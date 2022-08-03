Ticaret Bakanı Muş "Türkiye İhracat Seferberliği" programında konuştu: (3) - Son Dakika
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Ticaret Bakanı Muş "Türkiye İhracat Seferberliği" programında konuştu: (3)

03.08.2022 14:30
Ticaret Bakanı Muş "Türkiye İhracat Seferberliği" programında konuştu: (3)

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yerli otomobil TOGG'un test üretimlerinin devam ettiğini belirterek, "Modellere göre çok hızlı zamanda üretim bandını hızlı şekilde değiştirme kabiliyeti var. Buna göre dizayn edilmiş.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yerli otomobil TOGG'un test üretimlerinin devam ettiğini belirterek, "Modellere göre çok hızlı zamanda üretim bandını hızlı şekilde değiştirme kabiliyeti var. Buna göre dizayn edilmiş. Aynı zamanda batarya fabrikası da kuruldu. Türkiye, bu kalite standardıyla dünyaya daha kaliteli ürün ihracatı yapabiliyor. İhracat potansiyeli var." dedi.

Muş, kentteki bir otelde düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı'yla yaptığı bir zirvede, 100 milyar dolarlık ticaret hedefi konulduğunu, en önemli ikinci ihracat pazarının ABD olduğunu söyledi.

ABD ile karşılıklı ticaretin gelişmesinin söz konusu olduğunu aktaran Muş, "ABD, muhtemelen çok uzun sürmeden birinci sıraya gelecek. Aynı şekilde oradan ithalatımız da arttı. Biz artık orada eyalet bazlı bir çalışma yapmak istiyoruz. Ticaret alım heyetlerimizi buradan oralara göndereceğiz." diye konuştu.

Muş, Türkiye'nin otomobili TOGG'un test üretimlerinin de devam ettiğini, standartlarının ve kalitesinin dört dörtlük olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin kalite standartlarının belli bir noktanın üzerinde olduğunu vurgulayan Muş, şunları kaydetti:

"Şu anda sertifikalarını almaya başladılar. Şubata kadar bitirecekler. Normalde fabrika üretim yapabiliyor ama sertifikalardan dolayı mart ayı bekleniyor. Dolayısıyla fabrikanın dünya standartlarında üretim yapabilecek bir kapasitesi var. İhtiyaç duyulan bir çok şeyi o civardan, yan sanayisinden, oradaki altyapıdan ve diğer üreticilerden sağlayabiliyor. Modellere göre çok hızlı zamanda üretim bandını hızlı şekilde değiştirme kabiliyeti var. Buna göre dizayn edilmiş. Aynı zamanda batarya fabrikası da kuruldu. Türkiye, bu kalite standardıyla dünyaya daha kaliteli ürün ihracatı yapabiliyor. İhracat potansiyeli var. İnsanlarımız merakla bekliyor. Çok modern bir tesis yapılmış. Modern üretim bantları ve yüzde 90 otomasyon var. İnsan gerçekten hayran kalıyor."

Muş, İstanbul Havalimanı'nın, ticaretin Türkiye'ye kaymasında bir faktör olduğunu, ulaşım imkanları ve aynı anda 2-3 uçağın da kalkabildiği büyük bir vizyon olduğunu sözlerine ekledi.

Programda, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız da konuşma yaptı.

Program, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'nin de katıldığı oturumla devam etti.

(Bitti)

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Kaynak: AA

İhracat, Türkiye, TOGG, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Muş 'Türkiye İhracat Seferberliği' programında konuştu: (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Muş "Türkiye İhracat Seferberliği" programında konuştu: (3) - Son Dakika
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