"Çocukların bu alanda bilinçli bireyler olarak yetişmesini son derece önemsiyoruz. Erken yaşta kazanılan dijital farkındalık, çocukların internet ortamında karşılaşabilecekleri risklere karşı kendilerini koruyabilmeleri açısından büyük önem taşıyor. Bu kapsamda hazırladığımız 'SİBERAY ile Güvende Kal' etkinlik kitabıyla çocuklara siber güvenlik hakkında temel bilgileri eğlenceli bir dille aktarmayı ve güvenli dijital davranış alışkanlıklarını kazandırmayı hedefledik. Bu çalışmayı da, çocuklara armağan edilen en anlamlı gün olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda duyurmak istedik. Toplumun tüm kesimlerinde dijital farkındalık yaratma ve çocukların güvenli internet kullanımı konusunda yürütülen çalışmalara katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz."

SİBERAY ile Güvende Kal kitabı, çocukların dijital güvenlik konusunda temel bilgileri eğlenceli ve anlaşılır bir şekilde öğrenmelerini hedeflerken, teknoloji kullanımı, dijital okuryazarlık, siber zorbalık ve kişisel bilgi güvenliği gibi konuları içeren kitapçık, bulmacalar, çizimler ve hikayeler gibi eğlenceli içeriklerle çocukların dijital ortamda kendilerini koruyabilecek bilgi ve becerileri edinmelerini destekliyor.

SİBERAY ile Güvende Kal kitabı yıl boyunca TAV Havalimanları'ndaki belirlenmiş alanlarında erişime sunulacak.