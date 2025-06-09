TİGEM Meraları Papatya Tarlasına Dönüştü - Son Dakika
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Ekonomi

TİGEM Meraları Papatya Tarlasına Dönüştü

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09.06.2025 09:17
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TİGEM Meraları Papatya Tarlasına Dönüştü
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Karacabey Tarım İşletmesi'nin meraları, Mayıs ve Haziran'da büyüleyici papatya tarlalarına ev sahipliği yapıyor.

TİGEM'in meraları papatya tarlasına dönüştü

BURSA - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karacabay Tarım İşletmesi'nin meralarında oluşan dönümlerce alanı kaplayan papatya tarlaları görsel şölen sunuyor.

Çiftlikat-ı Hümayun adıyla 1300 yılında kurulan yaklaşık 700 yıllık işletme, 1926 yılında Ziraat Vekaletine devredilerek, Karacabey Harası olarak faaliyetlerine devam etti. 1984 yılından itibaren ise TİGEM bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Karacabey Tarım İşletmesinde, 89 bin dekar arazi üzerinde, bitkisel üretim ve hayvancılık faaliyetleri yürütülüyor.

Ekilebilir alanı 49 bin dekar ve mera alanı 12 bin 380 dekar olan işletmede, hayvancılık faaliyetlerinde özellikle yem gideri açısından meralar büyük önem taşıyor. Genellikle 20 bin küçükbaş hayvanın otlatıldığı meraların bir bölümü, Mayıs ve Haziran aylarında adeta papatya tarlasına dönüşüyor.

Dönümlerce alanda kendiliğinden yetişen papatyalar, doğanın kendi eliyle şekillenmiş gibi etkileyici bir güzellik sunuyor. Meralara çıkarılan Karacabey merinosu, kıvırcık ve Türktahirova ırkı koyun ve koçlar da kuzularıyla papatya manzarasında otluyor.

Karacabay Tarım İşletmesi Hayvancılık İşleri Müdür Yardımcısı Burak Yanık, işletmede etçi özelliğiyle öne çıkmış, 5 bin ana Karacabey merinosu, 1800 ana yerli kıvırcık ve 1800 Türktahirova ırkı olmak üzere 20 bin baş küçükbaş hayvan ile faaliyet yürüttüklerini anlattı.

Almanya, Macaristan, Slovakya, Arjantin, Mısır, Şili, Rusya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Belçika, Brezilya, Fransa, İspanya ve Yunanistan başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde tıbbi ve aromatik bitki olarak geniş alanlarda tarımı yapılan papatya, çok sayıda ülkede genellikle yetiştiricilikle üretilirken Macaristan, Arnavutluk, Bulgaristan, Hırvatistan, Kosova ve Makedonya'da doğadan toplanıyor.

Papatya çiçeği için yıllık küresel ticaret hacminin 10 bin ton civarında olduğu tahmin edilirken, genellikle papatya çayı olarak tüketiliyor. Türkiye'de ise hem yetiştiricilik hem de doğadan toplama anlamında ciddi bir üretim potansiyeli bulunmuyor.

Günlük birkaç fincan düzenli papatya çayı tüketimi ise uyku sorunlarını giderme, sakinleştirerek stres ve endişeyi azaltmaya iyi geliyor. Öksürük ve boğaz ağrısını dindiren, ishal şikayetlerini azaltmaya yardımcı olan papatya çayı, kalp hastalıkları riski ve kan şekerini de düşürmektedir.

Kaynak: İHA

Karacabey, Ekonomi, Güncel, Tarım, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TİGEM Meraları Papatya Tarlasına Dönüştü - Son Dakika

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