Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e hapis cezası - Son Dakika
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Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e hapis cezası

16.07.2023 14:55

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 'kaçakçılık' suçundan yargılandığı davada 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi. Özer'in avukatı da duruşmada hazır bulundu. Özer, suç tarihinde şirket yetkilisi olmadığını ve yönetimin kendisinde olmadığını savundu. Mahkeme, Vergi Usul Kanunu'na göre Özer'e 18 ay hapis cezası verdi, ancak takdiri indirim uygulayarak cezayı 7 ay 15 güne düşürdü.

Kripto para borsası Thodex'in kurucu Faruk Fatih Özer'i "kaçakçılık" suçundan yargılandığı davada 7 ay 15 gün hapisle cezalandıran mahkeme, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Faruk Fatih Özer, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada sanık avukatı da hazır bulundu.

Son sözü sorulan sanık Özer, suç tarihinde şirket yetkilisinin kendisi olmadığını ve şirketine kayyım atandığını belirterek, yönetim kendisinde olmadığı için istese de defterleri ibraz edemeyeceğini savundu.

Beraat talebinde bulunan Özer, herhangi bir ceza verilmesi durumunda hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını istedi.

Karar

Kararını açıklayan mahkeme, sanığa Vergi Usul Kanunu'nun "kaçakçılık" suçunu düzenleyen maddesi uyarınca önce 18 ay hapis cezası verdi.

Takdiri indirim maddelerini uygulayarak Özer'e 7 ay 15 gün hapis cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2017 yılına ait hesapların incelenmesi esnasında tebligata rağmen inceleme dönemine ilişkin defter ve belgeleri yasal süresi içerisinde ibraz etmeyen sanık Faruk Fatih Özer'in Vergi Usul Kanunu'nun "kaçakçılık" suçunu düzenleyen maddesi uyarınca 18 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: AA
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Faruk Fatih Özer, Thodex, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e hapis cezası - Son Dakika


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