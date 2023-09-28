Merkez Bankası rezervleri seçim sonrası 27 milyar dolar arttı! İşte kasadaki toplam miktar - Son Dakika

Merkez Bankası rezervleri seçim sonrası 27 milyar dolar arttı! İşte kasadaki toplam miktar

Son Güncelleme: 28.09.2023 14:52

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 22 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre yaklaşık 4 milyar dolar artışla 125 milyar doları aştı. Toplam rezerv, 15 hafta üst üste yükselerek en uzun artış rekorunu kaydetti. Böylece seçim sonrası rezervler toplam 27 milyar dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Toplam rezervler 3 milyar 988 milyon dolar artışla 125 milyar 503 milyon dolara çıktı.

BRÜT REZERVLER 3.7 MİLYAR DOLAR ARTTI

22 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 3 milyar 752 milyon dolar artışla 83 milyar 811 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervler, 15 Eylül'de 80 milyar 59 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ 237 MİLYON DOLAR ARTTI

Söz konusu dönemde altın rezervleri 237 milyon dolar artarak 41 milyar 455 milyon dolardan 41 milyar 692 milyon dolara yükseldi.

TOPLAM REZERVLER 125 MİLYAR DOLARI AŞTI

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 22 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 988 milyon dolar artışla 121 milyar 515 milyon dolardan 125 milyar 503 milyon dolara yükseldi.

SEÇİM SONRASI 27 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ OLDU

Rezervlerdeki yukarı yönlü eğilim üst üste 15'inci haftaya taşınırken, mayıs sonu itibarıyla 98,5 milyar dolar seviyesinde bulunan rezervler, 22 Eylül itibarıyla 125,5 milyar dolar seviyesine çıktı. Böylece mayıs sonundan söz konusu tarihe kadar geçen sürede artış, yaklaşık 27 milyar dolara ulaştı.

EN UZUN ARTIŞ REKORU

Bu arada, toplam rezerv, 15 hafta üst üste artarak 1987 başlangıçlı veri tarihindeki en uzun artış rekorunu kaydetti.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
28.01.202238.57771.636110.214
25.02.202242.94470.200113.144
25.03.202242.39965.638108.037
29.04.202241.46765.398106.865
27.05.202241.61161.285102.897
24.06.202241.59460.342101.936
29.07.202240.16361.101101.263
26.08.202240.82470.823111.647
30.09.202238.99668.052107.048
28.10.202239.37774.804114.180
25.11.202242.83579.766122.601
30.12.202245.85182.904128.755
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
27.06.202341.43267.155108.587
28.07.202341.42572.349113.774
25.08.202341.34475.955117.299
01.09.202341.85878.766120.624
08.09.202341.37479.271120.645
15.09.202341.45580.059121.515
22.09.202341.69283.811125.503
Kaynak: AA

Merkez Bankası, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası rezervleri seçim sonrası 27 milyar dolar arttı! İşte kasadaki toplam miktar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez Bankası rezervleri seçim sonrası 27 milyar dolar arttı! İşte kasadaki toplam miktar - Son Dakika
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