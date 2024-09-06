İhracatta Rekor: 23 İl 1 Milyar Doları Aştı - Son Dakika
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Ekonomi

İhracatta Rekor: 23 İl 1 Milyar Doları Aştı

Ticaret Bakanlığı, ocak-ağustos döneminde 23 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini ve 57 ilde de dış satımın arttığını bildirdi. İstanbul, ağustosta 4 milyar 782 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu.

06.09.2024 09:47
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Ticaret Bakanlığı, ocak-ağustos döneminde 23 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini ve 57 ilde de dış satımın arttığını bildirdi.

Bakanlık, ağustos ayına ilişkin illere göre ihracat verilerini açıkladı.

Buna göre, İstanbul, ağustosta 4 milyar 782 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azaldı.

İstanbul'u, 2 milyar 833 milyon dolar ve yüzde 20,3 artışla Kocaeli, 1 milyar 909 milyon dolar ve yüzde 9,5'lik azalışla İzmir takip etti.

İstanbul ihracatına "kıymetli taş" damga vurdu

Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı 821 milyon 945 bin dolarla İstanbul'un ihracatında ilk sırada yer aldı. Bu faslı, 558 milyon 944 bin dolarla giyim eşyası ve aksesuarı, 516 milyon 783 bin dolarla kazanlar ve makineler izledi.

Kocaeli'de motorlu kara taşıtları, 948 milyon 462 bin dolarla en fazla dış satım gerçekleştirilen sektör oldu. Bu faslı 282 milyon 608 bin dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar, 240 milyon 435 bin dolarla elektrikli makine, cihazlar ve aksamlar takip etti.

İzmir'in ihracatında mineral yakıtlar ve mineral yağlar 426 milyon 542 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Söz konusu faslın ardından 167 milyon 786 bin dolarla kazanlar ve makineler, 155 milyon 843 bin dolarla demir ve çelik geldi.

İlk 3 ilin en fazla ihracat yaptığı ülkeler

İstanbul'un ihracatında, 332 milyon 16 bin dolarla Almanya ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 327 milyon 590 bin dolarla ABD ve 273 milyon 275 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri izledi.

Kocaeli, en fazla ihracatı 306 milyon 244 bin dolarla İngiltere'ye yaptı. Bu ülkeyi 173 milyon 219 bin dolarla Almanya ve 169 milyon 307 bin dolarla İtalya takip etti.

İzmir'in en fazla ihracat yaptığı ülke 189 milyon 192 bin dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi 165 milyon 584 bin dolarla Romanya ve 121 milyon 800 bin dolarla ABD izledi.

Ocak-ağustos döneminde 23 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken, 57 il ihracatını artırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İhracatta Rekor: 23 İl 1 Milyar Doları Aştı - Son Dakika

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