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Togg'un sedan modeli 2024 sonunda tanıtılacak - Son Dakika
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Togg'un sedan modeli 2024 sonunda tanıtılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un sedan modelinin 2024 sonunda tanıtılacağını ve 2025'te üretime başlanacağını açıkladı. Kacır, ülke genelinde şu anda 15 binden fazla Togg'un yollarda olduğunu belirtti ve yollardaki Togg sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Togg\'un sedan modeli 2024 sonunda tanıtılacak
12.12.2023 - 21:35,  Güncelleme: 21:35
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un sedan modelinin 2024 sonunda tanıtılacağını, 2025'te de üretilmeye başlanacağını bildirdi.

Bakan Kacır, Haber Global'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Togg'un milletin ortak kazanımı olduğunu ifade eden Kacır, şu an ülke genelinde 15 binden fazla Togg'un yollarda olduğunu söyledi.

Kacır, yollardaki Togg sayısının her geçen gün arttığını kaydederek, gelecek yıl bu yılın 3 misline yakın bir üretim gerçekleşeceğini anlattı.

Bu yıl sonuna kadar 20 bin aracın sahiplerine teslim edileceğini belirten Kacır, "Togg, 2024 sonunda sedan modelini kamuoyuna tanıtacak. 2025 itibarıyla Togg araçları Avrupa'ya ihraç edilmeye başlanacak. Yine 2025'te bu defa sedan araçlar üretilmeye başlanacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Togg'un sedan modeli 2024 sonunda tanıtılacak - Son Dakika


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