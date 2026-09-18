TEİAŞ 8 ilde enerji nakil hattı için acele kamulaştırma yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TEİAŞ 8 ilde enerji nakil hattı için acele kamulaştırma yapacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. TEİAŞ, Aksaray, Konya, Kocaeli, Nevşehir, Niğde, Sakarya ve Van'da enerji nakil hatları için taşınmazları acele kamulaştıracak, Batman'da ise İl Özel İdaresi dere ıslah hattı için kamulaştırma yapacak.

Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji ve altyapı projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından Aksaray, Konya, Kocaeli, Nevşehir, Niğde ve Sakarya'da enerji nakil hatlarının yapımı için söz konusu güzergahlara isabet eden taşınmazlarda elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Van'da "154 kV G24-Van GES TM-Özalp TM Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında bazı taşınmazlar, direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, Batman'da "İluh Deresi By-Pass Hattı ile Çay Deresi Deplase Hattı Projesi" kapsamında bazı taşınmazların Batman İl Özel İdaresi tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA
Türkiye Elektrik İletim AŞİl Özel İdaresiYerel HaberlerNevşehirEkonomiSakaryaKocaeliAksarayBatmanEnerjiNiğdeKonyaVanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin’de insansı robot, geliştiricisine saldırdı Çin’de insansı robot, geliştiricisine saldırdı
Öğretmeni 8 kurşunla öldüren sanık savunmada ’6 milyon TL borcu vardı’ dedi Öğretmeni 8 kurşunla öldüren sanık savunmada '6 milyon TL borcu vardı' dedi
Geri dönüşüm iadesi yaparken fenalaştı Mudanya’da 66 yaşındaki adam kurtarılamadı Geri dönüşüm iadesi yaparken fenalaştı! Mudanya'da 66 yaşındaki adam kurtarılamadı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde kamyonun nehre düşmesi sonucu 33 kişi hayatını kaybetti Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kamyonun nehre düşmesi sonucu 33 kişi hayatını kaybetti
Divriği’de kaybolan 11 aylık Büşra için soruşturma derinleşti: Babanın borçlu olduğu kişi yakalandı Divriği'de kaybolan 11 aylık Büşra için soruşturma derinleşti: Babanın borçlu olduğu kişi yakalandı
Fransa’da akaryakıt fiyatlarını protesto eden balıkçılar petrol deposuna girişi yeniden engelledi Fransa'da akaryakıt fiyatlarını protesto eden balıkçılar petrol deposuna girişi yeniden engelledi
09:25
Fenerbahçe başkanlığından terapi koltuğuna
Fenerbahçe başkanlığından terapi koltuğuna
09:09
Bakan Gürlek: Fon yönetim kurulu başkan ve üyeleri dahil 4 şüpheli tutuklandı
Bakan Gürlek: Fon yönetim kurulu başkan ve üyeleri dahil 4 şüpheli tutuklandı
09:07
Dursun Özbek, gözünü Aziz Yıldırım’ın telefonundan ayırmadı
Dursun Özbek, gözünü Aziz Yıldırım'ın telefonundan ayırmadı
08:57
Ünlü gazeteci Yağız Sabuncuoğlu gözaltına alındı
Ünlü gazeteci Yağız Sabuncuoğlu gözaltına alındı
08:13
Eski futbolcu Hasan Şaş uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
Eski futbolcu Hasan Şaş uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
08:01
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu Aras Bulut İynemli, Melis Sezen ve Rapçi Sefo dahil 15 gözaltı
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aras Bulut İynemli, Melis Sezen ve Rapçi Sefo dahil 15 gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 09:32:12. #7.12#
SON DAKİKA: TEİAŞ 8 ilde enerji nakil hattı için acele kamulaştırma yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement