Ticaret Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! Tüketici ve konut kredisi sigortalı ve sigortasız teklif edilecek - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! Tüketici ve konut kredisi sigortalı ve sigortasız teklif edilecek

23.09.2022 14:49

Ticaret Bakanlığı, tüketici kredisi ve konut finansmanı sözleşmelerine ilişkin hükümlerde düzenleme yaptı. Resmi Gazete'de yayınlanan yeni düzenlemeye göre; tüketici ve konut finansmanı kredileri sigortalı ve sigortasız olarak teklif edilebilecek.

Ticaret Bakanlığı'ndan konuya dair yapılan yazılı açıklamada, tüketicilerin finansal kuruluşlar karşısında bilgi asimetrisi ve güç dengesizliğine sahip olduğu belirtildi. Ayrıca, akdedilen sözleşme metinleri ve sonrasında gerçekleşen tüketici işlemlerinin çok fazla hukuki ve teknik terim içerdiği hatırlatıldı. Bu nedenlerden diğer tüketici işlemlerinin gerçekleştirildiği piyasalara nazaran finansal piyasalarda kurulan sözleşme ve uygulamalar karşısında tüketicilerin daha etkin ve fazla korunmaya ihtiyacı olduğu ifade edildi.

"MEZKUR YÖNETMELİKLERDE DEĞİŞİKLİKLERİN YAPILMASI İHTİYACI DOĞMUŞTUR"

Açıklama kapsamında şu ifadelere yer verildi: "Bu kapsamda, tüketicilerin taraf olduğu tüketici kredisi sözleşmeleri ve konut finansmanı sözleşmelerine ilişkin olarak sözleşme öncesi bilgilendirme sürecinden başlayarak akdi ilişkinin sona ermesine kadar akdedilen hukuki metinler ve bu metinlere bağlı uygulamalar Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği ve Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliğinde tüketiciyi koruma amacı ile emredici nitelikte sıkı kurallara bağlanmıştır. Zamanla finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler ve uygulamada yaşanan tereddüt ve uyuşmazlıkların giderilmesi, belirlilik ilkesinin gereklerinin yerine getirilmesi ve 24 Mart 2022 tarihli ve 7392 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişikliklere uyum sağlanması için mezkur yönetmeliklerde değişikliklerin yapılması ihtiyacı doğmuştur."

SİGORTALI VE SİGORTASIZ TEKLİF EDİLEBİLECEK

Konuya dair yapılan açıklamada en çok dikkat çeken detay tüketici ve konut finansmanı kredilerinin sigortalı ve sigortasız olarak teklif edilebileceğine dair ifade oldu. Yapılan değişiklikler şöyle sıralandı:

"Tüketicilerimizin finansal okuryazarlığının düşük olması nedeni ile cayma hakkı kullanımı için gerekli olan bildirim yapılmadan 14 gün içinde kredi borcunun tamamını erken ödemeleri durumunda da cayma hakkını kullandıkları kabul edilerek, işlemiş faiz ile kamu kurumları veya üçüncü kişilere ödenmiş olan ücretlerin dışında iadesi gerekli ücretlerin tüketicilere iade edilmesi sağlanarak ekonomik menfaatinin korunması amaçlandı. Kredi kartı veya kredili mevduat hesabı gibi belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde yapılan faiz oranı indirimin uygulanabilmesi için 30 gün öncesinde bildirim yapılması şartı kaldırılarak, akdi faiz oranının düşürülmesi durumunda da bu değişikliğin tüketiciye bildirildiği döneme ilişkin son ödeme tarihinden itibaren uygulanabilmesine imkan sağlanarak tüketicilerimizin katlanmak zorunda kalacakları faiz yükünün azaltılması hedeflendi.

"KATLANILAN MALİYETLER VE UYUŞMAZLIKLARIN AZALTILMASI AMAÇLANDI"

Kredinin kullanılabilmesi şartı olarak paket şeklinde sunulan ürün ve hizmetler ile sigortaların uygulamada yoğun tüketici şikayetlerine neden olduğu hususu dikkate alınarak yapılan düzenleme ile farklı faiz oranlı kredi tekliflerinden indirimli olanın seçilebilmesi için kredi verenin şart koştuğu kredi bağlantılı sigortalar dışında tüketicinin ihtiyaç duymadığı ve yararlanmayacağı yan finansal ürün veya hizmet alım şartı yasaklanarak kredi nedeni ile tüketicilerimizin katlandığı maliyetler ve uyuşmazlıkların azaltılması amaçlandı. Sigortalı ve sigortasız kredi tekliflerine ilişkin kredi bağlantılı sigortalar ile ilgili olarak; ancak sigortasız kredi seçeneğinin de tüketiciye teklifi halinde kredi ile bir paket oluşturacak şekilde kredi bağlantılı sigorta yaptırılmasının kredi sözleşmesinin bir şartı olarak tüketiciden talep edilebileceği, söz konusu sigortaların sadece kredi borcunun geri ödenme teminatını sağlama amacıyla, meblağ sigortalarında kalan borç tutarı ve vadesiyle uyumlu olması gerektiği düzenlendi. Aynı riskin teminatını sağlayan yalnızca bir sigorta yapılabileceği, tüketicinin istediği sigorta şirketinden sağladığı, kredi tutarı ve süresi ile uyumlu, riskin gerçekleşmesi durumunda birinci derecede alacaklısı kredi kuruluşu olan poliçenin kredi verenin iradesine bağlı olmaksızın kabul edilmek zorunda olduğu hususları düzenlendi."

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Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! Tüketici ve konut kredisi sigortalı ve sigortasız teklif edilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! Tüketici ve konut kredisi sigortalı ve sigortasız teklif edilecek - Son Dakika
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