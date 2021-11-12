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Tosyalı Algerie, dünya çelik endüstrisine rol model oluyor - Son Dakika

Tosyalı Algerie, dünya çelik endüstrisine rol model oluyor

12.11.2021 09:36
Tosyalı Algerie, dünya çelik endüstrisine rol model oluyor

Global çelik üreticisi Tosyalı Holding 3 kıtada sayıları 30'u bulan tesis ve yaklaşık 15 bin çalışanıyla küresel büyümesini sürdürüyor.

Global çelik üreticisi Tosyalı Holding 3 kıtada sayıları 30'u bulan tesis ve yaklaşık 15 bin çalışanıyla küresel büyümesini sürdürüyor.

Tosyalı Holding'den yapılan açıklamaya göre, Dünya Çelik Üreticileri Birliği verilerine göre 2020 yılında dünya çelik üreticileri arasında 82. sırada yer alan Tosyalı Holding, Cezayir'deki 4. etap yatırımlarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Türkiye-Cezayir Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 11. Dönem Toplantısı kapsamında düzenlenen Türkiye-Cezayir Enerji ve Madencilik alanlarında işbirliği yuvarlak masa toplantısı sebebiyle Cezayir'e düzenlenen ziyaret kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve beraberindeki heyet Tosyalı Algerie tesislerinde incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Tosyalı Holding'in tüm global başarılarının temelinde şirketin yurt dışındaki ilk yatırımı olan Tosyalı Algerie'nın Cezayir'in en büyük özel sektör yatırımı olduğunu ifade ederek, "Bugün hidro-karbon dışı sektörlerde ülkenin en büyük ihracatçısı ve en güçlü istihdam sağlayan şirketlerinden biri olan Tosyalı Algerie tesislerimiz, sadece Afrika'nın değil Avrupa'nın yüksek teknoloji kullanımında en önde gelen ve enerji kullanımı açısından da dünyanın en verimli üretimini yapan entegre tesislerinden biri.

Bununla birlikte Tosyalı Holding olarak gittiğimiz ülkelerde sadece ekonomik yatırımlara odaklanmıyoruz. Gittiğimiz her ülke için o coğrafyaya özel değerler yaratmaya çabalıyoruz. Kurumsal olarak şeffaf yatırımlar yapıyor, ülkenin ekonomisine katkı sağlamayı her zaman öncelikli olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Tosyalı olarak faaliyette bulundukları coğrafyalarda nitelikli istihdam yaratmanın öncelikleri olduğunu vurgulayan Tosyalı şunları kaydetti.

"Faaliyete başladığımız günden beri Cezayir'deki yerel insan kaynağımızı 10 katına çıkardık, üniversitelerle yürüttüğümüz iş birlikleri ile de bu oranı artırmaya devam edeceğiz. Ülkeler arası iş birliğinde bir başka önemli başlık ise yaratılacak ekosistem etkisi ve teknoloji transferi ile oluşacak kümelenme. Bu anlayışla Cezayir de Tosyalı olarak yatırıma başladıktan sonra 1000'e yakın yerli ve yabancı şirket de bizimle birlikte bu zincirin halkaları oldu. Dün gibi hatırlıyorum, o zamanlarda Cezayir'e Türkiye'den haftada ortalama 3 uçuş varken, pandemi öncesinde bu sayı 50'nin üzerine çıkmıştı.

Bu da gösteriyor ki planlı ve gerçek bir iş birliği ruhuyla inşa edilen her yatırım ülkede güçlü ve sürdürülebilir bir ekosistem yaratıyor. Cezayir ve Türkiye arasında kurulan güçlü iş birliği ortamının aynı zamanda enerji ticareti için de oldukça önemli fırsatlar yaratacağına inanıyorum. Bu açıdan Türkiye'nin enerji ithalatında çeşitliliğe gitmesi için Cezayir fırsatlar barındırıyor."

-Tosyalı Algerie dünyanın önde gelen entegre çelik tesislerinden

Tosyalı Algerie,(DRI) teknolojisi sayesinde dünyanın en yeşil ve çevreci çeliğini üreten tesisler arasında yer alıyor. Temelleri 2011 yılında atılan Tosyalı Algerie'nın ilk etabı 2013, ikinci etabı 2015 ve üçüncü etabı da 2018'de tamamlandı. Yıllık 2,5 milyon ton kapasiteli dünyanın en büyük DRI üretim tesisleriyle birlikte, DRI ile çalışan dünyanın en büyük ark ocağını barındıran Tosyalı Algerie, 2020 yılında 2,23 milyon tonluk üretim rakamına ulaşarak dünya rekoru kırdı. Dördüncü etap yatırımı devam eden Tosyalı Algerie, tüm etaplar tamamlandığında, 7,5 milyon tonu entegre maden tesisinden olmak üzere, 8,5 milyon tona ulaşan yassı ve uzun mamul kapasiteli bir sanayi tesisine dönüşecek.

-Cezayir'in en büyük limanına yatırım

Sanayi ve endüstri bölgeleri yönetimi ve işletmesinde uluslararası seviyede bilgi birikimine sahip bir grup olan Tosyalı Holding, liman işletmeciliğine yönelik yatırımlarını da sürdürüyor. Türkiye'de İskenderun'da mevcut liman işletmesi ve Erzin'de yapımı planlanan liman yatırımının yanı sıra Tosyalı'nın Cezayir'de de büyük bir liman yatırımı bulunuyor. Tosyalı, Cezayir'de fiili olarak 200 bin DWT büyüklüğünde ki gemilerin dahi yanaşabileceği ülkenin en büyük limanını işletiyor. Avrupa'nın en uzun hatlarından biri olan 12 km'lik konveyör bant sistemi sayesinde limandan fabrikaya kadar hiçbir araç kullanmadan saatte 4 bin ton taşıma yapılabiliyor.

Togo Cumhuriyeti, Tosyalı Holding, Türkiye, Cezayir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tosyalı Algerie, dünya çelik endüstrisine rol model oluyor - Son Dakika Ekonomi


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