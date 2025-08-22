Temmuzda 9,9 Bin Şirket Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Temmuzda 9,9 Bin Şirket Kuruldu

22.08.2025 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de temmuzda 9 bin 946 şirket ve kooperatif kurularak %33,5 artış kaydedildi.

Türkiye'de, temmuzda 9 bin 946 şirket ve kooperatif kuruldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), temmuz ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, temmuzda bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 33,5, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 46,5, kooperatif sayısı yüzde 17 artış gösterdi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 13,1, kooperatif sayısı yüzde 37,4, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11,7 arttı.

Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 29,9, şirket sayısı yüzde 0,8 artarken, kooperatif sayısı yüzde 40,8 azaldı.

Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 0,6, kooperatif sayısında yüzde 14 artış görülürken gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 8,3 azalış kayıtlara geçti.

Temmuzda tüm illerde şirket kuruldu

Geçen ay, tüm illerde şirket kuruluşunun gerçekleştiği görüldü.

Temmuzda kurulan toplam 9 bin 946 şirket ve kooperatifin yüzde 87,3'ünü limited şirketler, yüzde 11,1'ini anonim şirketler, yüzde 1,6'sını kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 37,8'i İstanbul, yüzde 11,7'si Ankara ve yüzde 5,8'i İzmir'de kuruldu.

Söz konusu ayda kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 98'i ticaret, 1434'ü inşaat ve 1232'si imalat sektöründe yer aldı.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 737'si inşaat, 442'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 119'u imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Temmuzda kapanan şirket ve kooperatiflerin 1100'ünün toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 355'inin imalat ve 239'unun mesleki bilimsel ve teknik faaliyetler sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 572'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 219'unun inşaat, 137'sinin ise imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Temmuzda 158 kooperatif kurulurken bunların 111'i konut yapı, 22'si işletme ve 8'i motorlu taşıyıcılar kooperatifi olarak işbaşı yaptı. Diğerleri çeşitli alanlarda faaliyete geçti.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 675 yabancı ortak sermayeli şirketin 22'si Almanya, 19'u İran ortaklı oldu.

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 91'i anonim, 584'ü limited şirket statüsünde faaliyet gösteriyor.

Kurulan söz konusu şirketlerin 470'i uzmanlaşmamış toptan ticaret, 174'ü ikamet amaçlı olan ve ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 161'i işletme ve diğer danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 78,9'unu, yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

7 ayda 62 bin 14 şirket kuruldu

Türkiye'de bu yılın ocak-temmuz döneminde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 azalışla 62 bin 14'e geriledi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 11,8 artışla 16 bin 582'ye yükseldi.

(Bitti)

Kaynak: AA

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Türkiye, Ekonomi, Finans, ankara, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Temmuzda 9,9 Bin Şirket Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek... Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek...
Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu
Tuz Gölü’nde ’soğuk su gayzeri’ keşfi Tuz Gölü'nde 'soğuk su gayzeri' keşfi
Türk askeri Ukrayna’ya mı gidecek MSB’den iddialara yanıt Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB'den iddialara yanıt
Nijerya’da 7 köye saldırı: 15 çiftçi hayatını kaybetti Nijerya'da 7 köye saldırı: 15 çiftçi hayatını kaybetti
Baba Güran, Narin’in kabri başında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulundu Baba Güran, Narin'in kabri başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
12 yaşındaki Zeynep’e ne oldu Acılı baba konuştu 12 yaşındaki Zeynep'e ne oldu? Acılı baba konuştu
Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar
Evlilik krizi iddialarının ardından Burak Özçivit’ten dikkat çeken hamle Evlilik krizi iddialarının ardından Burak Özçivit'ten dikkat çeken hamle

07:32
Şili’de 7.5 büyüklüğünde deprem Tsunami alarmı verildi
Şili'de 7.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi
09:42
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı! Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 10:44:28. #7.13#
SON DAKİKA: Temmuzda 9,9 Bin Şirket Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.