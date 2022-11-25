Togg Ceo'su Gürcan Karakaş: 3 dakikada bir Togg üretilecek

Yerli otomobil Togg, 29 Ekim'de banttan indi. Gerek özellikleri gerekse fiyatı çokça merak edilen Togg'a dair son açıklamaları Gürcan Karakaş yaptı.

3 DAKİKADA BİR TOGG ÜRETİLECEK

Yeni Şafak'ın sorularını yanıtlayan Karakaş, "Fabrika tamamen faaliyete geçtiğinde 3 dakikada bir Togg üretilecek. Tek bir araç üretilmeye çalışılırsa en baştan en sona kadar 8 saatlik bir süreç gerekiyor. Fabrikada halihazırda 410 hatlarda çalışan işçi yer alırken 50 mühendis çalışıyor. Togg çatısı altında çalışan sayısı ise şu anda 1400 kişiyi buluyor. 2023 Mart'ında bu sayı 1800 kişiye ulaşacak. Fabrika tam kapasiteye ulaştığında ise 4 bin 300 çalışan fabrikada yer alacak" dedi.

"BATARYA MONTAJI TAMAMEN OTOMASYON OLARAK SAĞLANIYOR"

Karakaş montaj hattında batarya paketi, koltuklar, tavan camı, diğer camlar, jant ve lastiklerin araca entegrasyonu tamamlandığını vurgularken, "Bataryanın montajı tamamen otomasyon sistemlerle gerçekleştiriliyor. Togg'un tüm parçaları tedarikçiler tarafından günlük sağlanırken, aracın ön iç konsolu (dashboard) içeride üretiliyor. Togg'da kullanılan koltuk ve 500 kiloluk batarya paketi de ray sistemiyle taşınırken aracın montajına kadar ilerleyebiliyor.

"TOGG MODELLERİ AYNI HAT ÜZERİNDE ÜRETİLECEK"

Tüm Togg modelleri aynı hat üzerinde üretilecek. Bu üretim hattının tasarımı tamamen Togg çalışanlarına ait. 15 saniyede bir değişen üretim hattıyla karma üretime imza atılabilecek. Eski tip fabrikalarda bu işlem için saatlerce uğraşılıyordu. Fabrikanın tamamında kullanılan betonla 50 katlı 7 gökdelen dikilebilirdi. 44 bin kolon betonla sağlam bir yapıya dönüştürüldü" ifadelerini kullandı.

HIZ SINIRINI TARTIŞILIYOR

Hız sınırlaması konusunun tartışıldığını söyleyen Karakaş, "Togg'da şu an için hız sınırlamasını tartışıyoruz. Dünyada 180 kilometre ve 190 kilometre gibi sınırlamalar mevcut. Bizde kaza istatistiklerine göre yazılımla bunu sınırlayacağız. Yoksa 420 beygir bir araçtan yüksek hızlar elde etmek çok kolay. Togg güçlü bir araç.

165 ARAÇ TEST İÇİN ÜRETİLDİ

2023 yılında 25 sabit satış sonrası deneyim merkezi (servis) açacak olan Togg, 2025 yılında 30 adet sabit servis noktasına sahip olacak. Şirketin 2023 yılında 8 adet olacak mobil servis hizmet aracı sayısı da 2025 yılında 40'ın üzerine çıkacak" açıklamalarında bulundu.