TAV Havalimanları'nın 2025 İlk Yarı Sonuçları - Son Dakika
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Ekonomi

TAV Havalimanları'nın 2025 İlk Yarı Sonuçları

TAV Havalimanları\'nın 2025 İlk Yarı Sonuçları
30.07.2025 10:30
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TAV Havalimanları, 2025'in ilk altı ayında dış hat trafiğinin %5 arttığını açıkladı.

TAV Havalimanları 2025'in ilk altı ayına ait finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Dış hat trafiği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 30,3 milyon oldu. Aynı dönemde iç hat trafiği de yüzde 3 artışla 17,4 milyona ulaştı.

TAV Havalimanları'nın konsolide cirosu yılın ilk altı ayında 824 milyon avro oldu. Şirket aynı dönemde toplam 237 milyon avro FAVÖK elde etti.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan "Yılın ilk yarısında yüzde 5'lik büyüme kaydeden dış hat yolcu trafiğimiz, ikinci çeyrekte Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelerden bir miktar etkilendi. Ciromuz yolcu başına gümrüksüz satış artışı, Almatı'da açılan yeni ticari alanlar, Antalya'daki yeni yiyecek içecek operasyonları ve TAV Technologies tarafından Katar'da yürütülen yeni proje sayesinde trafik büyümesini aşarak yüzde 12'lik güçlü bir artış gösterdi. Katar projesi ve TL'deki enflasyon ilk çeyrekte marjları baskılasa da, ikinci çeyrekte Türkiye dışındaki havalimanlarımız cironun üzerinde FAVÖK artışı sağladı ve marj genişlemesi elde etti. Böylece, ilk altı ayda konsolide FAVÖK 237 milyon avroya ulaşarak yıllık bazda yüzde 10 büyüme gösterdi. Net kar ise, avronun değer kazanmasından kaynaklanan ertelenmiş vergi ve kur farkı gibi nakit dışı kalemlerden dolayı baskı altında kalmaya devam etti.

"Nisan ayında, Antalya'daki yeni terminal yatırımını tamamladık ve havalimanındaki ticari operasyonlarımızı başlattık. Antalya'da faaliyete geçen hizmet şirketlerimiz, hem havalimanının yolcu deneyimini ciddi şekilde iyileştiriyor, hem de havalimanının ticari gelirlerimize katkısını artırıyor.

" Ankara'da, Mayıs 2025'ten Mayıs 2050'ye kadar sürecek olan yeni imtiyaz sözleşmemiz gereğince yaptığımız yatırımlar da tamamlandı. Bu kapsamda, 3 bin 750 metre uzunluğunda yeni bir pist, 27 bin metrekare taksi yolu, 85 bin metrekare kargo apronu ve yeni bir hava trafik kontrol kulesi inşa ettik. Bu yatırımlarla, havalimanının uzun vadeli büyümesinin kesintisiz devam etmesini garanti altına aldık.

"Almatı'da önümüzdeki beş yıl içinde toplamda yaklaşık 300 milyon avro yatırım yapmayı planlıyoruz. Bu yatırımlar, havalimanının kesintisiz büyümesini ve havalimanına hizmet veren havayollarının filo genişleme planlarını arzu ettikleri hızda uygulamalarını mümkün kılacak. Yatırım planımızla bağlantılı olarak yolcu ve güvenlik ücretlerinde artışlar almaya da başladık.

"Yüzde 26 hissedarı olduğumuz Medine'de dış hatlardaki seyahat talebini karşılamak için üçüncü çeyrekte yeni bir terminalin inşaatına başlayacağız. Dış hat terminali ve buna bağlı yeni bağlantı yolları, altyapı hatları ve otopark gibi ek tesisler için toplamda yaklaşık 300 milyon dolarlık bir yatırım öngörüyoruz. "Yatırımın 2028'e kadar tamamlanmasını ve TAV Havalimanları Holding'den öz kaynak katkısı olmadan finanse edilmesini planlıyoruz.

"Ayrıca, Gürcistan Hükümeti'ne Tiflis Havalimanı'nın kapasitesini yıllık 10 milyon yolcuya çıkarmak ve imtiyaz süresini en az 2031'e uzatmak için yaklaşık 150 milyon dolarlık bir yatırım teklif ettik. Bu teklif kapsamındaki nihai yatırım miktarı ve imtiyaz süresiyle ilgili son koşullar, müzakerelerin sonuçlarına göre belirlenecek.

"Tüm çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve iş ortaklarımıza markamızı bugünlere getiren emekleri ve güvenleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Ulaşım, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TAV Havalimanları'nın 2025 İlk Yarı Sonuçları - Son Dakika

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