 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ticaret Bakanlığı, faaliyet illerine göre ihracat istatistiklerini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Ticaret Bakanlığı, faaliyet illerine göre ihracat istatistiklerini açıkladı

Ticaret Bakanlığı, firmaların üretim yerleri dikkate alınarak hesaplanan ve il, ürün, ülke gibi alt kırılımlarda detaylı analize imkan veren faaliyet illerine göre ihracat istatistiklerini açıkladı. İstanbul, Kocaeli ve İzmir en fazla ihracat yapan iller oldu.

Ticaret Bakanlığı, faaliyet illerine göre ihracat istatistiklerini açıkladı
04.01.2024 - 09:55,
Abone Ol

Ticaret Bakanlığı, firmaların üretim yerleri dikkate alınarak hesaplanan ve il, ürün, ülke gibi alt kırılımlarda detaylı analize imkan veren faaliyet illerine göre ihracat istatistiklerini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, halihazırda firmaların merkezlerinin bulunduğu iller esas alınarak derlenen ihracat istatistiklerinin yanı sıra üretim yerleri dikkate alınarak hesaplanan "faaliyet illerine göre ihracat istatistikleri" oluşturuldu. Bu istatistikler her ay Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Veri Bülteni kapsamında kamuoyuyla paylaşılacak.

İl, ürün ve ülke gibi alt kırılımlarda detaylı analize imkan vererek illere göre ihracatın teknolojik seviyesi gibi önemli göstergeler içeren bu istatistiklerin, il bazlı/bölgesel politikaların veriye dayalı belirlenmesine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Faaliyet illerine göre ihracatta, 2023'te İstanbul yüzde 7,5 artış ve 59 milyar 381 milyon dolarla birinci, Kocaeli yüzde 0,3 artış ve 30 milyar 717 milyon dolarla ikinci, İzmir ise yüzde 4,9 azalış ve 23 milyar 793 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

İstanbul en fazla ihracatı 10 milyar 934 milyon dolarla kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslında yaptı. Bu faslı 6 milyar 578 milyon dolarla örme giyim eşyası ve aksesuarı ve 5 milyar 208 milyon dolarla kazanlar, makinalar faslı takip etti.

Kocaeli en fazla ihracatı 10 milyar 328 milyon dolarla motorlu kara taşıtları faslında yaptı. Bu faslı 3 milyar 901 milyon dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar faslı ve 2 milyar 104 milyon dolarla elektrikli makina ve cihazlar faslı izledi.

İzmir en fazla ihracatı 5 milyar 819 milyon dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar faslında yaptı. Bu faslı 2 milyar 392 milyon dolarla kazanlar, makinalar faslı ve 1 milyar 827 milyon dolarla demir ve çelik faslı takip etti.

En fazla ihracat yapan ilk üç ilin ülkelere göre dağılımı

İstanbul, en fazla ihracatı 4 milyar 691 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptı. Bu ülkeyi 4 milyar 557 milyon dolarla Almanya ve 4 milyar 5 milyon dolarla ABD izledi.

Kocaeli en fazla ihracatı 2 milyar 557 milyon dolarla İngiltere'ye yaptı. Bu ülkeyi 2 milyar 370 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 854 milyon dolarla İtalya takip etti.

İzmir en fazla ihracatı 2 milyar 341 milyon dolarla Almanya'ya gerçekleştirdi. Bu ülkeyi 1 milyar 512 milyon dolarla Hollanda ve 1 milyar 491 milyon dolarla ABD izledi.

Faaliyet illeri istatistiklerine göre en fazla ihracat yapan 15 il ve ihracat rakamları şöyle:

İL20222023Değişim %
İSTANBUL55.229.451.51659.381.117.5997,5
KOCAELİ30.624.594.19230.716.794.1920,3
İZMİR25.007.361.14223.793.081.855-4,9
BURSA17.137.615.75117.652.194.8343,0
TEKİRDAĞ13.512.268.96312.519.874.821-7,3
ANKARA10.009.808.49111.073.724.05610,6
MERSİN8.415.885.4279.757.615.61415,9
SAKARYA8.721.460.9949.405.415.9177,8
GAZİANTEP9.296.045.7689.146.215.638-1,6
MANİSA7.487.830.1687.747.697.6533,5
HATAY5.855.659.9515.170.307.574-11,7
ESKİŞEHİR4.245.731.5304.277.926.6770,8
ADANA4.431.973.7334.135.528.810-6,7
DENİZLİ4.430.450.6554.025.294.313-9,1
KONYA3.816.103.3583.789.177.762-0,7

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ticaret Bakanlığı, İstanbul, Kocaeli, İhracat, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı, faaliyet illerine göre ihracat istatistiklerini açıkladı - Son Dakika


10:32
Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih
10:04
MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Türkiye'ye yönelik eylem planlayan terörist öldürüldü MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Türkiye'ye yönelik eylem planlayan terörist öldürüldü
09:38
ABD'de bir mahkum, hapis cezasını ertelemeyen hakime saldırdı ABD'de bir mahkum, hapis cezasını ertelemeyen hakime saldırdı
09:28
Demet Akalın ses tellerindeki kist nedeniyle bıçak altına yattı Demet Akalın ses tellerindeki kist nedeniyle bıçak altına yattı
09:10
Ece Ronay'ın iş yerine haciz geldi! Tüm eşyalara kamyonetlerle götürüldü Ece Ronay'ın iş yerine haciz geldi! Tüm eşyalara kamyonetlerle götürüldü
09:09
İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji tarih verdi İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji tarih verdi
08:57
Mossad'a çalışan ajanlar, sağlık kontrolünde görüntülendi Mossad'a çalışan ajanlar, sağlık kontrolünde görüntülendi
08:45
Belini inceltmek isterken duvarı yamultan Simge alay konusu oldu Belini inceltmek isterken duvarı yamultan Simge alay konusu oldu

Son Dakika
10:32 Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih
10:04 MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Türkiye'ye yönelik eylem planlayan terörist öldürüldü
09:38 ABD'de bir mahkum, hapis cezasını ertelemeyen hakime saldırdı
09:28 Demet Akalın ses tellerindeki kist nedeniyle bıçak altına yattı
09:09 İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji tarih verdi
09:10 Ece Ronay'ın iş yerine haciz geldi! Tüm eşyalara kamyonetlerle götürüldü
08:57 Mossad'a çalışan ajanlar, sağlık kontrolünde görüntülendi
08:45 Belini inceltmek isterken duvarı yamultan Simge alay konusu oldu
08:12 Büyük siber operasyonu! Çocuk tacizi ve yasa dışı bahse bulaşan 45 kişi gözaltında
07:33 Seçmen listeleri bugün askıya çıkıyor! 17 Ocak'a kadar güncelleme yapılabilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 10:44:59. #1.12#
SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı, faaliyet illerine göre ihracat istatistiklerini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement