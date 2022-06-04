İstanbul'daki Bazı Hazine Taşınmazları Bedelsiz Olarak Tim'e Tahsis Edilecek

İstanbul Bahçelievler Yenibosna Mahallesi'nde bulunan Hazine taşınmazları, halen kullanan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile ihracatçı birliklerine bedelsiz olarak tahsis edilecek. Taşınmazların bu tarihten önceki kullanımları için ise TİM ve birliklerden herhangi bir bedel alınmayacak.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre, Türkiye'de gerçekleştirilen fuarların düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan ve reklamlar vergiden muaf tutulacak.

Arazisi Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan serbest bölgelerde faaliyet ruhsatı iptal edilen kiracı kullanıcılar ile üst yapının bağlı olduğu faaliyet ruhsatı iptal edilen yatırımcı kullanıcılara, üst yapıda bulunan mallarının tahliyesi için 1 aydan az 6 aydan fazla olmamak üzere süre verilecek. Bu sürenin sonunda kullanıcıya ait olup üst yapıdan çıkarılmayan mallar üzerinde kullanıcının her türlü tasarruf yetkisi kalkacak. Bu mallar serbest bölge müdürünün başkanlığında oluşturulacak bir komisyon marifetiyle sayım ve tespit yapılarak tutanağa bağlanacak.

Üst yapıların kullanımının etkinleştirilmesine katkı sağlanması, atıl kalmasının önüne geçilmesi ve yeni yatırımcı taleplerinin karşılanabilmesine imkan sağlanacak. Üst yapılarda bulunan mallar üzerinde haciz veya devredilemez, rehin ipotek gibi şerhler varsa, bu haciz ve şerhler tahliye süresinin sonunda komisyon tarafından yapılacak sayımın ve tespite istinaden kalkmış sayılacak.

BORÇLARIN GECİKME ZAMLARI TERKİN EDİLEBİLECEK

İhracatçı birliklerinin genel kurullarınca, iflas eden, ölen, ticareti terk eden veya son 5 yılda ihracat yapmayan üyelerin yasal takipte olanlar dahil borçları ve bu borçların gecikme zamları terkin edilebilecek. Böylece hem mevcut borçlar hem de ileride oluşabilecek benzer mahiyetteki borçlarla ilgili yaşanacak sıkıntıların önüne geçilecek.

Hesap yılı sonunda birliklerin yedek akçelerine aktarılan meblağın Ticaret Bakanlığı'nca belirlenen tutarı, İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi'nin sermayesine eklenmek üzere sermaye taahhüdü ödemesi olarak aktarılacak.

30 GÜN ATAMA YAPILMAMASI HALİNDE BAKANLIKÇA RESEN ATAMA YAPILACAK

TİM yönetim kurulu, TİM başkanı ve sektörler konseyinin asil üyeleri arasından 4 yıl için seçtiği üye sayısı 12'den 15'e, ilk toplantısında kendi üyeleri arasından seçtiği başkanvekili sayısı 3'ten 5'e çıkarılacak. İhracatçı birliklerinin ve TİM genel sekreter ve genel sekreter yardımcılıklarına 30 gün içinde atama yapılmaması halinde Ticaret Bakanlığı'nca resen atama yapılabilecek.

İSTANBUL'DAKİ BAZI HAZİNE TAŞINMAZLARI TİM'E TAHSİS EDİLECEK

İstanbul Bahçelievler Yenibosna Mahallesi'nde bulunan ve Ticaret Bakanlığı'na tahsisli ancak TİM ve birlikler tarafından kullanılan Hazine taşınmazları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca kuruluş amaçlarında kullanılmak üzere TİM ve birliklere bedelsiz olarak tahsis edilecek. Taşınmazların TİM ve birlikler tarafından düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki kullanımları için herhangi bir bedel alınmayacak. Tahakkuk ettirilen ecrimisil alacakları hangi aşamada olursa olsun terkin edilecek, tahsil edilmiş ecrimisil bedelleri ise iade edilmeyecek. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, belirlediği işletmeler ve kuruluşlar için uygulamada birliği ve sürdürülebilirliğe ilişkin raporlamaların uluslararası alanda geçerliliğini sağlamak amacıyla uluslararası standartlarla uyumlu olacak şekilde Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'nı belirlemeye ve yayımlamaya yetkili olacak. Belirli alanları düzenlemek ve denetlemek üzere kanunla kurulan kurum ve kurullar, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olmak şartıyla kendi alanları için geçerli olacak standartlarla ilgili olarak ayrıntıya ilişkin düzenlemeler yapabilecek.

HELAL AKREDİTASYON KURUMUNUN GÖREV VE YETKİLERİNİ YÖNELİK DÜZENLEME YAPILDI

Helal Akreditasyon Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'un kuruluş, görev ve yetkilerini düzenleyen maddesine de yeni fıkra eklendi. Buna göre, Türkiye'de helal uygunluk değerlendirme faaliyeti gönüllülük esasına dayanacak. Bununla birlikte piyasaya arz edilecek ve Helal Akreditasyon Kurumu'nun akreditasyon hizmeti verdiği uygunluk değerlendirme alanlarına konu ürünlere ve hizmetlere yönelik helal uygunluk değerlendirmesi yapacak kuruluşların Helal Akreditasyon Kurumu7nca veya Helal Akreditasyon Kurumu'nun taraf olduğu ikili veya çok taraflı karşılıklı tanıma anlaşmaları kapsamında diğer ülkelerce yetkili kılınmış kurumlarca helal akreditasyonu zorunlu olacak.

İhraç edilecek ürünlerin ve hizmetlerin alıcı ülke pazarlarının talepleri ve ilgili ülke teknik düzenlemeleri kapsamında yürütülen helal uygunluk değerlendirme faaliyetleri hakkında, helal uygunluk değerlendirmesine konu ürün ve hizmetlerin yurt içi piyasaya arz edilmemesi kaydıyla bu düzenleme uygulanmayacak.

HELAL AKREDİTASYON DENETİMLERİNDEN GEÇMEDEN FAALİYETİ YÜRÜTENLERE 1 MİLYON TL'YE KADAR CEZA UYGULANACAK

Kanun hükümlerine aykırı olarak helal akreditasyon faaliyetinde bulunan ve helal akreditasyon denetimlerinden geçmeden, akredite statüsü taşımadan helal uygunluk değerlendirme faaliyeti yürüten kuruluşlara uygulanacak idari para cezaları da düzenlendi.

Buna göre, Helal Akreditasyon Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'unun kuruluş, görev ve yetkilerini düzenleyen maddesine aykırı hareket edenlere ve aykırı olarak akredite olmaksızın helal uygunluk değerlendirme hizmeti veren kuruluşlara Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu tarafından 100 bin Türk lirasından 1 milyon Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanacak. Bu düzenleme hükümlerine göre verilen idari yaptırım kararlarına karşı İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre idari yargı yoluna başvurulabilecek.

Düzenlemeler, 1 yıl sonra yürürlüğe girecek.