Ticaret Bakanı Muş, Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödülleri Töreni'nde konuştu Açıklaması

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yurt dışı müteahhitlik sektörünün yıllık proje tutarının 30 milyar dolar seviyelerini geçeceğini öngördüklerini belirterek, "Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılı sonunda kümülatif olarak 500 milyar dolarlık proje bedeline ulaşacağını beklemekteyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ev sahipliğinde "Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödülleri Töreni" Sheraton Otel'de yapıldı.

Tören, uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR'nin, her yıl firmaların ülkeleri dışında gerçekleştirdikleri projelerden elde ettikleri ciroyu esas alarak "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi"ne giren firmaların ödüllendirilmesi amacıyla düzenlendi.

Bakan Muş, törende yaptığı konuşmada, Türk inşaat sektörünün, Orta Asya'nın bozkırlarından Sahra-Altı Afrika'nın çöllerine kadar tam 131 ülkede, ülkeyi başarıyla temsil ettiğini bildirerek, sektörün, yarım asırlık tecrübesi ve yurt dışı serüveni ile hizmet ihracatında en yetkin ve rekabetçi sektörlerden birisi haline geldiğine işaret etti.

Sektörün bugün bölgesinde lider ve dünya inşaat piyasasında önemli bir aktör olduğunu aktaran Muş, "Türk inşaat firmalarının 1972-2002 yılları arasındaki 30 yıllık dönemde yurt dışında üstlendikleri iş hacmi sadece 50 milyar dolarken, son 20 yılda kazanılan ivmeyle bu yıl ağustos başı itibarıyla bu rakam 11 bini aşkın projeyle yaklaşık 460 milyar dolara çıkmıştır. Diğer bir deyişle, son 20 yıllık dönemdeki yurt dışı proje bedeli, Türk inşaat sektörünün yurt dışında üstlendiği toplam proje bedelinin yaklaşık yüzde 90'ını oluşturmaktadır. Öte yandan gelişim sadece nicelik olarak değil, nitelik açısından da olmuştur. Ortalama proje bedelinde görülen son 20 yıllık dönemdeki artışta, müteahhitlerimizin büyük ölçekli ve katma değeri daha yüksek projeleri üstlenmelerinin rolü büyüktür. Mesela havalimanı, metro, endüstriyel tesisler, doğal gaz-petrol rafinerileri, otoyol ve enerji santralleri gibi çok önemli teknolojik eserler ortaya konulmaktadır." diye konuştu.

Muş, bu başarıda devletin sağladığı etkin desteğin de rolünün büyük olduğunu ifade ederek, firmaların, faaliyet gösterdikleri tüm ülkelerde yaptıkları kaliteli işlerle anıldığına dikkati çekti. Son birkaç yılın, salgının olumsuz etkileri, dünya ekonomisinde yaşanan dalgalanmalar ve bölgedeki siyasi sıkıntılar nedeniyle oldukça zorlu geçtiğini hatırlatan Muş, "Bu olumsuz atmosfere rağmen engelleri zorluk olarak değil, yeni bir tecrübe olarak gören ve yollarına zorluklardan ders çıkararak devam eden Türk müteahhitlik sektörü, başarılı performansını sürdürerek 2021 yılında yaklaşık 31 milyar dolar değerinde yeni yurt dışı projeleri üstlenmiştir." dedi.

"2022 yılında 20 milyar dolarlık yeni proje bekliyoruz"

Mühendislik ve tasarım firmalarının da uluslararası markalar haline gelmelerini önemsediklerini belirten Muş, "Bu amaç doğrultusunda, Bakanlık olarak teknik müşavirlik sektörümüzün yurt dışı faaliyetlerine yönelik destek programımızı etkin bir biçimde uyguluyoruz. Mühendislik, müşavirlik ve tasarım firmalarımızın yurt dışında üstlendikleri kümülatif proje bedeli 3 milyar dolara yaklaştı." ifadelerini kullandı.

Bakan Muş, bölgede yaşanan tüm istikrarsızlıklara rağmen 2022 yılında 20 milyar dolar bandında yeni proje üstlenilmesini beklediklerini bildirerek, "Geleneksel pazarlarımızda istikrarın tesisi ve giderek varlığımızı daha etkin bir biçimde hissettirdiğimiz yeni pazarlarda üstlenilecek projelerin de katkısıyla, sektörümüzün başarılarının artarak devam edeceğine, yıllık proje tutarının 30 milyar dolar seviyelerini geçeceğine ve Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılı sonunda kümülatif olarak 500 milyar dolarlık proje bedeline ulaşacağını beklemekteyiz." diye konuştu.

"Alternatif finansman yaratıyoruz"

Bu kapsamda, Türk inşaat sektörünün yurt dışında tanıtımına ve yeni pazar arayışlarına yönelik çalışmaları da artırarak sürdüreceklerini kaydeden Muş, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu süreçte firmalarımıza en çok gereken araç finansmandır. Bu bilinçle son dönemde firmalarımızın finansman ihtiyacını daha fazla karşılayabilmek adına önemli adımlar attık ve Eximbank'ın kredilerini daha ulaşılabilir hale getirdik. Ayrıca Eximbank'ın Türk mal ve hizmet ihracatına sağladığı finansman imkanlarını artırmak üzere, üçüncü ülke ihracat kredi ve sigorta kuruluşları ile iş birliği çalışmalarına da hız vermiş bulunuyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızın yanı sıra alternatif finansman metotları yaratmaya yönelik çabalarımızı da artırarak sürdürüyoruz. Bu aşamada özellikle, alternatif finansman yöntemlerinden birisi olan ve ülkemizin büyük bir başarı ile uyguladığı kamu-özel sektör iş birliği modelini ve bu konudaki ülkemiz tecrübesini, iş yaptığımız coğrafyalardaki kamu idarelerine aktarabileceğimiz programlar gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, finansman kapasitesine sahip ülkeler ile üçüncü ülkelerde iş birliklerinin artırılmasına yönelik çalışmalarımıza da devam ediyoruz."

Muş, dünya inşaat sektörünün etkin yayınlarından biri olan ENR Dergisi'nin, yurt dışında üstlendikleri proje gelirlerine göre dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firması ve en büyük 225 mühendislik/tasarım firmasını sıraladığı listelerde yer alan Türk firmalarına ödüllerini takdim edeceklerini vurgulayarak, "Bu listeye göre ülkemiz, firma sayısına göre yıllardır ilk üçte, gelirlere göre ise 7. veya 8. sıralarda yer almaktadır. Firmalarımızın uluslararası piyasalarda gösterdiği bu büyük ve istikrarlı başarıyı sürdürmek için Ticaret Bakanlığı olarak tüm gücümüzle sektörümüzle birlikte çaba göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi

Törene katılan, 2020 ve 2021 yıllarına ait "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listelerinde yer alan müteahhitlik ve müşavirlik firmalarının temsilcileri, ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

Söz konusu listede yer alan 48 müteahhitlik ile 6 müşavirlik firmasının isimleri ise şöyle:

Rönesans, Limak, Antyapı, Yapı Merkezi, Enka, Tekfen, Onur Taahhüt, Tav -Tepe -Akfen, Nurol, Esta, Gülermak, Aslan Yapı, Sembol, Kuzu, Kolin, Yüksel, Eser Taahhüt, IC İçtaş, Çalık Enerji, İlk, Gap, Polat Yol, Alarko, Dekinsan, Gürbağ, Tepe, Makyol, Metag, Üstay, Yenigün, Summa, Gama, Nata, Cengiz, Mbd, Feka, İris, Smk, Stfa, Doğuş, Mapa, Ad Konut, AE Arma-Elektropanç, Anel, Kur, Özkar, Zafer, Özgün Yapı (Bayburt Grup), Nky, Temelsu, Tekfen Mühendislik, Su-yapı, Yüksel Proje, Proyapı.