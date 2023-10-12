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TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, Dünya Bankası Grubu ve IMF Yıllık Toplantıları kapsamında ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ile görüştü - Son Dakika

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, Dünya Bankası Grubu ve IMF Yıllık Toplantıları kapsamında ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ile görüştü

Son Güncelleme: 12.10.2023 15:31

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen Dünya Bankası Grubu ve IMF Yıllık Toplantıları sırasında ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ile bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Erkan ayrıca Brezilya Merkez Bankası Başkanı Roberto Campos Neto ile de görüştü ve Barclays, Deutsche Bank, BlackRock, JP Morgan ve Goldman Sachs gibi önemli yatırımcı toplantılarına katıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Yıllık Toplantıları kapsamında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile bir araya geldi.
TCMB Başkanı Erkan ve Fed Başkanı Powell'ın görüşmesi, Fas'ın Marakeş kentindeki Dünya Bankası Grubu ve IMF Yıllık Toplantıları kapsamında gerçekleştirildi. Görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.
Erkan, Marakeş görüşmeleri kapsamında, Brezilya Merkez Bankası Başkanı Roberto Campos Neto ile de bir araya geldi.
Yatırımcı toplantıları
TCMB Başkanı Erkan, Barclays ve Deutsche Bank'ın organize ettiği yatırımcı toplantılarına da katıldı.
Erkan'ın Marakeş programı; BlackRock, JP Morgan ve Goldman Sachs yatırımcı toplantıları ile devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, Dünya Bankası Grubu ve IMF Yıllık Toplantıları kapsamında ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, Dünya Bankası Grubu ve IMF Yıllık Toplantıları kapsamında ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ile görüştü - Son Dakika
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