TBMM'de Ekonomi Düzenlemeleri Tartışıldı - Son Dakika
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Ekonomi

TBMM'de Ekonomi Düzenlemeleri Tartışıldı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ekonomi kanun teklifi görüşmelerinde CHP'lilerden sert tepkiler geldi.

15.01.2025 16:21
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Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Toplantı öncesinde CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Komisyon Başkanına ve AK Parti Grubuna, "kırmızı kart" gösterdi. Alışveriş sepetiyle komisyona gelen Ağbaba, yaptığı alışverişin 2 bin lira tutuğunu belirterek, "Emeklinin halinden haberiniz yok. Asgari ücretliden haberiniz yok. Alayınıza kırmızı kart gösteriyorum." dedi.

Komisyon Başkanı Muş ise "Bana kırmızı kart gösterirseniz toplantıyı nasıl yapacağız? Maksat hasıl oldu. Ben gideyim o zaman? Gidersem toplantı olmayacak." diye karşılık verdi.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş de Ağbaba'ya, "Bu şekilde muhalefet olmaz. Çok zayıfsın." dedi.

AK Parti ile CHP'li milletvekilleri arasındaki tartışma devam edince Komisyon Başkanı Muş, görüşmelerden önce toplantıya 10 dakika ara verdi.

Aranın ardından usule ilişkin söz alan CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, kanun teklifinde daha önce başka bir kanun teklifinden çekilen bazı maddelerin bu kanun teklifine eklendiğini söyledi.

Bu kanun maddelerinin başka komisyonlarda görüşülmesi gerektiğini kaydeden Türeli, "Anayasaya aykırılıklar var. Bu Anayasa Mahkemesinden dönecek. Kapsam genişletiliyor, bu Anayasaya aykırı. Böyle olmaz. Bu kadar itibarsız, niteliksiz, kalitesiz bir çalışma olmaz. Arkadaşlarımız, en düşük emekli maaşına ilişkin vatandaşın feryadını burada dile getirdiler. Bu reva mıdır? İnsanlar açlık sınırının altında nasıl geçinecek?" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç da daha önce TBMM Genel Kurulu'nda geri çekilen maddelerin bu kanun teklifinde yer aldığını aktardı.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta da yapılan uygulamanın etik olmadığını anlattı. Usta, en düşük emekli maaşının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanmasının da doğru olmadığını belirterek, bu konuda karar vericinin Meclis olduğunu ifade etti.

Komisyonda daha sonra teklifin ilk imza sahibi AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, sunum yapmaya başladı.

Kaynak: AA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TBMM'de Ekonomi Düzenlemeleri Tartışıldı - Son Dakika

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