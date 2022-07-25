Ticaret Bakanlığı, Ankara'daki ikinci el taşıt satıcılarına yönelik denetim başlattı - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı, Ankara'daki ikinci el taşıt satıcılarına yönelik denetim başlattı

25.07.2022 14:36
Ticaret Bakanlığı, Ankara'daki ikinci el taşıt satıcılarına yönelik denetim başlattı

Ticaret Bakanlığı, Ankara'da ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden toplu iş yerlerinin iş ve işlemlerini denetime aldı.

Ticaret Bakanlığı, Ankara'da ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden toplu iş yerlerinin iş ve işlemlerini denetime aldı.

Bakanlık, "ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin yapıldığı toplu iş yerlerinin sıfır kilometre araçları stoklayarak piyasada darlık yaratıcı ve tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunduğuna" yönelik iletilen şikayetler üzerine harekete geçti.

Bu kapsamda, Ankara'da faaliyet gösteren söz konusu iş yerlerinin iş ve işlemleri denetime alınırken, denetimlerde 5 ticaret müfettişi gerekli incelemelere başladı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı, Ankara'daki ikinci el taşıt satıcılarına yönelik denetim başlattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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