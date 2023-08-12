Türkiye enerjide atağa kalktı! 2'si sürpriz 4 ilde daha petrol arama çalışmaları başlıyor - Son Dakika
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Türkiye enerjide atağa kalktı! 2'si sürpriz 4 ilde daha petrol arama çalışmaları başlıyor

Son Güncelleme: 12.08.2023 11:54

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Siirt, Şırnak, Amasya ve Samsun illerinde bulunan 5 sahası için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, petrol hakkına müteallik kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla birlikte Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), çeşitli illerdeki 5 sahası için petrol arama ruhsatı verildi.

4 ŞEHİRDE ARAMA YAPACAK

Böylece TPAO; Siirt, Şırnak, Amasya ve Samsun illerinde bulunan 5 sahada 5 yıl süreyle petrol araması gerçekleştirecek.

PETROL ÜRETİM REKORU KIRILDI

Türkiye'de günlük 75 bin 52 varil petrol üretilirken, Şırnak Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açılan yeni kuyularla birlikte Şırnak Gabar Bölgesinde günlük 16 bin 188 varil petrol üretime ulaşıldı. Gabar bölgesinde çıkarılan petrolle Türkiye tarihinin en yüksek yurt içi günlük üretim rekoru kırıldı.

TPAO petrol üretimiyle ilgili geçtiğimiz günlerde şu paylaşımı yapmıştı:

TPAO'ya yeni ruhsat! 2'si sürpriz 4 ilde petrol aranacak
Kaynak: AA
YORUMLAR (5)
  • Serhat KARADAĞ: Bu haberin devamındaki 2 haber sonrası benzine okkalı zam haberi var. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • sus ceo: Eyvah ki eyvah, yine canımız yanacak. Neye zam yapacaklar acaba. Bana bu hayatı yaşatanlara ve bu hayatı yaşatanlara yetkiyi verenlere hakkım haram zıkkım olsun. Cevap Yaz 15 6 Yayından Kaldır
  • Sevto: Allah rızası için bulmayin petrol felan bı donumuz kaldı Cevap Yaz 22 3 Yayından Kaldır
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Amasya, Siirt, TPAO, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye enerjide atağa kalktı! 2'si sürpriz 4 ilde daha petrol arama çalışmaları başlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye enerjide atağa kalktı! 2'si sürpriz 4 ilde daha petrol arama çalışmaları başlıyor - Son Dakika
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