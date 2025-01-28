Torbalı İhracatta Zirveye Çıkıyor

Ekonomi

İzmir'in ihracatı 2024 yılında yüzde 2,1 gerileyerek 4. sırayı Ankara'ya kaptırırken, Torbalı ihracatını yüzde 8,1 oranında arttırıp 2,1 milyar dolara ulaştırarak 65 ili geride bıraktı. Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, "Torbalı, üretim ve ihracattaki başarısıyla Türkiye'nin yükselen gücü, İzmir'in dinamosu olmaya devam ediyor" dedi.

Türkiye İhracatçı Meclisi (TİM) verilerine göre, İzmir, 2024 yılında 13,6 milyar dolarlık ihracatla Türkiye'nin en çok ihracat yapan dördüncü ili unvanını, 14 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Ankara'ya kaptırdı. Türkiye'nin toplam ihracatı 2024 yılında 226,1 milyar dolar olarak kaydedilirken, bu rakamın sırasıyla 92,1 milyar doları İstanbul, 20,3 milyar doları Kocaeli, 16,7 milyar doları Bursa, 14 milyar doları Ankara ve 13,6 milyar doları İzmir tarafından gerçekleştirildi. Çelik, elektrik-elektronik, çimento cam seramik ve toprak ürünleri gibi önemli sektörlerde çift haneli kayıplar yaşandı. Hazır giyim ve konfeksiyon gibi güçlü sektörlerde ise neredeyse hiç ilerleme kaydedilemedi. İzmir'in ihracatındaki bu genel gerileme, kentin ekonomik dinamizminin sorgulanmasına yol açarken, aynı dönemde Torbalı'nın ihracat performansı İzmir'in genel tablosundan ayrıştı. Torbalı 2,1 milyar dolar ihracatı ile İzmir'in toplam ihracatının yüzde 15'ini tek başına gerçekleştirdi ve Eskişehir, Trabzon, Kahramanmaraş ve Samsun gibi 65 ili geride bıraktı.

Torbalı ihracatta zirveye koşuyor

Torbalı, 2023 yılında 1,93 milyar dolar olan ihracatını 2024 yılında 2,1 milyar dolara yükselterek yüzde 8,1'lik bir artış sağladı ve İzmir genelindeki durağan tabloya rağmen büyük bir başarı sergiledi. İlçe, özellikle tütün sektöründe gösterdiği güçlü performansla 464 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı 245 milyon dolar seviyesine ulaşırken, ağaç mamulleri ve orman ürünleri 193 milyon dolarlık katkı sağladı. Ayrıca, zeytin ve zeytinyağı ihracatında 163 milyon dolar, tekstil ihracatında ise 129 milyon dolarlık hacim yakalanarak ilçenin ihracat çeşitliliği gözler önüne serildi. Torbalı'nın bu güçlü yükselişi, İzmir'in gerileyen toplam ihracat performansına adeta meydan okudu.

Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, ilçenin başarısını değerlendirirken, "Torbalı, sahip olduğu sanayi gücü, lojistik avantajları ve girişimci ruhuyla sadece İzmir'in değil, Türkiye'nin de ihracatta yükselen yıldızlarından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. 2024 yılında 2,1 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmamız, küresel pazarlarda rekabetçi gücümüzün arttığını gösteriyor. İlçemizin bu başarısında emeği geçen tüm sanayicilerimizi ve ihracatçılarımızı gönülden tebrik ediyorum. Torbalı, yalnızca bugünün değil, geleceğin ekonomisinde de önemli bir merkez olma yolunda kararlılıkla ilerliyor" ifadelerini kullandı. - İZMİR