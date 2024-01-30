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TMD Başkanı Ali Emiroğlu, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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TMD Başkanı Ali Emiroğlu, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emiroğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Emiroğlu, farklı kategorilerdeki fotoğrafları inceleyerek seçimlerini yaptı. Deprem, Gazze, çevre-yaşam, haber ve spor kategorilerindeki fotoğrafları değerlendiren Emiroğlu, her bir fotoğrafın önemine dikkat çekti ve seçimlerini açıkladı.

TMD Başkanı Ali Emiroğlu, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
30.01.2024 - 09:25,
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Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emiroğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Emiroğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek " Deprem: Umut", " Gazze: Kanıt" özel kategorileri ile "Çevre-Yaşam", "Haber" ve "Spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Deprem: Umut" özel kategorisinde, Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Madenciler" başlıklı fotoğrafını seçen Emiroğlu, fotoğrafın madencilerin deprem zamanında gösterdiği fedakarlıkları temsil etmesi dolayısıyla önemli olduğunu dile getirdi.

Emiroğlu, "Gazze: Kanıt" kategorisinde seçimini İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucu ağır yaralanan bir sivil savunma görevlisinin hayata tutunması için verdiği mücadeleyi yansıtan ve Ali Jadallah tarafından çekilen "Çaba" başlıklı fotoğraftan yana kullandı.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde Gerald Anderson'ın "Çöpler Arasında" başlıklı fotoğrafını oylayan Emiroğlu, "Aslında bu fotoğraf dünyayı çöplükten çıkarmamız gerektiğini vurgulayan, çevre ve yaşamla ilgili önemli bir enstantane diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Emiroğlu, "Haber" kategorisinde Andres Gutierrez'in çektiği "Yangını İzlerken" başlıklı fotoğrafı seçerek, "Bu fotoğraf yaşamla olan bağlantıları gösteriyor. Ayrıca daha önce ülkemizde meydana gelen büyük orman yangınlarında fedakarca çalışan madencileri de çağrıştırdı bana." dedi.

"Spor" kategorisinde Dursun Aydemir'in "Dünyanın Sultanları" karesine oy veren Emiroğlu, fotoğrafı A Milli Kadın Voleybol takımının dünya çapında göstermiş olduğu büyük başarıyla ülkedeki genç kızlara ve kadınlara örnek olması sebebiyle seçtiğini ifade etti.

Kaynak: AA
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Türkiye, Gazze, Umut, Spor, Deprem, Kültür Sanat, Spor, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TMD Başkanı Ali Emiroğlu, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika


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