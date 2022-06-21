Tosyalı iş ortakları Cezayir'de buluştu

Türkiye'nin global demir-çelik üreticisi Tosyalı Holding, ülkenin dört bir yanından 100'den fazla iş ortağını, Cezayir'in Oran şehrinde kurulu olan Tosyalı Algerie çelik üretim kompleksinde ağırladı. Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Yönetim Kurulu üyeleri ve Tosyalı Holding üst yönetiminin de yer aldığı buluşmada, iş ortakları Tosyalı Holding'in yeni yatırımları ve yenilikçi işleri hakkında bilgi sahibi olurken, çeşitli konularda da fikir alışverişinde bulunma fırsatı yakaladı. Toplantıda konuşan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, holdingin 2021'de de güçlü büyümesini sürdürdüğünü aktardı.

Senelerdir Anadolu'nun lideri olduklarını, İSO 500'de de tüm şirketlerinin yükselişini sürdürdüğünü, 2021'de yurt içi pazarda neredeyse tüm segmentlerde tonaj olarak koydukları büyüme hedeflerinin üzerine çıktıklarını aktaran Tosyalı, ihracat yaptıkları ülke sayısının 100'ü aştığını bildirdi. Tosyalı, "Pandeminin getirdiği zorlu koşullara rağmen önceki yıla göre dolar bazında yüzde 70'i aşkın bir artışla 2021'i 6 milyar dolara yakın bir ciroyla kapattık. Toplam konsolide ihracatımız da 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşti." değerlendirmesini yaptı.

"Dünyada hidrojen ile çalışabilen DRI teknolojisine yatırım yapan ilk Türk şirketi"

Fuat Tosyalı, Tosyalı Algerie'nın 2013'te ilk etabının açılışını yaparak üretime başladıklarını, bugün itibarıyla 4 bin çalışanıyla Cezayir'in hidro-karbona dayalı sektörleri dışında, sanayideki en büyük şirketi ve ihracatçısı olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Tam entegre limanımızla birlikte 5 milyon metrekareye yayılmış, Afrika'nın en büyük demir-çelik tesisi burası. Şu an itibarıyla Tosyalı Algerie, yıllık 2,5 milyon ton kapasite ile dünyanın en büyük DRI üretim tesislerine ve DRI ile çalışan dünyanın en büyük ark ocağına sahip. 2018'de devreye aldığımız bu ileri teknolojiyle 2020'de tek bir DRI modülü ile 2,22 milyon ton/yıl, 2021'de ise 2,3 milyon ton/yıl üretim rakamına ulaşarak iki yıl üst üste dünya rekoru kırdık. Şimdi, 2,5 milyon ton üretim kapasitesine sahip olacak yeni DRI tesisi ve onun önünde kurulacak 4 milyon ton/yıl kapasiteli yassı çelik tesisi yatırımına başladık. Daha düşük karbon ayak izi ile bu alanda dünya çelik endüstrisindeki en iyi uygulamalardan birini hayata geçiriyoruz. Hidrojen ile çalışma kabiliyetine de sahip olacak bu yatırımla dünyada hidrojen ile çalışabilen, böyle bir teknolojiye sahip ilk Türk şirketi Tosyalı olacak. Cezayir'deki tüm yatırımlarımızı tamamladığımızda 8,5 milyon ton yassı ve uzun mamul kapasiteli tam entegre bir tesis haline gelecek Tosyalı Algerie ile sadece Akdeniz ve Afrika'nın değil, dünyanın da en önemli ve stratejik demir-çelik üretim merkezlerinden biri olacağız."

Ana gündem sürdürülebilirlik, nihai hedef sıfır karbon

Holdingin tüm faaliyetlerini uzun yıllardır sürdürülebilirlik odaklı olarak yürüttüğünü aktaran Tosyalı, "Bugün sürdürülebilir yatırımlarımız sayesinde dünyanın sayılı yeşil çelik üreticilerinden biriyiz. Her şeyi döngüsel ekonomiyle yeniden değerlendiriyoruz. Tosyalı'da hava, su, enerji başta olmak üzere hiçbir şey israf edilmiyor, en küçük bir toz parçası bile teknoloji ve inovasyon ile insan, toplum ve doğa için yarar sağlayacak hale getiriliyor. Hatta üretim kabiliyetlerimizden ötürü ülkenin sağlık sektörü için gerekli oksijeni de kendi tesislerimizde üretebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 pandemisi boyunca da hem ülkede hem de Afrika'da hastaneleri desteklediklerini belirten Tosyalı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Amacımız, fosil yakıtları mümkün olduğu kadar azaltıp sıfır karbon hedefi için var gücümüzle çalışmak. Dünyada hidrojenle üretim yatırımına fiilen başlayan firma sayısı bir elin parmaklarını geçmezken Türkiye'de ise hiç yok. Hidrojenle üretim demek, sıfır karbon ayak izi demek. Biz bunun için çalışıyoruz. İskenderun Sarıseki'de 2023 yılının ilk çeyreğinde faaliyete geçecek yeni yatırımımız da tamamen en düşük karbon ayak izine ulaşma hedefi ile tasarlandı. En gelişmiş teknolojileri kullanacağımız, Endüstri 4.0 ve nesnelerin interneti uygulamaları ile bizi küresel rekabette öne geçirecek Sarıseki Tesisi ile daha düşük elektrik enerjisi tüketimi sağlayan Quantum Furnace teknolojisinin Türkiye'deki ilk kullanıcısı Tosyalı olacak. Bu yatırımda 2 tane dev, kuantum teknolojili çelikhane bulunuyor. Aynı yaklaşımla Türkiye'deki tüm tesislerimizde başlattığımız yatırımlarla birlikte dünyanın en büyük çatı üstü GES projesini hayata geçiriyoruz. Paris İklim Anlaşması ve AB Yeşil Mutabakatı ile birlikte dünyada sürdürülebilirlikle şekillenen, yepyeni bir çelik endüstrisi doğuyor ve biz de Tosyalı olarak teknoloji, AR-GE ve inovasyon ile şekillenen yatırımlarımızla bu yeşil dönüşümün dünyadaki öncülerinden biri olarak geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz."