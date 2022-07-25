Ticaret Bakanlığı , Ankara 'da ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden toplu iş yerlerinin iş ve işlemlerini denetime aldı.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Ticaret Bakanlığı, Ankara'daki ikinci el taşıt satıcılarına yönelik denetim başlattı - Son Dakika

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