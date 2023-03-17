Bir günde 22 bin sipariş: Türkiye Togg alabilmek için seferber oldu - Son Dakika
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Bir günde 22 bin sipariş: Türkiye Togg alabilmek için seferber oldu

17.03.2023 23:47

Bir günde 22 bin sipariş: Türkiye Togg alabilmek için seferber oldu Türkiye'nin yerli ve akıllı otomobili Togg'un sipariş süreci fırtına gibi geçiyor.

Bir günde 22 bin sipariş: Türkiye Togg alabilmek için seferber oldu
BURSA - Türkiye'nin yerli ve akıllı otomobili Togg'un sipariş süreci fırtına gibi geçiyor. Türk halkı yerli ve milli otomobil otomobil sahibi olmak için adeta seferber oldu. İlk 24 saatte 22 bin 150 adet T10X ön siparişi alınırken, sahiplerini bekleyen yeni araçların bantlardaki görüntüleri paylaşıldı. Togg'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "24 saatte aldığımız 22 bin 150 adet T10X ön siparişi ardından anlık Togg Teknoloji Kampüsümüz. Ay sonundan itibaren teslimatlara başlıyoruz. Teşekkürler Türkiye" ifadeleri kullanıldı.Yerli otomobil Togg, ön siparişe açıldı. Togg satın almak isteyenler 27 Mart'a kadar başvurularını Trumore uygulamasından veya Togg websitesi üzerinden 60 bin lira yatırıp gerçekleştiriyor.24 saat dolduktan sonra verilen Togg sipariş sayısı belli oldu. Togg'un resmi hesabından yapılan paylaşımda, "24 saatte aldığımız 22 bin 150 adet T10X ön siparişi ardından anlık Togg Teknoloji Kampüsümüz. Ay sonundan itibaren teslimatlara başlıyoruz. Teşekkürler Türkiye!" denildi.

Kaynak: İHA
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Fırtına, Türkiye, TOGG, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bir günde 22 bin sipariş: Türkiye Togg alabilmek için seferber oldu - Son Dakika


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