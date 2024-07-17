Ticaret Bakanı Ömer Bolat, G7 Ülkeleri Ticaret Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'nin işbirliği mesajını iletti

Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye olarak, küresel tedarik zincirinin güçlenmesi, adil ve rekabetçi, kurallara dayalı bir ticaret sisteminin muhafaza edilmesi noktasında muhataplarımızla işbirliğini artırmaya hazır olduğumuzun mesajını verdik." ifadelerini kullandı.

Bolat, İtalya'da gerçekleştirilen G7 Ülkeleri Ticaret Bakanları Toplantısı kapsamındaki temaslarını tamamladı.

Sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin paylaşımda bulunan Bolat, şunları kaydetti:

"G7 Dönem Başkanı İtalya'nın daveti üzerine, birçok farklı ülkeden mevkidaşlarım, uluslararası örgütler ve iş dünyasından temsilcilerin katıldığı G7 Ülkeleri Ticaret Bakanları Toplantısı'na iştirak ederek, küresel ekonomi ve ticaretteki trendler, tedarik zincirleri ve son dönemde artan küresel riskler noktasındaki ülkemiz perspektiflerini paylaştık. Türkiye olarak, küresel tedarik zincirinin güçlenmesi, adil ve rekabetçi, kurallara dayalı bir ticaret sisteminin muhafaza edilmesi noktasında muhataplarımızla işbirliğini artırmaya hazır olduğumuzun mesajını verdik."

Bolat, küresel ekonomi içerisindeki konumu sürekli güçlenen Türkiye'nin, uluslararası ticarete yön veren ülkelerden birisi olması noktasında çalışmalarını her platformda sürdüreceklerini vurguladı.

Bolat'tan yoğun diplomasi trafiği

Bolat, toplantı kapsamında Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Ken Saito, Kanada İhracatı Teşvik, Uluslararası Ticaret ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Mary Ng, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ve İtalya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Antonio Tajani ile bir araya geldi.

Bolat, DTÖ Genel Direktörü Iweala ile görüşmesinde, DTÖ'nün reform süreci noktasındaki beklentilerini dile getirdiklerini aktardı.

Türkiye olarak, küresel düzeyde ticaret sisteminin adil şekilde güçlendirilmesine önem verdiklerinin altını çizen Bolat, "Adil rekabete ve kurallara dayalı bir uluslararası ticaret sisteminin küresel ticaret ve tedarik zinciri için önemli olduğuna, sistemin uluslararası ticarette karşı karşıya olduğumuz sorunların aşılmasında kilit rol oynadığına ve uluslararası işbirliklerini güçlendireceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

JETCO toplantısının İstanbul'da yapılmasında mutabık kalındı

Bolat, Tajani ile görüşmesinde, Türkiye-İtalya ticaret hacminin bu sene 30 milyar dolara çıkarılması yönünde karşılıklı beklentilerini dile getirdiklerini bildirdi. Tajani ile en kısa sürede İstanbul'da Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu (JETCO) toplantısının iki ülke iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmesinde mutabık kaldıklarını belirten Bolat, "Türkiye olarak köklü bir işbirliğine sahip olduğumuz İtalya ile ticari ilişkilerimizi daha da güçlendirmeye önem veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Saito ile Türkiye-Japonya ekonomik ilişkilerine ilişkin birçok önemli konuyu ele aldıklarını aktaran Bolat, "Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yılını kutladığımız 2024'te Japonya ile ticaret hacmimizi dengeli bir şekilde yukarılara çıkarmak, ülkemizde mevcut Japon yatırımlarını artırmak ve üçüncü ülkelerde müteahhitlik sektöründe yeni ortaklıklar geliştirmek en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Bolat, Mary Ng ile iki ülke ticaret hacminin artırılması, Türkiye-Kanada Ortak Ekonomi ve Ticaret Konseyi toplantısının gerçekleştirilmesi, bu sayede iki ülke iş çevrelerinin bir araya gelerek potansiyel işbirliği alanlarının değerlendirilmesi ve karşılıklı yatırımların artırılması konularını ele aldıklarını vurguladı.