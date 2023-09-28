Merkez Bankası rezervleri seçim sonrası 27 milyar dolar arttı! İşte kasadaki toplam miktar

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Toplam rezervler 3 milyar 988 milyon dolar artışla 125 milyar 503 milyon dolara çıktı.

BRÜT REZERVLER 3.7 MİLYAR DOLAR ARTTI

22 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 3 milyar 752 milyon dolar artışla 83 milyar 811 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervler, 15 Eylül'de 80 milyar 59 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ 237 MİLYON DOLAR ARTTI

Söz konusu dönemde altın rezervleri 237 milyon dolar artarak 41 milyar 455 milyon dolardan 41 milyar 692 milyon dolara yükseldi.

TOPLAM REZERVLER 125 MİLYAR DOLARI AŞTI

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 22 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 988 milyon dolar artışla 121 milyar 515 milyon dolardan 125 milyar 503 milyon dolara yükseldi.

SEÇİM SONRASI 27 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ OLDU

Rezervlerdeki yukarı yönlü eğilim üst üste 15'inci haftaya taşınırken, mayıs sonu itibarıyla 98,5 milyar dolar seviyesinde bulunan rezervler, 22 Eylül itibarıyla 125,5 milyar dolar seviyesine çıktı. Böylece mayıs sonundan söz konusu tarihe kadar geçen sürede artış, yaklaşık 27 milyar dolara ulaştı.

EN UZUN ARTIŞ REKORU

Bu arada, toplam rezerv, 15 hafta üst üste artarak 1987 başlangıçlı veri tarihindeki en uzun artış rekorunu kaydetti.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler 28.01.2022 38.577 71.636 110.214 25.02.2022 42.944 70.200 113.144 25.03.2022 42.399 65.638 108.037 29.04.2022 41.467 65.398 106.865 27.05.2022 41.611 61.285 102.897 24.06.2022 41.594 60.342 101.936 29.07.2022 40.163 61.101 101.263 26.08.2022 40.824 70.823 111.647 30.09.2022 38.996 68.052 107.048 28.10.2022 39.377 74.804 114.180 25.11.2022 42.835 79.766 122.601 30.12.2022 45.851 82.904 128.755 27.01.2023 50.933 76.206 127.139 24.02.2023 49.190 71.980 121.170 31.03.2023 52.176 70.247 122.423 28.04.2023 46.413 68.471 114.884 26.05.2023 41.939 56.519 98.458 27.06.2023 41.432 67.155 108.587 28.07.2023 41.425 72.349 113.774 25.08.2023 41.344 75.955 117.299

01.09.2023 41.858 78.766 120.624 08.09.2023 41.374 79.271 120.645 15.09.2023 41.455 80.059 121.515 22.09.2023 41.692 83.811 125.503

Kaynak: AA