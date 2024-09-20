TOKİ, 23 Eylül'de Yüzde 25 İndirim Kampanyası Başlatıyor - Son Dakika
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Ekonomi

TOKİ, 23 Eylül'de Yüzde 25 İndirim Kampanyası Başlatıyor

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ güvencesiyle ev ve iş yeri sahibi vatandaşlar için ödemeleri devam eden konut ve iş yerlerinde yüzde 25 indirim fırsatının 23 Eylül-18 Ekim tarihleri arasında geçerli olacağını duyurdu.

20.09.2024 12:11  Güncelleme: 12:16
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TOKİ'nin indirim kampanyası 23 Eylül'de başlıyor

Bakan Kurum: "Konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim sağlayacağız"

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı peşin ödemede yüzde 25'lik indirim kampanyasını bu yıl 23 Eylül'de başlatacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "TOKİ güvencesiyle ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımızın yoğun talepleri üzerine ödemeleri devam eden konut ve işyerleri için yüzde 25 oranında indirim imkanı sağlayacağız" dedi.

TOKİ'den satın alınan ve ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için peşin ödemede yüzde 25 oranında indirim kampanyası bu yıl 23 Eylül ve 18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kampanyanın duyurusunu sosyal medya hesabı üzerinden yapan Bakan Kurum, "TOKİ güvencesiyle ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımızın yoğun talepleri üzerine ödemeleri devam eden konut ve işyerleri için yüzde 25 oranında indirim imkanı sağlayacağız. Ayrıca borcunun en az yüzde 25'ini kapatmak isteyen de yine aynı oranda indirim alabilecek. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Temmuz 2023 öncesi satılan ev ve iş yerlerini kapsayacak

TOKİ'den ev ve iş yeri satın alanlar, borç bakiyesinin peşin kapatılması durumunda yüzde 25 oranında indirimden faydalanabilecek. 2023 yılı Haziran ayı sonuna kadar satılmış konutların sahipleri, geri ödeme taksitleri en geç 2023 yılı Haziran sonu itibarıyla başlayanlar ve kalan taksit sayısı 12 aydan fazla olan vatandaşlar kampanyaya başvurabilecek.

Kısmi ödemeye de indirim kolaylığı

Borcun tamamını kapatamayacak olan alıcılar da kalan borç bakiyesinin yüzde 25 ve daha fazlasını ödemek isterlerse yine yüzde 25 indirimden faydalanabilecek.

Başvurular bankalar aracılığıyla yapılacak

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri sahipleri 23 Eylül ve 18 Ekim tarihleri arasında satış işlemlerinin gerçekleştiği bankaya başvuruda bulunabilecek. Vatandaşlar ödemeleri gereken tutarı da bankadan öğrenebilecek.

Hangi şartlar aranıyor

Konut ve iş yeri sahiplerinin başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması gerekiyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcu da bulunmamalı. Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve işyeri sahiplerinin; bankaya giderken site yönetiminden alacakları 'borcu yoktur' belgesi ve ilgili belediyeden alacağı emlak beyan değerini gösterir belgeyi de yanında götürmesi gerekiyor. İndirimden faydalanırken kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları bankalardan destek alabilecek.

Belirlenen tarihler dışında indirim yapılmayacak

Kampanya tarihinden sonra yapılacak borç kapatma ve kısmi ödemelerde, vatandaşlar yüzde 25'lik indirimden yararlanamayacak. Kampanyadan yaklaşık 162 bin konut ve iş yeri sahibinin faydalanması bekleniyor.

TOKİ, 23 Eylül\'de Yüzde 25 İndirim Kampanyası Başlatıyor
Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Ekonomi, Finans, Eylül, Emlak, Toki, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TOKİ, 23 Eylül'de Yüzde 25 İndirim Kampanyası Başlatıyor - Son Dakika

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