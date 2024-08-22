Temmuzda İkinci El Otomobil Satışları Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Temmuzda İkinci El Otomobil Satışları Arttı

Temmuzda İkinci El Otomobil Satışları Arttı

Türkiye'de ikinci el otomobil satışları, 5 ay aradan sonra ilk kez bir önceki yılın aynı ayına göre artış gösterdi. Temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre ikinci el otomobil satışlarında yüzde 9,60 artış yaşanırken, satışlar son 7 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

22.08.2024 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRKİYE'de ikinci el otomobil satışları, 5 ay aradan sonra ilk kez bir önceki yılın aynı ayına göre artış gösterdi. Temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre ikinci el otomobil satışlarında yüzde 9,60 artış yaşanırken, satışlar son 7 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerinden derlenen bilgilere göre; ikinci el taşıt satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,23 artış göstererek 901 bin 725 seviyesinden 957 bin 920'ye çıktı. İkinci el taşıt satışlarının yüzde 64,9'unu otomobil, yüzde 14,7'sini kamyonet, yüzde 13,5'ini motosiklet, yüzde 2,7'sini traktör, yüzde 1,8'ini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Temmuz ayında motosiklet hariç tüm taşıt türlerinde ikinci el satışlar arttı.

621 BİN 748 OTOMOBİL SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

İkinci el otomobil satışları da 5 ay aranın ardından ilk kez bir önceki yılın aynı ayına göre, artış gösterdi. En son Şubat 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 16,33 artış göstererek 573 bin 508 olan ikinci el otomobil satışları, mart ayında yüzde 21,28, nisan ayında yüzde 27,92, mayıs ayında yüzde 20,61 ve haziran ayında yüzde 25,32 azaldı. Temmuz ayında ikinci el otomobil satışları yüzde 9,60 artarak 621 bin 748 oldu. İkinci el otomobil satışı, temmuz ayında 2024 yılının en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Otomobilde ikinci ek piyasasının en yüksek olduğu iller, 154 bin 459 satış ile İstanbul, 80 bin 785 satış ile Ankara ve 36 bin 134 satış ile İzmir olurken; en düşük olduğu iller ise 69 satış ile Hakkari, 99 satış ile Tunceli ve 153 satış ile Ardahan olarak gerçekleşti.

7 AYDA 3,8 MİLYON SATIŞ GERÇEKLEŞTİ

Öte yandan Ocak-Temmuz 2024 döneminde otomobil satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,62 azaldı. Ocak-Temmuz 2023'te 4 milyon 486 bin 122 ikinci el otomobil satışı gerçekleştirilirken, Ocak-Temmuz 2024 döneminde ikinci el otomobil satışı ise 3 milyon 846 bin 621 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Temmuzda İkinci El Otomobil Satışları Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
10:09 Çalışma saatleri değişiyor Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan’ın önüne gidecek Çalışma saatleri değişiyor! Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan'ın önüne gidecek
09:17 Düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
20:14 Elendikten sonra istifası bile gündeme gelmişti Abdullah Avcı’dan çok konuşulacak Rapid Wien itirafı Elendikten sonra istifası bile gündeme gelmişti! Abdullah Avcı'dan çok konuşulacak Rapid Wien itirafı
19:17 İlkay’dan sonra bir veda daha Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı’nı bıraktı İlkay'dan sonra bir veda daha! Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı
18:31 Başıboş sokak köpekleri ağıla saldırdı: 19 koyun telef oldu Başıboş sokak köpekleri ağıla saldırdı: 19 koyun telef oldu
18:16 Hamile kadın tekme tokat dövülürken neden umursamadığı ortaya çıktı: Kızıma vursa dahi hiçbir şey yapamam Hamile kadın tekme tokat dövülürken neden umursamadığı ortaya çıktı: Kızıma vursa dahi hiçbir şey yapamam
18:03 Nuri Şahin’in başı dertte Dortmund taraftarları, eşi benzeri görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor Nuri Şahin'in başı dertte! Dortmund taraftarları, eşi benzeri görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor
17:52 Bahçeli: DEM milletvekillerinin maaşı kesilerek şehit ailelerine aktarılmalı Bahçeli: DEM milletvekillerinin maaşı kesilerek şehit ailelerine aktarılmalı
17:48 Nöroloji Uzmanı Oğuzhan Onultan: Maymun çiçeği covid kadar ölümcül değil, ancak dikkat edilmeli Nöroloji Uzmanı Oğuzhan Onultan: Maymun çiçeği covid kadar ölümcül değil, ancak dikkat edilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 13:41:19. #1.13#
SON DAKİKA: Temmuzda İkinci El Otomobil Satışları Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement