Togg, tek şarjda kaç kilometre yapıyor? Bakan Varank'tan cevabı merakla beklenen soruya yanıt: Bizim kullandığımız 530 km gidiyor - Son Dakika
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Togg, tek şarjda kaç kilometre yapıyor? Bakan Varank'tan cevabı merakla beklenen soruya yanıt: Bizim kullandığımız 530 km gidiyor

19.04.2023 10:31

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, katıldığı bir yayında Togg'un şarjının kaç kilometre gittiği sorusuna cevap verdi. Varank, "Bizim kullandığımız Togg'un şarjı 530 kilometre gidiyor. Tabi bu kağıt üzerindeki bu araçların şarjı. Eğer biraz fazla basarsanız 0-100'ü denerseniz bu süreler aşağıya düşebiliyor. Bizim kullandığımız çift motorlu, 530 kilometre menzilli araçlar" ifadelerini kullandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, katıldığı TV100 yayınında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. Varank, yerli otomobil Togg'un özellikleri hakkında da yeni bilgiler verdi.

"BİZİM KULLANDIĞIMIZ TOGG'UN SARJI 530 KM GİDİYOR"

Vatandaşların merak ettiği "Togg'un şarjı kaç km gidiyor?" sorusuna yanıt veren Varank, şunları söyledi: 300 Kw'lık, 18- Kw'lık bir şarj istasyonunda şarj ettiğimizde orada maliyetler biraz yükseliyor. Bizim kullandığımız Togg'un şarjı 530 kilometre gidiyor.

"FAZLA BASARSANIZ BU SÜRELER AŞAĞI DÜŞEBİLİYOR"

Tabi bu kağıt üzerindeki bu araçların şarjı. Eğer biraz fazla basarsanız 0-100'ü denerseniz bu süreler aşağıya düşebiliyor. Bizim kullandığımız çift motorlu, 530 kilometre menzilli araçlar. Bunlar satışta değil. Bu araçlar bu sene satışa çıkmayacak."

TOGG'un şarjı kaç km gidiyor? Bakan Varank'tan merak edilen soruya yanıt geldi: Bizim kullandığımız 530 km gidiyor

Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkiye'nin otomobili Togg ön satışa çıktı. 177 bin vatandaşımız bu arabayı satın almak için 60 bin liralık kaporayı yatırdı. Togg'un üretim rakamlarına baktığımızda ilk sene 20 bin araç üretmeyi planlıyorlardı, bu talep geldikten sonra 28 bin araç üretilecek. İkinci yıl 60 bin araç üretilecek. İlk 2 yılın bütün talebi alındı. Şirket bu kadar talebi beklemiyordu."

"HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLAYANLAR VAR"

İlk aracı Cumhurbaşkanımız sipariş vermişti, o araçlar teslim edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın aracı teslim edildi. Bakanlar ve cumhurbaşkanı yardımcısının makam araçları teslim edildi. Şu anda kabinedeki bütün bakanların aracı Togg. Vatandaşlarımızın çok büyük ilgisi var. Arabanın yanına gelip hüngür hüngür ağlayan vatandaşlar var.

TÜRKİYE'DE KAÇ ŞARJ İSTASYONU VAR?

Tüm Türkiye'de yeterli sayıdaki şarj istasyonları kurulması için biz devlet olarak teşvik ilan ettik. Bu teşviğe başvuranlar şu an Türkiye'de istasyon kurmaya başladı. Türkiye'de şu an 3 bine yakın normal şarj, 900'e yakın hızlı şarj istasyonu mevcut.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KAMUOYUNA İLAN EDECEK"

Togg'a özel kamu bankaları bir finansman paketi oluşturulması üzerine çalışmaları tamamladı. Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde kamuoyuna ilan edecek.

"115 TEDARİKÇİDEN 86'SI YERLİ"

Pille, bataryayla ilgili dünya uzak doğuya bağımlı halde. Bunun neresi yerli diye soruyorlar? Fikri mülkiyet hakları size ait, bunun içerisinde kullandığımız malzemeler önemli ama herhangi bir ülkeden ucuza tedarik edebileceğiniz ürün varsa alıp takarsınız. Bu aracın 115 tane tedarikçisi var, bunların 86 tanesi yerli. Şu anda Türkiye'nin en tanınan markası Togg. Arkadaşlarımız bu kadar ilgiyi çekebiliyorsa doğru yoldadır demektir.

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Bakan Varank ile Togg'a binen gençler heyecan dolu anlar yaşadı Bakan Varank ile Togg'a binen gençler heyecan dolu anlar yaşadı

Mustafa Varank, Türkiye, Tragger, TOGG, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Togg, tek şarjda kaç kilometre yapıyor? Bakan Varank'tan cevabı merakla beklenen soruya yanıt: Bizim kullandığımız 530 km gidiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Togg, tek şarjda kaç kilometre yapıyor? Bakan Varank'tan cevabı merakla beklenen soruya yanıt: Bizim kullandığımız 530 km gidiyor - Son Dakika
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