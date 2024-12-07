Ticaret Bakanlığı'ndan İhracat Raporu: 30 İlde 1 Milyar Dolar Üzerinde İhracat - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı'ndan İhracat Raporu: 30 İlde 1 Milyar Dolar Üzerinde İhracat

Ticaret Bakanlığı, 2024 yılı Ocak-Kasım dönemi ihracat verilerini açıkladı. 30 ilde 1 milyar doların üzerinde ihracat yapılırken, 59 ilde ihracat artış gösterdi. İstanbul, Kocaeli ve İzmir’de düşüş gözlemlenirken, Bursa ve Tekirdağ'da artışlar yaşandı. Bakanlık, müreffeh bir Türkiye hedeflediklerini vurguladı.

07.12.2024 10:27
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TİCARET Bakanlığı, Ocak-Kasım 2024 döneminde 30 ilde 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıldığını, 59 ilde ihracatın arttığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "2024 yılı Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta İstanbul yüzde 12,8 azalış ve 5 milyar 38 milyon dolarla 1'inci sırada, Kocaeli yüzde 2,7 azalış ve 2 milyar 528 milyon dolarla 2'nci sırada, İzmir yüzde 13,7 azalış ve 1 milyar 973 milyon dolarla 3'üncü sırada, Bursa yüzde 4,2 artış ve 1 milyar 704 milyon dolarla 4'üncü sırada, Tekirdağ ise yüzde 4,6 artış ve 1 milyar 51 milyon dolarla 5'inci sırada yer almaktadır. 2024 yılı Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artış incelendiğinde sırasıyla; Çorum 138 milyon dolarlık artışla 1'inci il, Bursa 69 milyon dolarlık artışla 2'nci il, Tekirdağ 46 milyon dolarlık artışla 3'üncü il, Osmaniye 45 milyon dolarlık artışla 4'üncü il, Denizli ise 44 milyon dolarlık artışla 5'inci il konumundadır" denildi.

'MÜREFFEH BİR TÜRKİYE HEDEFLEMEKTEYİZ'

2024 yılı Ocak-Kasım döneminde 30 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığı, 59 ilde ihracatın arttığı belirtilerek, "Ticaret Bakanlığı olarak yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifinde pazar ve ürün çeşitlendirmesine dönük politika ve stratejilerimiz ile ihracatı artırmak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Diğer taraftan ihracatın ülkemiz sathına güçlü bir şekilde yayılmasını amaçlamaktayız. Yerelde sağlanan üretim ve istihdam artışı neticesinde daha müreffeh bir Türkiye hedeflemekteyiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı'ndan İhracat Raporu: 30 İlde 1 Milyar Dolar Üzerinde İhracat - Son Dakika

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