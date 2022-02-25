TİM Güneydoğu Anadolu Meclisi toplantısı - Son Dakika

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, salgına rağmen 73 ülkede gerçekleştirdikleri 106 heyetle ihracatçıları dünya ile buluşturdukları belirterek, "5 Mart'ta İsrail ticaret heyetimizi de yine geniş bir katılımla gerçekleştireceğiz." dedi.

Gülle, TİM Güneydoğu Anadolu Meclisi Gaziantep toplantısında yaptığı konuşmada, tarım, sanayi ve ticaretin kalbinin bir arada attığı kadim topraklarda, tarihin ve kültürün merkezi, "Gazi şehir" Gaziantep'te bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu aktardı.

Gaziantep'in, hem ihracatı bildiğini hem de başlı başına tüm Anadolu'ya bir rol model olduğunu ifade eden Gülle, Gaziantep'in Türkiye'nin gelişimini çok iyi okuduğunu, yatırımlarını buna göre yaptığını, markalarını buna göre oluşturduğunu ve ihracatı işin merkezine aldığını söyledi.

Gülle, son 20 yılda, şehrin ihracatının 17 kat arttığına dikkati çekerek, "4 yıl önce göreve geldiğimizde, Güneydoğu Anadolu Meclisi programımızı yapmıştık. O gün ihracatımız 164 milyar dolardı, ihracatçı firma sayımız 65 bin ve ihracat yükümüz 115 milyon tondu. Gaziantep'in ihracatı 7 milyar dolar, Güneydoğu Anadolu'nun toplam ihracatı 10,3 milyar dolardı. Gaziantep'te 2 bin 528, Güneydoğu Anadolu'da 3 bin 685 ihracatçımız vardı. O günden bu yana 4 sene içinde geldiğimiz noktada; ihracatımız 225 milyar dolara yükseldi, ihracatçı sayımız 100 bini aştı ve ihracat yükümüz 174 milyon tona ulaştı." ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in ihracatının yüzde 48 artarak10 milyar doları aştığını bildiren Gülle, "Gaziantep'in ekonomisi yüzde 19, Güneydoğu Anadolu Bölgemiz de yüzde 13 büyüdü. Gaziantep'te ihracatçı sayımız 3 bin 490'a, Güneydoğu'da ise 5 bin 355'e yükseldi. Gaziantep'teki organize sanayi bölgesi 6'ya, Güneydoğu'daki organize sanayi bölgesi sayısı 15'e yükseldi. İnşallah yakın gelecekte bölgede açılacak 2 OSB ile beraber, bölgemizin ihracatı daha da artacak." diye konuştu.

"Gaziantep, 2021'de 100 ülkeye ihracat rekoru kırdı"

İsmail Gülle, Gaziantep'in bu rakamlarla birlikte en çok ihracat gerçekleştiren 5'inci il olduğunu söyledi.

Gaziantep'in 4 yıl içerisinde elektrik-elektronik sektörü ihracatının yüzde 300 arttığını belirtti. İhracat artışının kuru meyve sektöründe yüzde 102, hububat sektöründe yüzde 70, halı sektöründe yüzde 54 ve tekstil sektöründe yüzde 34 olduğunu aktaran Gülle, "Gaziantep'te tam 10 sektörümüz tarihlerinin en yüksek ihracatını 2021 yılında gerçekleştirdi. Bununla beraber Gazi şehrimiz, 2021 yılında tam 100 ülkeye ihracat rekoru kırdı." dedi.

Gaziantep'in ortalama ihracat mesafesi göz önüne alındığında, ihraç ürünlerin taşınma süreci ve maliyetinin düşürülmesinin, gelecek dönemde çok daha önemli hale geleceğini vurgulayan Gülle, geçen yıl Gaziantep'in, ihracatının yüzde 66'sını deniz yolu ve yüzde 30'unu kara yolu ile gerçekleştirdiğini bildirdi.

Özellikle limanlara iniş sürecinde maliyetleri azaltacak Gaziantep- Mersin Yüksek Hızlı Tren Projesi'ndeki gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini aktaran Gülle, süreç tamamlandıktan sonra 3 yıl içerisinde aktif olacak hatla beraber ihracatı daha uygun maliyetlerle ve daha hızlı bir şekilde sürdüreceklerini ifade etti.

Gülle, ekim ayında hayata geçirdikleri Türkiye Lojistik Portalı'na ihracatçıların yoğun ilgisi olduğunu dile getirdi.

İhracatçılar ve lojistikçiler arasında dijital bir köprü olarak kurguladıkları portala 2 binden fazla firmanın kayıt olarak hizmet almaya başladığını belirten Gülle, Türkiye Lojistik Portalı'nın gelişen yapısıyla birlikte firmalara çok daha büyük katkılar sağlayacağına inandığını kaydetti.

"Gaziantep'ten 732 firma ilk kez ihracat gerçekleştirdi"

TİM Başkanı Gülle, 2022'nin, birçok anlamda değişime tanık olacakları bir yıl olacağını söyledi.

TİM olarak bu değişimin içerisinde olduklarını ifade eden Gülle, "Çünkü ihracatımızdaki yükselişle beraber artık küresel ticarette yeni bir ligdeyiz. Yeni dönemde gerek stratejimizi gerekse ihracata bakış açımızı, niceliğin yanında niteliği de artıracak bir anlayışla oluşturuyoruz. İhracatta sürdürülebilir bir sistematik kurarak gelecek nesillere daha iyi yarınlar bırakacağız. Bunun altyapısını oluşturacak projelerin temellerini attık." diye konuştu.

TİM Marka Konseyi'nin ihracatın ve ülkenin marka değerine hizmet edecek projelere süratle başladığını bildiren Gülle, kadınların ekonomiye ve ihracata etkin katılımını sağlamak adına kurdukları TİM Kadın Konseyi'nin kadın ihracatçı ve girişimcilere yönelik faaliyetlerini de yoğun bir gündemle sürdürdüklerini kaydetti.

Gülle, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kadın ihracatçılarımıza özel olarak sanal ve genel ticaret heyetleri düzenliyor; kadın ihracatçılarımızı tüm dünyadaki alıcılarla buluşturuyoruz. Ayrıca, önümüzdeki hafta Sayın Hanımefendi Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle, kadın ihracatçılarımızın başarılarını taçlandıracağımız ödül törenimizi de gerçekleştireceğiz. Bunun yanında, geleceğin ihracat ehli neslini bugünden yetiştirmek adına GençTİM'i kurduk. Çok kısa bir süre içerisinde GençTİM 600'ü aşkın üyeye erişti. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden GençTİM üye sayımız ise 37. Ayrıca, iklim değişikliği gerçeğinin farkındalığıyla karşımıza çıkabilecek tüm fırsat ve riskleri öngörebilmek adına TİM İklim Komitemizi oluşturduk. TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planımızın ardından sektörel eylem planlarımız bir bir hayata geçmeye devam ediyor."

Gelecek günlerde tarım sektörlerinin yol haritasını açıklayacaklarını belirten Gülle, 2021 yılında her ay ortalama 1.700 firmanın ihracata başladığını, Gaziantep'ten de 732 firmanın ilk kez ihracat gerçekleştirerek ihracat ailesine katıldığını bildirdi.

Salgına rağmen 73 ülkede gerçekleştirdikleri 106 heyetle ihracatçıları dünya ile buluşturdukları aktaran Gülle, "5 Mart'ta İsrail ticaret heyetimizi de yine geniş bir katılımla gerçekleştireceğiz. Bölgeyle olan ticari ilişkilerini geliştirmek isteyen tüm firmalarımızı, ticaret heyetlerimize davet ediyoruz." dedi.