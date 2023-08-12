Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, petrol hakkına müteallik kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla birlikte Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), çeşitli illerdeki 5 sahası için petrol arama ruhsatı verildi.
Böylece TPAO; Siirt, Şırnak, Amasya ve Samsun illerinde bulunan 5 sahada 5 yıl süreyle petrol araması gerçekleştirecek.
Türkiye'de günlük 75 bin 52 varil petrol üretilirken, Şırnak Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açılan yeni kuyularla birlikte Şırnak Gabar Bölgesinde günlük 16 bin 188 varil petrol üretime ulaşıldı. Gabar bölgesinde çıkarılan petrolle Türkiye tarihinin en yüksek yurt içi günlük üretim rekoru kırıldı.
TPAO petrol üretimiyle ilgili geçtiğimiz günlerde şu paylaşımı yapmıştı:
Son Dakika › Ekonomi › Türkiye enerjide atağa kalktı! 2'si sürpriz 4 ilde daha petrol arama çalışmaları başlıyor - Son Dakika