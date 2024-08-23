Temmuzda 9 Bin 980 Şirket ve Kooperatif Kuruldu

Ekonomi

Türkiye'de temmuzda 9 bin 980 şirket ve kooperatifin kuruluşu yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), temmuz ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayınladı.

Buna göre, temmuzda bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 47, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 61,7, kooperatif sayısı yüzde 74,5 artış gösterdi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 42,9, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 56,5, kooperatif sayısı yüzde 35,1 arttı.

Kurulan şirket sayısı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 artarken, kooperatif sayısı yüzde 5,3, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 1 azaldı.

Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 39,8, kooperatif sayısı yüzde 12,4 artarken, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 41,5 azalış gerçekleşti.

Bayburt ve Ardahan'da temmuzda şirket kurulmadı

Bayburt ve Ardahan'da temmuzda şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Söz konusu dönemde kurulan 9 bin 980 şirket ve kooperatifin yüzde 86,2'sini limitet şirketler, yüzde 11,1'ini anonim şirketler ve yüzde 2,7'sini kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 35,8'i İstanbul, yüzde 10,9'u Ankara ve yüzde 5,9'u İzmir'de kuruldu.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 364'ü ticaret, 1399'u imalat ve 1352'si inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 447'si inşaat, 374'ü toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 127'si imalat sektöründe faaliyet gösteriyor.

Temmuzda kapanan şirket ve kooperatiflerin 1051'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 421'inin imalat, 307'sinin inşaat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerden 597'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 273'ünün inşaat, 157'sinin imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Temmuzda 267 kooperatif kurulurken, bu kuruluşların 180'i konut yapı, 46'sı işletme ve 11'i turizm geliştirme alanında faaliyet gösteriyor.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 681 yabancı ortak sermayeli şirketin 434'ü Türkiye, 22'si İran, 17'şeri Almanya ve Çin ortaklı oldu.

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 91'i anonim, 590'ı limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor.

Bu yıl söz konusu şirketlerin 561'i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 210'arı işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri ile ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı sektörlerinde kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 77,1'ini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

7 ayda 62 bin 389 şirket kuruldu

Türkiye'de bu yılın ocak-temmuz döneminde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 azalışla 62 bin 389'a geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 28,3 artışla 14 bin 828'e yükseldi.

(Bitti)