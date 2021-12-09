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TİSK'ten asgari ücret zammına ilişkin yeni açıklama: 3 bin 100 TL olması yönünde bir teklifimiz yok - Son Dakika

TİSK'ten asgari ücret zammına ilişkin yeni açıklama: 3 bin 100 TL olması yönünde bir teklifimiz yok

09.12.2021 17:37

Asgari ücret pazarlığında 3. toplantı bugün gerçekleştirildi. Toplantıda Türk-İş bir işçinin asgari geçim miktarını 3 bin 900 TL olarak ifade ederken, işveren tarafı söz konusu miktarı 3 bin 100 TL olarak açıkladı. Bu rakamlar asgari ücret önerisi olarak lanse edilince yeni bir açıklama yapan TİSK, toplantıda bir rakam teklif etmediklerini açıkladı.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, bugün gerçekleştirilen Asgari Ücret Belirleme Komisyonu toplantısında asgari ücrete ilişkin herhangi bir teklif veya rakam dile getirmediklerini ifade ederek açıklama yaptı.

Basına bazı hatalı rakamların yansıdığının vurgulandığı Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK)n yazılı açıklamasında, "Asgari Ücret Belirleme Komisyonu toplantısında asgari ücrete ilişkin hiçbir teklif veya rakam dile getirilmemiştir. Toplantıda TÜİK tarafından sağlanan parametreler ve Hacettepe Üniversitesi beslenme kalıbı referanslarına göre asgari geçim tutarına ilişkin hesaplamalar yapılmıştır. Geçtiğimiz yıllarda kullanılan formüller, hesaplamalar, varsayımlar ve yaklaşımlar üzerinden yapılan çalışmada, asgari geçim tutarına ilişkin belli bir bant aralığında sonuçlara ulaşılmış ve komisyon çalışmalarında değerlendirilecek göstergelerden biri olarak değerlendirmeye sunulmuştur" denildi.

RAKAMSAL ÖNERİ SUNULMAMIŞTIR

Asgari ücretin 3 bin 100 TL olarak belirlenmesi yönünde TİSK'in bir önerisinin olmadığının öne çıktığı yazılı açıklamanın devamında, "Bu rakamlar kesinlikle herhangi bir tarafın asgari ücret önerisini içermemektedir. Bu kapsamda TİSK'in asgari ücretin 3 bin 100 TL olarak belirlenmesi yönünde bir önerisi olmamıştır. Toplantı sonrası yapılan basın açıklamasında da Genel Sekreterimiz Akansel Koç herhangi bir rakamsal öneri sunulmadığının altını özellikle çizmiştir. Asgari ücretli çalışanları enflasyona karşı koruyacak ve tüm tarafların üzerinde anlaşabileceği ortak bir rakam tespit edilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Çalışanlarımızla birlikte büyümeyi benimsemiş bir kuruluş olarak, çalışanlarımıza, işletmelerimize ve ülkemize fayda sağlayacak her kararın altına imza atacağımızı bir kez daha vurgulamak isteriz" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. TÜİK, her yıl komisyona sunduğu bekar bir işçinin asgari geçim maliyetine ilişkin hesaplamayı bu yıl açıklamadı. Toplantı sonrası taraflar birlikte açıklama yaptı. İşçi temsilcisi Türk-İş bir işçinin asgari geçim miktarını 3 bin 900 TL olarak ifade ederken, işveren tarafı söz konusu miktarı 3 bin 100 TL olarak açıkladı. Bu rakamlar kamuoyunda asgari ücret önerisi gibi algılandı.

TÜRK-İŞ: ASGARİ ÜCRETLİNİN GÜLÜMSEYECEĞİ BİR RAKAMI BULAMADIK

Toplantı sonrası açıklama yapan Türk İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, "İçinde bulunduğumuz şartlar içerisinde asgari ücretli ve tüm çalışanların sıkıntılarını giderecek bir asgari ücret olsun istedik. Size iyi yorumlar aktardık ancak geldiğimiz yolda aynı durumda değiliz. Komisyonun sağlıklı bir karar vermesi söz konusu olamadı. TÜİK'in açıkladığı enflasyon ile gerçek hayatta yaşadığımız enflasyonda fark var. Döviz kurlarının yüzde 85 arttığını görüyoruz. Son 1.5 ayda anormal şekilde artan enflasyon insanların alım gücünün düşmesi dar gelirli insanları daha da zora soktu. Yaşanan enflasyon çarşı pazar enflasyonunun ve büyüme rakamları da açıklanıyor. Büyümeden de refah payı alacağımız bir asgari ücret bekliyoruz. Ancak şu ana kadar bunu sağlayamadık. Asgari ücretlinin gülümseyeceği ve refah seviyesinin artacağı bir asgari ücreti bulamadık. Bir toplantımız daha olacak ama başlangıçta erken bitiririz gibi düşünmüştük. 2022 yılı değerlendirme hesapları yapılsın istedik ancak benim kanaatimce öyle bir konum olmadığı ortaya çıkmış oldu.

İşverenlerimizin büyük itirazı üzerine TÜİK rakamları açıklayamadı komisyon başkanımız açıkladı. Enflasyonunda 435 kalemde değerlendirme yapıyor ancak asgari ücretlinin ana kalemi 30 civarındadır. Kira, konut ulaşım vs ele alındığı zaman yüzde 50'den fazla arttığını görüyoruz. Tespitinde bunların dikkate alınacağı kanaatiyle asgari ücretin milli gelirden pay alacak bir yapıya ulaşması beklentimizdi. Önümüzdeki toplantılarda bunu umarım gideririz." ifadelerini kullandı.

TİSK: BİZİM ESAS ALDIĞIMIZ KURUM TÜİK'TİR

Irgat'tan sonra bir açıklama da TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç'tan geldi. Koç, "Hiçbiri enflasyona karşı farklı bir tavrımız olmayacağını korunacağını ifade ettik. Enflasyona ezdirilmeyeceği çok açık ortada 3 bin 161 gibi önerilmiş bir rakam olmadı. Enflasyona karşı çalışanlarımızı koruyacağız. Devletimizin resmi kuruluşu TÜİK'in açıkladığı tüm rakamlar bizim için geçerlidir. Bizim esas aldığımız kurum TÜİK'tir." dedi.

TİSK'ten asgari ücret zammına ilişkin yeni açıklama: 3 bin 100 TL olması yönünde bir teklifimiz yok

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TİSK'ten asgari ücret zammına ilişkin yeni açıklama: 3 bin 100 TL olması yönünde bir teklifimiz yok - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: TİSK'ten asgari ücret zammına ilişkin yeni açıklama: 3 bin 100 TL olması yönünde bir teklifimiz yok - Son Dakika
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