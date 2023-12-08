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Merkez Bankası Başkanı ihracatçılara müjdeyi verdi! Reeskont limiti artacak - Son Dakika
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Merkez Bankası Başkanı ihracatçılara müjdeyi verdi! Reeskont limiti artacak

İhracatçılara yönelik müjdeli bir haber veren Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, "Temmuzda 10 kat artışla 3 milyar liraya yükselttiğimiz reeskont limitini daha da artıracağız, çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

08.12.2023 - 09:35,  Güncelleme: 11:32
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Ankara Sanayi Odası (ASO) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ı konuk etti. ASO Başkanı Seyit Ardıç'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ASO gündem toplantısında ekonomik gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunan TCMB Başkanı Erkan, Ankaralı sanayicilerin sorularını da cevapladı. Erkan, reeskont kredileriyle ilgili ihracatçılara müjdeli bir haber verdi.

Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan ihracatçılara müjde: Reeskont limitini daha da yükselteceğiz

"REESKONT LİMİTİNİ DAHA DA ARTIRACAĞIZ"

Reeskont kredisi kullanımında yüzde 30 ilave ihracat bedeli satış koşulunun kaldırıldığını ve reeskont kredi vadesi boyunca verilen döviz almama taahhüdünden, ithalat ödemeleri kapsamındaki döviz alımlarının istisna tutulduğunu hatırlatan Erkan, "Temmuzda 10 kat artışla 3 milyar liraya yükselttiğimiz reeskont limitini daha da artıracağız. Çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan ihracatçılara müjde: Reeskont limitini daha da yükselteceğiz

"SANAYİCİLERİMİZDEN BEKLENTİMİZ YATIRIMA AĞIRLIK VERMELERİ"

Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri (YTAK) başta olmak üzere yatırım ve ihracat desteklerine ilişkin son dönemde atılan adımlara ve yapılan çalışmalara dikkati çeken Erkan, "Firmaların finansmana erişimini ve finansman koşullarını desteklemeye devam etmekteyiz. Sağlanan bu imkanlarla sanayicilerimizden beklentimiz yatırımlara ağırlık vermeleri, uygulanan programa ve Türkiye'ye her koşulda destek olmaya devam etmeleridir." değerlendirmesinde bulundu.
Erkan, YTAK uygulama çerçevesinin yeniden yapılandırıldığını belirterek, "Yatırımlara ilişkin süreci ilgili kurumlarla birlikte stratejik bir çerçevede yürütmekteyiz. Yeni çerçevesiyle güçlendirilmiş YTAK programıyla cari dengeye katkı verecek ve dolaylı etkileri döviz kuru ve fiyat istikrarı üzerinde hissedilecek alanlarda üretim kapasitesinin artışını hedefliyoruz. YTAK'a 3 yıl boyunca toplam 300 milyar lira limit tahsis edildi." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan ihracatçılara müjde: Reeskont limitini daha da yükselteceğiz

"İŞ DÜNYASI OLARAK MERKEZ BANKASI'NI DESTEKLİYORUZ"

ASO Başkanı Ardıç, yeni ekonomi yönetiminin kısa, orta ve uzun vadeli gereksinim ve hedefler konusunda son derece rasyonel ve sağduyulu bir yol haritası ortaya koymasının memnuniyet verici olduğuna dikkati çekti. Ardıç, şunları kaydetti:

"Sıkılaştırıcı para politikası uygulamalarının ekonomik aktivite üzerindeki etkisinin dördüncü çeyrekte daha belirgin hale gelmesiyle üretimde ve büyümede kayıplar yaşanabileceğini öngörüyoruz. Enflasyonla güçlü ve kararlı bir mücadelenin büyüme ve üretim üzerinde geçici etkileri olacağının farkındayız. Diğer taraftan, fiyat istikrarının sağlanması, orta ve uzun vadede en önemli kazanımımız olacaktır. İş dünyası olarak bizler, Merkez Bankasının mücadelesini destekliyoruz."

Ardıç, kredi maliyetlerinin yüksek olduğu bu dönemde katma değerli, yüksek teknolojili üretimin ve ihracatın artırılmasının güçlü destekler gerektirdiğini belirterek, "Bu çerçevede Merkez Bankasının ihracatçı firmalara yönelik reeskont kredilerinde düzenleme yaparak finansman maliyetini düşürmesi ve firma limitlerini artırması doğru istikamette bir uygulama olmuştur." ifadesini kullandı.

Bankanın, para politikasını tasarlarken fiyat istikrarının yanında toplumsal maliyetlere hassasiyet göstermesini çok kıymetli bulduklarının altını çizen Ardıç, "Benzer şekilde, yatırımları, üretimi ve ihracatı gözetmesinin ülkemizde ihtiyacını çok hissetmiş olduğumuz, bütüncül ve kapsayıcı bir yaklaşım olduğu kanaatindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Merkez Bankası Başkanı ihracatçılara müjdeyi verdi! Reeskont limiti artacak
Kaynak: AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ankara Sanayi Odası, Hafize Gaye Erkan, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası Başkanı ihracatçılara müjdeyi verdi! Reeskont limiti artacak - Son Dakika


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