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Gümrük muhafaza ekipleri geçen yıl 7,7 milyar liralık kaçak eşya ele geçirdi - Son Dakika

Gümrük muhafaza ekipleri geçen yıl 7,7 milyar liralık kaçak eşya ele geçirdi

10.01.2022 12:16

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 76 artışla, 7 milyar 749 milyon lira değerinde kaçak eşya yakalamasına imza attıklarını belirterek, "Ele geçirdiğimiz kaçak eşyaların önemli bir bölümünü uyuşturucu maddeler oluşturmaktadır.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 76 artışla, 7 milyar 749 milyon lira değerinde kaçak eşya yakalamasına imza attıklarını belirterek, "Ele geçirdiğimiz kaçak eşyaların önemli bir bölümünü uyuşturucu maddeler oluşturmaktadır." dedi.

Muş, Bakanlığın Komuta Kontrol Merkezi'nde düzenlenen "2021 Yılı Kaçakçılıkla Mücadele Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, geçen yıl kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

Kovid-19 salgını koşullarının olumsuz etkilerine rağmen Gümrük Muhafaza ekipleri ve ilgili tüm Bakanlık personelinin, başta sınır kapıları olmak üzere ülkenin tamamında büyük fedakarlıklar ile çalışmalarını sürdürdüklerine işaret eden Muş, "Nitekim, yıl boyunca hız kesmeden devam eden çalışmalar sayesinde bir önceki yıla göre yüzde 76 artışla, 7 milyar 749 milyon lira değerinde kaçak eşya yakalamasına imza attık. Bu ele geçirdiğimiz kaçak eşyaların önemli bir bölümünü uyuşturucu maddeler oluşturmaktadır. 2021 boyunca, başta kokain, eroin, likit eroin, metamfetamin ve captagon cinsi uyuşturucu maddelerin yurdumuza girişini engelleyerek büyük başarılara imza attık. 2021'de Gümrük Muhafaza ekiplerimizce, saymış olduğum bu uyuşturucu türlerinde toplamda 10,8 ton uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Geçtiğimiz yıl ele geçirdiğimiz uyuşturucu maddelerden kokain ve eroinde 2'şer tonun üzerinde yakalama yaparken, captagon yakalamamız 1,5 tonu, esrar ve khat yakalamalarımız ise 1'er tonu aşmıştır." diye konuştu.

Muş, Mersin'de bir limanda bulunan muz yüklü konteynerler içerisinde 1,7 ton kokain, İskenderun'da ise bina taşları arasında 6,2 milyon adet captagon cinsi uyuşturucu madde yakalandığını anımsatarak, "Bununla birlikte, İstanbul'da 469,2 kilogram khat cinsi uyuşturucu ele geçirilmesi de bu alanda ülkemizde gerçekleştirilen dikkati çekici operasyonlarımız arasında yer almıştır. 2021'deki büyük çaplı uyuşturucu madde ele geçirmelerimizden 3'ü de Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleşmiştir. Bu sahada farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda, 808 kilogram eroin, 462 kilogram likit eroin ve 462,5 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Yıl genelinde gerçekleştirilen çalışmalarla ticari eşya kaçakçılık girişimlerinin üzerine de kararlılıkla giderek bu alanda da önemli başarılar elde ettiklerini belirten Muş, 2021'deki operasyonlarda 3,7 milyon paket sigara ile kaçak sigara üretiminde kullanılan 26,1 milyon makarona el koyduklarını söyledi. Muş, toplam 52,7 bin litre alkollü içki ile 1778 ton akaryakıt ele geçirdiklerini bildirerek, 5 bin 895 kilogram bal, 1 milyon 684 bin oto yedek parça ve 265 ton çayın da 2021 yılında yakalanan ticari ürünlerden bazıları olduğunu aktardı.

"Akaryakıt kaçakçılığıyla etkin mücadelemiz kararlılıkla sürecek"

Muş, tüm ilgili kurumların etkin katkısı ile akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelenin devam ettiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"2021'de, Akaryakıt Özel Ekibince ülke genelinde yapılan incelemeler ve riskli olduğu değerlendirilen 930 firmaya yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde 14 milyar lira değerinde sahte fatura düzenlendiği ve yaklaşık 5,5 milyar lira kamu zararına sebep olunduğu tespit edilmiştir. Akaryakıt kaçakçılığıyla etkin mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Bu tür yasa dışı işlere tevessül edenler, hangi yöntemleri kullanırlarsa kullansınlar gümrük muhafaza ekiplerimizce tespit edileceklerdir. Bakanlığımız, gümrüklerimiz ve sınır kapılarımızda kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına sıkı bir şekilde devam etmektedir."

"Yerli ve milli imkanlarla üreteceğiz"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile birlikte yürütülen ve bu yılın ilk yarısında tamamlanacak MİL-TAR projesiyle dünyada sayılı ülke tarafından üretilebilen araç ve konteyner tarama sistemlerini yerli ve milli imkanlarla hayata geçireceklerini vurgulayan Muş, TÜBİTAK ile yürütülen Tarama Ağı Projesi ile de x-ray araç ve konteyner tarama sistemlerinden elde edilen görüntüleri, farklı gümrük idarelerinde ve Komuta Kontrol Merkezi'nde kontrol ederek, değişimleri yapay zeka ile tespit edeceklerini söyledi.

Muş, çalışmalarında son aşamaya gelinen Muhafız Projesi ile Bakanlık veri tabanlarındaki veriyi yapay zeka ile analiz ederek, kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerimizde etkin şekilde kullanacaklarını anlattı.

Geçen yıl 74'e ulaşan x-ray araç ve konteyner tarama sistemlerinin sayısını, yeni alım ve kurulumlarla artıracaklarını bilgisini paylaşan Muş, "Yolcuların elbiselerine gizlediği yasa dışı maddeleri uzaktan tespit eden ve tamamen yerli imkanlarla üretilen yolcu görüntüleme sistemlerimizi de gümrüklü sahalarda kullanıyoruz." dedi.

Köpekler canlı arama için de kullanılacak

Muş, kaçakçılıkla mücadelede kullanılan uluslararası standartlardaki tesislere de büyük önem verdiklerini belirterek, Komuta Kontrol Merkezi'nin, kaçakçılıkla mücadelenin odağında yer aldığına dikkati çekti. Bu merkezde kara, deniz ve hava trafiğini 7 gün 24 saat takip ettiklerini aktaran Muş, gerçekleştirilen analizler neticesinde operasyonel kararlar aldıklarını ve taşra idarelerinin operasyonlarını koordine ettiklerini kaydetti.

Köpek Eğitim Merkezi'nin de önemine işaret eden Muş, bu merkezde farklı branşlarda eğitim alan dedektör köpeklere bu yıl yerli ırkları da ilave ettiklerini bildirdi. Muş, henüz yavruyken özenle eğitmeye başladıkları yerli ırk köpeklerin, ilk defa bu yıl teşkilat bünyesinde hizmet vermeye başladığını ifade ederek, "Göçmen kaçakçılığıyla mücadele için yetiştirilen köpeklerden yakın zamanda canlı arama köpeği olarak da istifade edeceğiz." diye konuştu.

"11 uluslararası operasyona imza attık"

Uzman personelce kullanılan tüm teknik cihaz ve tesislerle kesintisiz yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerinde ulusal ve uluslararası iş birliğine de büyük önem verdiklerinin altını çizen Muş, bu alanda tüm paydaşlarla uyum içinde çalıştıklarını ve en üst düzeyde iş birliği yaparak ortak operasyonlara imza attıklarını ifade etti.

Muş, bu kapsamda "Alo 136" ihbar hattı başta olmak üzere, çeşitli kanallardan kendilerine iletilen 9 bin civarında ihbar ve çağrıyı süratle değerlendirdiklerini vurgulayarak, "Anlık istihbari bilgi değişimleri kapsamında, 11 uluslararası operasyona imza attık." dedi.

Deniz ve Limanlarda görev alan "Gemi Arama", "Deniz Devriye" ve "Konteyner Kontrol" ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele görevlerini başarı ile ifa ettiğini aktaran Muş, Narko-kimler, X-ray Operatörleri ve Detektör Köpek İdarecilerinin 2021'i uyuşturucu yakalamalarında önemli rekorlarla kapatmalarına büyük katkı sunduğunu söyledi.

"Yasa dışı ticaret yapmaya çalışanlara geçit vermeyeceğiz"

Muş, "Geçen yıl uzman ekiplerin de yer aldığı yaklaşık 6 bin gümrük muhafaza personeliyle 74,5 milyon yolcu, 7,7 milyon konteyner, 474 bin uçak, 85 bin gemi,4,4 milyonu TIR ve 2,6 milyon binek aracın gümrük kontrol işlemlerini tamamladık." bilgisini paylaştı.

2022'de de yasal ticareti kolaylaştırırken yasa dışı ticarete göz açtırmayacaklarının altını çizen Muş, "Bu alanda mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında teknolojinin tüm imkanlarından azami ölçüde istifade edecek yasa dışı ticaret yapmaya çalışanlara asla ve asla geçit vermeyeceğiz." dedi.

Gümrük muhafaza ekipleri geçen yıl 7,7 milyar liralık kaçak eşya ele geçirdi
Gümrük muhafaza ekipleri geçen yıl 7,7 milyar liralık kaçak eşya ele geçirdi
Gümrük muhafaza ekipleri geçen yıl 7,7 milyar liralık kaçak eşya ele geçirdi
Gümrük muhafaza ekipleri geçen yıl 7,7 milyar liralık kaçak eşya ele geçirdi
Gümrük muhafaza ekipleri geçen yıl 7,7 milyar liralık kaçak eşya ele geçirdi
Gümrük muhafaza ekipleri geçen yıl 7,7 milyar liralık kaçak eşya ele geçirdi
Gümrük muhafaza ekipleri geçen yıl 7,7 milyar liralık kaçak eşya ele geçirdi
Gümrük muhafaza ekipleri geçen yıl 7,7 milyar liralık kaçak eşya ele geçirdi
Gümrük muhafaza ekipleri geçen yıl 7,7 milyar liralık kaçak eşya ele geçirdi
Gümrük muhafaza ekipleri geçen yıl 7,7 milyar liralık kaçak eşya ele geçirdi
Gümrük muhafaza ekipleri geçen yıl 7,7 milyar liralık kaçak eşya ele geçirdi
Gümrük muhafaza ekipleri geçen yıl 7,7 milyar liralık kaçak eşya ele geçirdi
Gümrük muhafaza ekipleri geçen yıl 7,7 milyar liralık kaçak eşya ele geçirdi
Gümrük muhafaza ekipleri geçen yıl 7,7 milyar liralık kaçak eşya ele geçirdi
Gümrük muhafaza ekipleri geçen yıl 7,7 milyar liralık kaçak eşya ele geçirdi
Gümrük muhafaza ekipleri geçen yıl 7,7 milyar liralık kaçak eşya ele geçirdi

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Mehmet Muş, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gümrük muhafaza ekipleri geçen yıl 7,7 milyar liralık kaçak eşya ele geçirdi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Gümrük muhafaza ekipleri geçen yıl 7,7 milyar liralık kaçak eşya ele geçirdi - Son Dakika
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