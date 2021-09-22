Üye Girişi
Tekirdağ'daki firmalar Devlet Malzeme Ofisi'nin tedarikçisi olacak - Son Dakika

Tekirdağ'daki firmalar Devlet Malzeme Ofisi'nin tedarikçisi olacak

22.09.2021 10:26
Tekirdağ'daki firmalar Devlet Malzeme Ofisi'nin tedarikçisi olacak, System.String[]

Tekirdağ'da üretim yapan sanayi kuruluşları ile firmaların Devlet Malzeme Ofisi'ne (DMO) tedarikçi olmasına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tekirdağ'da üretim yapan sanayi kuruluşları ile firmaların Devlet Malzeme Ofisi'ne (DMO) tedarikçi olmasına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tekirdağ'da faaliyet gösteren sanayi tesisleri tarafından üretilen birçok nihai ürünün kamu kurumlarına satışını sağlayarak firmaların ciro ve üretimlerini artırmak, gelişmesini, büyümesini desteklemek amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Kamu-Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Planlama ve Geliştirme Kurulu tarafından alınan karar kapsamında Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından planlanıp organize edilen Devlet Malzeme Ofisi'ne Tedarikçi Olunması Hususunda Bilgilendirme Toplantısı, Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nde yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan toplantıda konuşan Tekirdağ Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal, "Tekirdağ ili, güçlü sanayi ve üretim altyapı ile hemen hemen tüm sektör ve alt sektörlerde ihtiyaç duyulan ürünleri üretebilen bir sanayi yapısına sahip. İlimizde faaliyet gösteren sanayi işletmeleri düşük teknoloji, orta teknoloji, ve yüksek teknoloji olarak kabul edilen bütün teknoloji düzeylerinde üretim yapıyorlar. İlimizde ara malları, yatırım malları, ve nihai ürünler olmak üzere ürünler üretiliyor. Üretilen bu ürünler hem ülke içine, hem de yurt dışına satılıyor" dedi.

"Ülkemizde kamu alımlarının önemli bir kısmı DMO tarafından yapılmaktadır" diyen Akçal, "DMO tarafından satın alınan ürünler incelendiğinde, ilimizde üretilen binlerce ürünün DMO ne satılabileceği görülüyor. Bu toplantı ile amacımız ilimiz sanayicilerine Devlet Malzeme Ofisini tanıtmak, ofisin hangi ürünleri satın aldığı ve nasıl tedarikçi olunacağı hususlarında bilgilendirerek, firmalarımızın DMO'ya mal satmalarını sağlamak" diye konuştu.

Toplantıda konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ise "Sanayi ve Teknoloji Müdürümüz Fahrettin Bey ve Rektör Yardımcımız Bülent Eken hocamız konuşmalarının içerisinde birtakım hedefler koydular. Ben o hedefleri biraz daha aşalım istiyorum. Bunu nasıl istiyorum, bu cesareti siz sanayiciler veriyorsunuz bana. Hani meşhur bir söz var ya yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Sizler eğer Tekirdağ, Türkiye sanayisini bu duruma getirmişseniz çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Ben buna inanıyorum ve sizin de buna canı gönülden inandığınızı biliyorum" dedi.

"Üretimi arttırmak isteyene kapımız, gönlümüz, telefonumuz her zaman açık"

Vali Yıldırım ayrıca, "Zaman zaman firmaları ziyaret ettiğimde arkadaşlarımıza kaç işçi çalıştırıyorsun diye soruyorum. Örneğin 300 işçi, 500 işçi yapabilmek için ne istersiniz devletten. Bizden ne istiyorsunuz. Mümkünse üretimi ikiye katlayalım, istihdamı mümkünse ikiye katlayalım. Bunun için ne istersiniz. Devlet bana şu imkanları sağlasın daha fazlasını yapabilirim. Biz bunu sağlarsak istihdamı şu kadar artırırız, üretimi bu kadar artırırız, ekonomiye bu kadar katkımız olur. Bunların söylemek istediğiniz zaman bizim kapımız, gönlümüz, telefonumuz her zaman açık bunu bilesiniz. Devlet Malzeme Ofisi Türkiye'de bütün kamu kurumlarının malzemelerini temin ettikleri bir kurumdur. DMO'nun ciddi bir kalitesi var, vermiş olduğu hizmet dolayısıyla. Biz bu kuruma güvenerek oradan gönül rahatlığıyla tedarik yapabiliyoruz. Ama biz Tekirdağ sanayicileri olarak firmalarımızla, üretim kapasitemizle DMO'nun tedarikçi olarak sağladığı aracı olduğu malların üretimini yapmaya hazırız. Özellikle de yurtdışından getirilen, ithal edilen malzemeleri biz burada yapabiliriz. Tabi ki nitelikli çok farklı donanımda ürünler olabilir, onları da öğrenip yaparız. O kapasitemiz, o kabiliyetimiz var. O kadar başarılı girişimcilerimiz var ki, bu girişimcilerimizle onların kendi oluşturdukları firmaların içerisindeki AR-GE birimlerinde çalışan başarılı mühendis arkadaşlarımızla biz bu işi yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Devlet Malzeme Ofisi kataloğunda Tekirdağ'da üretim yapan sanayicilerimizin inşallah ismini daha çok duyacağız diye ümit ediyorum" diyen Vali Yıldırım, "Tekirdağ mevcut sanayi altyapısı, üretim yetenekleri ile Devlet Malzeme Ofisi'nin ihtiyaç duyacağı birçok ürünü tedarik edebilecek durumdadır. Kamu alımları küresel düzeyde ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hasılalarının yüzde 15, yüzde 20'sini, oluşturmaktadır. Avrupa Birliği'nde bu oran yüzde 14, OECD ülkelerinde ise yüzde 12 seviyelerindedir. Ülkemizde ise Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın yüzde 7'si kamu alımlarından oluşmaktadır. Ülkemizde kamu alımları son beş yılda yüzde 50'lere varan bir artış göstermiştir. Hem bütçedeki önemli payları hem de pek çok farklı sektörü ilgilendiren politika sonuçları nedeniyle ülkeler ve işletmeler için kamu alımları büyük öneme sahiptir. Tekirdağ'daki sanayicilerimizin ürettikleri ürünler tercih edilerek hem kamu kurum ve kuruluşları için ayrılan kaynaklar etkin ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmış olacak hem de bölgesel kalkınmaya katkıda bulunulacak ve firmalarımızın ve küçük ve orta büyüklükte işletmelerin (KOBİ) desteklenmesi sağlanacaktır" şeklinde konuştu.

Vali Yıldırım'ın konuşmasının ardından Devlet Malzeme Ofisi'nin tanıtımı, kamu alımlarının ülkemizdeki ve dünyadaki yeri ve devlet malzeme ofisine tedarikçi olunması konularındaki bilgilendirme sunumunu Tedarikçi ve Müşteri İlişkileri Daire Başkanı Ümit Cengiz Uysal yaptı.

Daire Başkanı Uysal'ın konuşmasının ardından soru-cevap bölümüne geçildi. DMO yetkilileri ile sanayiciler arasında ikili iş görüşmelerinin yapılmasının ardından toplantı sona erdi.

Toplantıya Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eken, Tedarikçi ve Müşteri İlişkileri Daire Başkanı Ümit Cengiz Uysal, Sanayi ve Teknoloji Tekirdağ İl Müdürü Fahrettin Akçal ve sanayiciler katıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'daki firmalar Devlet Malzeme Ofisi'nin tedarikçisi olacak
Tekirdağ'daki firmalar Devlet Malzeme Ofisi'nin tedarikçisi olacak
Tekirdağ'daki firmalar Devlet Malzeme Ofisi'nin tedarikçisi olacak
Tekirdağ'daki firmalar Devlet Malzeme Ofisi'nin tedarikçisi olacak
Tekirdağ'daki firmalar Devlet Malzeme Ofisi'nin tedarikçisi olacak

Togo Cumhuriyeti, Tekirdağ, Çorlu, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tekirdağ'daki firmalar Devlet Malzeme Ofisi'nin tedarikçisi olacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hamile eşini başından vurarak öldürdü! Kucağında taşıyıp yardım isteyerek intihar süsü vermek istemiş 11:36 Hamile eşini başından vurarak öldürdü! Kucağında taşıyıp yardım isteyerek intihar süsü vermek istemiş Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek 11:16 Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek Uyuşturucu bağımlısı oğlundan şiddet gören anneden yürek burkan feryat: Can güvenliğimiz yok, bizi öldürmesinden korkuyoruz 11:08 Uyuşturucu bağımlısı oğlundan şiddet gören anneden yürek burkan feryat: Can güvenliğimiz yok, bizi öldürmesinden korkuyoruz
Müge Anlı'da ortaya çıkan gerçek! Ölüm ilanı vererek ortadan kaybolan 50 yaşındaki kadının evlenmek için Bartın'a kaçtığı anlaşıldı 10:59 Müge Anlı'da ortaya çıkan gerçek! Ölüm ilanı vererek ortadan kaybolan 50 yaşındaki kadının evlenmek için Bartın'a kaçtığı anlaşıldı Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı 10:33 Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı 10:29 Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı
Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi 10:10 Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt 08:17 Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt

Son Dakika Haberleri
11:19 Altay'ın oyuncusu Erhan Çelenk'ten alkışlık hareket! Rakip tribünler 'helal olsun sana' tezahüratı yaptı
11:16 Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek
11:07 Uyuşturucu bağımlısı oğlundan şiddet gören anneden yürek burkan feryat: Can güvenliğimiz yok, bizi öldürmesinden korkuyoruz
11:00 Galatasaray'dan ayrılan Falcao, İspanya'da şov yapıyor
10:56 Son Dakika! Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:47 Son Dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 8,63'ten alıcı buluyor
10:32 Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı
10:30 ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Fed'den çıkacak karar altın ve doların yönünü belirleyecek
10:25 Kamuoyu araştırması yapan şirketlere denetim uygulaması gelecek
10:10 Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi
Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı         
11:42
Altay'ın oyuncusu Erhan Çelenk'ten alkışlık hareket! Rakip tribünler 'helal olsun sana' tezahüratı yaptı Altay'ın oyuncusu Erhan Çelenk'ten alkışlık hareket! Rakip tribünler 'helal olsun sana' tezahüratı yaptı         
11:19
Damacana depozitosu 1 yılda 3 kat arttı! Geçen yıl 15-20 lira, bu yıl 55 liraya kadar ulaştı Damacana depozitosu 1 yılda 3 kat arttı! Geçen yıl 15-20 lira, bu yıl 55 liraya kadar ulaştı         
11:12
Galatasaray'dan ayrılan Falcao, İspanya'da şov yapıyor Galatasaray'dan ayrılan Falcao, İspanya'da şov yapıyor         
11:00
Son Dakika! Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden alıcı buluyor Son Dakika! Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden alıcı buluyor         
10:57
ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Fed'den çıkacak karar altın ve doların yönünü belirleyecek ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Fed'den çıkacak karar altın ve doların yönünü belirleyecek         
10:31
Kamuoyu araştırması yapan şirketlere denetim uygulaması gelecek Kamuoyu araştırması yapan şirketlere denetim uygulaması gelecek         
10:25
Joe Biden'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması esnasında İsrail heyetine ayrılan koltukların boş olması dikkat çekti Joe Biden'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması esnasında İsrail heyetine ayrılan koltukların boş olması dikkat çekti         
09:43
BM Genel Kurulu'na Taliban'dan dikkat çeken mektup BM Genel Kurulu'na Taliban'dan dikkat çeken mektup         
08:02
Oto tamircisi önce eşini, sonra kendisini silahla vurarak intihar etti Oto tamircisi önce eşini, sonra kendisini silahla vurarak intihar etti         
22:08
Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum         
19:40
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı         
19:13
Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar         
17:39
12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı 12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı         
17:03
Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor         
16:12
Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük         
15:18
6 yaşındaki kızlarının yatak bazasına sıkışan cansız bedenini bulan aile gözyaşlarına boğuldu 6 yaşındaki kızlarının yatak bazasına sıkışan cansız bedenini bulan aile gözyaşlarına boğuldu         
14:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2021 11:47:30. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'daki firmalar Devlet Malzeme Ofisi'nin tedarikçisi olacak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement