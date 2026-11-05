TCDD bakım projesinde AAYB ile 350 milyon euroluk finansman anlaşması imzalandı - Son Dakika
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TCDD bakım projesinde AAYB ile 350 milyon euroluk finansman anlaşması imzalandı

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TCDD bakım projesinde AAYB ile 350 milyon euroluk finansman anlaşması imzalandı
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Bakan Uraloğlu, TCDD'nin bakım modernizasyonu projesi kapsamında AAYB ile 350 milyon euroluk finansman anlaşması imzalandığını açıkladı. Projeyle TCDD'ye 99 yeni nesil bakım makinesi kazandırılacak; ihalelerin Aralık 2026'da, teslimlerin 48 ayda tamamlanması öngörülüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından yürütülen "TCDD Demiryolları Bakım Modernizasyonu Projesi" kapsamında Asya Altyapı Yatırım Bankası (AAYB) ile 350 milyon euroluk finansman anlaşması imzalandığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin demiryolu altyapısını daha güvenli, modern ve sürdürülebilir hale getirecek önemli bir yatırımın hayata geçirildiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, "TCDD Bakım Modernizasyonu Projesi kapsamında AAYB ile 350 milyon euroluk finansman anlaşması imzalandı. Demiryollarımızın bakım kapasitesini yeni nesil makinelerle güçlendiriyor, geleceğin demiryolu altyapısını inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Söz konusu yatırımın Türkiye'nin demiryolu yatırımlarında yeni bir dönemin kapısını araladığını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Demiryollarımızı yalnızca yeni hatlarla değil, mevcut altyapımızın bakımını ve işletme kalitesini en üst seviyeye taşıyarak da geleceğe hazırlıyoruz. 350 milyon euroluk finansman anlaşması, bu hedef doğrultusunda attığımız son derece önemli bir adımdır. TCDD Bakım Modernizasyonu Projemizle demiryolu bakım makine filomuzu yeniliyor, mevcut makinelerimizin yaş ortalamasını düşürüyor ve kurumsal kapasitemizi güçlendiriyoruz. Böylece demiryolu hatlarımızın bakımında daha yüksek verimlilik, daha fazla emniyet ve daha sürdürülebilir bir işletme yapısı oluşturacağız."

TCDD envanterine 99 yeni nesil makine kazandırılacak

Proje kapsamında TCDD envanterine toplam 99 adet yeni nesil bakım makinesinin kazandırılacağını aktaran Uraloğlu, bu makinelerin demiryolu hatları, makaslar ve katener sistemlerinin bakım ve onarımında kullanılacağını ifade etti. Bakan Uraloğlu, temin edilecek makinelere ilişkin şu bilgileri verdi:

"8 adet makas buraj makinesi, 11 adet sürekli çalışan 32 kazmalı buraj makinesi, 6 adet dinamik hat stabilizatörü, 7 adet balast regülatör makinesi, 1 adet ray frezeleme makinesi, 1 adet ray taşlama makinesi, 24 adet katener bakım otosu ve 41 adet poz otosu olmak üzere toplam 99 yeni nesil bakım makinesini TCDD filosuna katacağız. Bu yatırımla bakım sürelerini kısaltacak, operasyonel verimliliği artıracak ve demiryolu altyapımızın güvenilirliğini en üst seviyeye çıkaracağız."

Makinelerin teminine yönelik ihale hazırlıklarının tamamlandığını ve ihale ilanlarının yayımlandığını belirten Uraloğlu, "İhalelerimizi Aralık 2026 içerisinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Sözleşmelerin imzalanmasının ardından 99 makinenin tamamının 48 ay içerisinde TCDD'ye teslim edilmesini öngörüyoruz" dedi.

Demiryollarının geleceğine yapılan stratejik bir yatırım

Projenin yalnızca makine alımı olmadığını, aynı zamanda kurumsal kapasiteyi de güçlendirdiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda demiryollarımızı daha güçlü, daha güvenli ve daha rekabetçi hale getirmek için yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. 350 milyon euroluk bu finansmanla hayata geçireceğimiz bakım modernizasyonu, demiryolu altyapımızın geleceğine yapılan stratejik bir yatırımdır. Ülkemizin dört bir yanında demiryolu ulaşımının kesintisiz, güvenli ve yüksek standartlarda sürdürülmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Kaynak: İHA
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