TOBB Bursa İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TOBB Bursa İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Türkiye'yi temsil edecek

TOBB Bursa İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Türkiye\'yi temsil edecek

Bursa Ticaret Borsası koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Bursa İl Kadın Girişimciler Kurulu'nun Başkanı Sabriye Şen, Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Girişimciler Komitesi'nde 2 yıl boyunca Türkiye'yi temsilen TOBB Delegesi oldu. Türk dünyası kadın girişimcileri İstanbul'da düzenlenen toplantıda bir araya geldi ve stratejik adımlar ile iş birliği imkanları değerlendirildi. Şen, Türk kadınlarının ekonomik kalkınmanın lokomotifi olmaya hazır olduğunu belirtti.

21.04.2024 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Ticaret Borsası koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren TOBB Bursa İl Kadın Girişimciler Kurulu'nun Başkanı Sabriye Şen, Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliğibünyesinde faaliyet gösteren Kadın Girişimciler Komitesi'nde 2 yıl boyunca Türkiye'yi temsilen TOBB Delegesi oldu.

Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (TTSO) Kadın Girişimciler Komitesi (KGK) 2. Genel Kurulu İstanbul'da gerçekleştirildi. Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (TCCI) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. RifatHisarcıklıoğlu'nun teşrifleriyle gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve gözlemci ülkeler Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcileri katıldı. Genel Kurul'da Kazakistan Cumhuriyeti'nden LazzatRamazanova Türk TSO KGK Başkanı olarak seçildi. Genel Kurul'da ayrıca üye ülkeler adına iki yıl boyunca komitede görev alacak delegeler de belirlendi. TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sabriye Şen, Türk TSO Kadın Girişimciler Komitesi'nde Türkiye'yi temsilen TOBB Delegesi oldu.

Türk dünyası kadın girişimcileri İstanbul'da buluştu

Türk TSO Kadın Girişimciler Komitesi Genel Kurul toplantısının ardından, TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sabriye Şen, İcra Komitesi Başkan Yardımcıları Ferah Aslanoba Gürsel ve Özlem Çelik ile birlikte, TOBB koordinasyonunda İstanbul Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen, Kadın Girişimciler Komitesi 2. İş Forumu ve B2B NetworkingEtkinliğine katıldı. Üye ülkelerden kadın girişimcilerin yer aldığı toplantıda, Türk dünyasının kadın girişimci gücünün geliştirilmesi adına atılacak stratejik adımlar veiş birliği imkanları değerlendirildi.

Türk kadınları, ekonomik kalkınmanın lokomotifi olmaya hazır

TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sabriye Şen, Türk Ticaret ve Sanayi Odaları (TSO) Kadın Girişimciler Komitesi'nde TOBB adına Türkiye'yi temsil etmekten büyük gurur duyduğunu belirtti. Şen, "Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (TCCI) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın M. RifatHisarcıklıoğlu'na şahsıma ve Türk kadınının gücüne duyduğu güven dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum. Yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe, 185 milyonluk nüfusa sahip Türk dünyasının kadın girişimci gücünü harekete geçirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kadın girişimcilerimiz, ekonomilerimizin ve toplumlarımızın kalkınma hedeflerinde çok önemli bir potansiyele sahip. Türk devletleri olarak kadınlarımızı desteklemek ve güçlendirmek hepimizin görevi" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Türkiye, Bursa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TOBB Bursa İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Ankara Büyükşehir Belediyesi, 5 yıldır canlı yayınla ihalelerini duyuruyor
    12:16 Ankara Büyükşehir Belediyesi, 5 yıldır canlı yayınla ihalelerini duyuruyor

    Ankara Büyükşehir Belediyesi, 8 Mayıs 2019 tarihinden itibaren mal ve hizmet alım ihaleleri için başlattığı canlı yayın uygulamasına devam ediyor. ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden 20 Nisan 2024 tarihine kadar 4 bin 361 ihale canlı yayınlandı.

  • Van Büyükşehir Belediyesi'nin Borcu 8 Milyar 801 Milyon TL'ye Ulaştı
    12:02 Van Büyükşehir Belediyesi'nin Borcu 8 Milyar 801 Milyon TL'ye Ulaştı

    Van Büyükşehir Belediyesi'nin borcunun 2022 yılında 400 milyon lira olduğu, kayyım atanmasıyla birlikte bu borcun 8 milyar 801 milyon 703 liraya yükseldiği açıklandı.

  • Emekli Aylıklarını Etkileyen Enflasyon Davası Anayasa Mahkemesi'ne Taşındı
    11:55 Emekli Aylıklarını Etkileyen Enflasyon Davası Anayasa Mahkemesi'ne Taşındı

    Eski Tetkik Hakimi Önder Tekin, TÜİK'in gerçek dışı tüketici fiyat endeksi açıklamalarıyla emekli aylıklarını etkilediği gerekçesiyle açtığı davasının reddedilmesinin ardından, bireysel başvuru yoluyla konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Tekin, mahkemeye erişim hakkı, adil yargılanma hakkı ve mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasında bulunarak, Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuruları biran önce sonuçlandırmasını talep etti.

  • Çin'de Gaoyou şehrinde 100'den fazla ördek yumurtası işleme tesisi bulunuyor
    11:46 Çin'de Gaoyou şehrinde 100'den fazla ördek yumurtası işleme tesisi bulunuyor

    Çin'in Gaoyou şehrinde, ördek yumurtalarıyla ünlü olan bölgede 100'den fazla ördek yumurtası işleme tesisi bulunmaktadır. Bu işletmelerin 2023 yılındaki üretim hacmi 1,85 milyar yuan olarak gerçekleşmiştir.

  • Avrasya Kalkınma Bankası, Türkiye'nin gelecekte üye olabileceğini düşünüyor
    11:33 Avrasya Kalkınma Bankası, Türkiye'nin gelecekte üye olabileceğini düşünüyor

    Avrasya Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Nikolay Podguzov, Türkiye'nin Orta Asya bölgesinde önemli bir rol oynadığını ve bankaya üye ülkelerle yakın ekonomik ve kültürel bağları olduğunu belirterek, gelecekte Türkiye'nin de bankanın üyesi olabileceğini düşündüğünü söyledi. Bankanın kümülatif yatırım portföyü 15 milyar doları aşarken, Avrasya Kalkınma Bankası Orta Asya'da bağlantı altyapısı, ulaşım ve lojistik, enerji ile su imkanlarının artırılması ve gıda güvenliğinin sağlanması gibi konulara odaklanmaktadır.

  • Kars'ta Mera Islah ve Amenajman Projeleri kapsamında tohum dağıtımı yapıldı
    11:31 Kars'ta Mera Islah ve Amenajman Projeleri kapsamında tohum dağıtımı yapıldı

    Kars'ta gerçekleştirilen 'Mera Islah ve Amenajman Projeleri' kapsamında çiftçilere 100 bin kilo tohum dağıtıldı. Yüzde 10 hibe ile dağıtılan tohumlar, tarım ve hayvancılığa önemli katkı sağlayacak. Proje, Kars Valisi Ziya Polat tarafından Sultan Alparslan'ın fethettiği Ani'den başlatıldı. Proje kapsamında köy meralarında zararlı bitkiler yok edilerek hayvanlara yararlı bitkilerin çoğalması için iyileştirmeler yapılıyor.


11:44 Erdoğan 12 yıl sonra Irak’a gidiyor PKK’yı bitirecek operasyon öncesi kritik ziyaret Erdoğan 12 yıl sonra Irak'a gidiyor! PKK'yı bitirecek operasyon öncesi kritik ziyaret
11:14 TBMM’de gündem bu hafta epey yoğun Fahiş fiyat artışı yapan işletmelere ağır yaptırım geliyor TBMM'de gündem bu hafta epey yoğun! Fahiş fiyat artışı yapan işletmelere ağır yaptırım geliyor
10:42 Abdullah Zeydan: Kayyum yönetimi, Van Büyükşehir Belediyesi’ni 8,5 milyar TL borca sokmuş Abdullah Zeydan: Kayyum yönetimi, Van Büyükşehir Belediyesi'ni 8,5 milyar TL borca sokmuş
10:16 İran’ın İsrail’e fırlattığı füzeleri Türkiye mi durdurdu Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama var İran'ın İsrail'e fırlattığı füzeleri Türkiye mi durdurdu? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var
09:45 Küflü çikolata tartışması Patiswiss’in patronundan vatandaşın paylaşımına skandal yanıt Küflü çikolata tartışması! Patiswiss'in patronundan vatandaşın paylaşımına skandal yanıt
11:00 Seçimde kaybeden Hakan Peker konuştu: Siyaset defterini kapatmadım Seçimde kaybeden Hakan Peker konuştu: Siyaset defterini kapatmadım
10:39 Kırgızistan’da sel felaketinde 1 kişi hayatını kaybetti Kırgızistan'da sel felaketinde 1 kişi hayatını kaybetti
10:31 Özgür Özel: Saçlarımı boyatmadım sadece kestirdim, fotoğraf açılarından dolayı farklı çıkmış Özgür Özel: Saçlarımı boyatmadım sadece kestirdim, fotoğraf açılarından dolayı farklı çıkmış
10:14 Hamile köpeği vurup kaçtılar 1 yavrusunu yitirdi Hamile köpeği vurup kaçtılar! 1 yavrusunu yitirdi
10:11 Azerbaycanlı iş insanı, Halil İbrahim Kalaycıoğlu’na son model araba hediye etti Azerbaycanlı iş insanı, Halil İbrahim Kalaycıoğlu'na son model araba hediye etti
10:10 Tatbikatta 2 askeri helikopter düştü: 1 ölü, 7 kayıp Tatbikatta 2 askeri helikopter düştü: 1 ölü, 7 kayıp
09:33 Kentte günlüğü bin 500 liraya işçi bulunamıyor Kentte günlüğü bin 500 liraya işçi bulunamıyor
09:08 Firari kadın kömürlükte yakalandı Suçu ortaya çıktı Firari kadın kömürlükte yakalandı! Suçu ortaya çıktı
09:07 İbrahim Tatlıses, filmlerinde figüranlık yapan Suphiye Orancı hakkında konuştu: Arkadan öyle geçmiş hatırlamıyorum İbrahim Tatlıses, filmlerinde figüranlık yapan Suphiye Orancı hakkında konuştu: Arkadan öyle geçmiş hatırlamıyorum
09:03 Gazze’de yürek yakan görüntü Hortumdan damlayan suyu kapağa doldurmaya çalıştı Gazze'de yürek yakan görüntü! Hortumdan damlayan suyu kapağa doldurmaya çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2024 12:29:19. #1.13#
SON DAKİKA: TOBB Bursa İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement