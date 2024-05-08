TPF Başkanı Ömer Düzgün: "Sektörün geleceğini için herkesi mutlu edecek yasal düzenlemelere ihtiyaç var"

Ekonomi

Organize gıda perakende sektörünün öncü organizasyonu Yerel Zincirler Buluşuyor, bu kez kapılarını Ankara'da açtı.

Her yıl sektörün nabzını tutmakla kalmayan, aynı zamanda geleceğin rotasını belirlemek için kritik bir platform olan YZB'nin yereldeki ilk rotası olan Ankara'da gerçekleşti.

Ankara Perakendeciler Derneği (PERDER) ev sahipliğinde iki gün sürecek etkinlikte katılımcı ve sponsor firmalar önümüzdeki dönemde market raflarında yer alacak ürünlerini sergilerken, sektörün onlarca duayen ismi, gıda perakendesinin yarınına şekil vermek için YZB Ankara'da buluştu.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) tarafından düzenlenen organize gıda perakende sektörünün öncü organizasyonu YZB, bu kez kapılarını Ankara'da açtı. Ankara PERDER ev sahipliğinde iki gün sürecek etkinliğin açılışına Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz, Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, Et Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, Türk Şeker Genel Müdürü Muhittin Şahin, Tarım İl Müdürü Bülent Korkmaz, Ticaret İl Müdürü Elif Tan, Ankara PERDER Başkanı Ramazan Gülhan, Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün ve Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan'ın katılımıyla kapılarını araladı.

YZB Ankara'nın açılışında konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Ankara'nın Türkiye'nin ekonomik hedeflerine ulaşmasında çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek; "Bu kapsamda Ankara'da faaliyet gösteren yerel zincir marketlerimizi buluşturan bu önemli organizasyonun sektöre katma değer sağlayacağına yürekten inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye yüz yılı vizyonuyla yoluna devam eden ülkemizin hedeflerine ulaşmasında bakanlığımız olarak sürdürülebilir ihracat artışı ve dış ticaret dengesi, adil rekabetçi istikrarlı bir iç ticaret ortamı, etkin, hızlı, güvenli bir ilkelerimiz ışığında var gücümüzle çalışıyoruz. Küresel piyasalarda yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye ekonomisi yatırıma, üretime, istihdama ve ihracata devam ediyor. Son 14 çeyrektir, büyümesini sürdüren bir ekonomimiz var" dedi.

İç piyasada istikrarlı bir ticaret ortamı tesis etmenin bakanlığın en temel hedefi olduğunu belirten Mahmut Gürcan şöyle konuştu: "Sektörde yaşanan sorunları aldık. Mevcutta olan Perakende Yasası'na bazı dokunuşlar yaparak sizlerin haklı sorunlarınızı hayata geçirebiliriz. Şu anda bakanlığımızın Torba Yasası var mecliste. Orada da bazı adımlar atıyoruz. Önümüzdeki süreçte sizlerin talep ettiği çalışma süreleri, açılış-kapanış saatleri, zincir market açılışları veya nüfusa dayalı olarak yapılmasıyla ilgili mevcut yasamızla beraber çalışmalarımız var. Sektör temsilcilerimizle en kısa sürede bir araya gelerek, bunları hayata geçirmeye gayret edeceğiz."

"Gelin güçlerimizi birleştirelim"

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, YZB Ankara'nın markaları ve katılımcı taraflarıyla kıymetli bir organizasyon olduğunu belirterek; "Bugün sektörün tüm tarafları bir arada. Başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm bakanlıklarımız ve kurumlarımızın başındaki sorumlulara ticaret dünyasına karşı gösterdikleri yakınlık ve sıcaklık için teşekkür ediyorum. Perakende sektörü sağladığı istihdam, ticaret hacmi, tüketicilere sunduğu faydayla dünyada olduğu gibi Türkiye'de de lokomotif sektörlerin başında geliyor. Gıda perakendesinde geçmişten gelen bazı problemler var. Yerel zincirler marketler, yereli canlı tutuyor, kadınlar başta olmak üzere yerel istihdamı sağlıyor, kıymetli işler yapıyorlar. Desteklenmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bir taraftan ülkemizin nüfusu artıyor, ülke genelindeki zincir marketlerin sayısı artıyor. Son 10 yıla baktığımızda yerel zincirlerimizin oranı yüzde 23'ten yüzde 9'a düşmüş. Burada ciddi bir sıkıntı, haksız bir rekabet var. Sektör temsilcileri olarak hep beraber bugün bunları konuşmak için bir araya geldik. Bildiğiniz üzere Perakende Yasamız meclisimizde bekliyor. Yapılacak düzenlemelerle Perakende Yasamız sektörü rahatlatacak" açıklamasını yaptı. Sektör temsilcilerine çağrıda bulunan Gürsel Baran, "Karşınızdaki yapılanmaya karşı, gelin güçlerimizi birleştirelim. Bu iş çok kıymeti, çok önemli. Gelin güçlerimizi birleştirerek daha güçlü yapılarla günümüz dünyasında, günümüz Türkiye'sinde daha iyi yerlerde olalım. Hep birlikte geleceğimizi planlayıp, güçlerimizi birleştirelim" açıklamasını yaptı.

"Masada tüm taraflar yer almalı"

Organizasyona katılım gösteren 50'yi aşkın markayı, sektörün tüm taraflarını bir araya getiren Ankara YZB'de emeği geçen herkese teşekkür eden Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz, katılımcı olan tüm markaların ortak paydasının Ankara olduğuna dikkat çekti. Perakende sektöründe yaşanan problemlere de değinen Yavuz, Perakende Yasası'nda gerçekleştirilecek iyileştirmelerde masada tüm tarafların yer alması gerektiğini belirtti. Ankara'nın Gayrisafi Yurt İçi Hasılada ortalama 1,3 trilyon olduğunu belirten Faik Yavuz; "Ankara büyüyor, zenginleşiyor. Ankara'da alışveriş var, ticaret var, sanayi var, tarım var. Bugün bu organizasyonda yer alan markalarımızı bizler yeşerteceğiz, büyüteceğiz, destek olacağız. İleride ulusal birer marka olabilmeleri için şimdiden bizler destek vereceğiz" dedi.

"Rekabeti mağaza sayılarıyla değil, sunduğumuz değerlerle yapalım"

TPF Başkanı Ömer Düzgün organizasyonun açılış konuşmasında, küresel ekonomik çalkantılar, iklim değişikliği ve çevresel sorunlar gibi zorluklara işaret ederek sektörün birlikte hareket etme ve dayanışma göstermesi gerektiğini vurguladı. Rekabetin rakamsal mağaza sayılarıyla değil, sunulan değerle sağlanması gerektiğini belirten Düzgün, YZB'nin yerel ve yerli üreticileri, tedarikçileri ve yeni ürünleri market işletmecileriyle buluşturarak sektör sorunlarına ve yarınına ışık tutmak için yeni bir açılım yaptığını ifade etti.

YZB'nin yerel ve yerli üreticileri, tedarikçileri, yeni ürünleri, market işletmecileriyle buluşturup, sektör sorunlarına ve yarınına ışık tutmak için yeni bir açılım yaptıklarını belirten Düzgün; "Federasyonumuzun kuruluşunun gerçekleştiği Ankara'dan başladığımız YZB açılımını önümüzdeki süreçte farklı illerde de düzenleyeceğiz. Üreticilerimizin kıymetli ürünlerini ve yerel lezzetleri Türkiye'deki yerel zincirlerin raflarına taşımak, üretici ve tedarikçilerimiz için yeni kapılar aralamak için kararlıyız. İstanbul'daki organizasyondan farklı olarak yerelde düzenleyeceğimiz etkinliklerde üyelerimiz ve meslektaşlarımızın sorunlarını masaya yatıracağız, düzenleyeceğimiz çalıştaylarla bölgelere özel stratejiler geliştireceğiz. Yerel zincirler olarak ülkemize, sektörümüze ve vatandaşlarımıza sunduğumuz katma değeri artırarak daha da gelişmesine katkıda bulunacağız" dedi.

"Kuralsız açılışlar, tüm taraflara zarar veriyor"

Konuşmasında sektörün sorunlarına da değinen Ömer Düzgün; "Yerel zincirler olarak bizler nasıl daha fazla katma değer oluştururuz diye çalışıp, projelerimizi hayata geçirirken, sektörde köşe kapmaca yarışları devam etti. Alt alta, üst üste mağaza açılışları devam ediyor. Market mağaza enflasyonu rekora doğru gidiyor. Türkiye'nin dört bir yanında 50 binin üzerinde market mağazası var. Bu kuralsız açılışlar, sadece sektöre değil, genel ekonomiye ve vatandaşlarımıza da zarar veriyor. Sürecin tekelleşmeye doğru evrildiği günümüzde, ne yazık ki, fiyatla, gramajla, markalaşmanın önünü kesmeye kadar giden bir süreç yaşıyoruz" açıklamasını yaptı.

"Rekabet avantajı getirecek"

Yerel zincirlerin rekabete karşı olmadıklarını, haksız rekabete karşı olduklarını belirten TPF Başkanı, "Perakende Yasası'ndaki eksik ayakların giderilmesi sektörün tüm taraflarına rekabet avantajı getirecek, mutlu edecek. Mağaza açılışlarının kuralla gerçekleşmesi, private label ürünlerle birlikte düşük gramajlı ürünlerin raflarda aynı fiyata satılması gibi alınacak hızlı önlemler hem sektöre hem de vatandaşlarımıza nefes aldıracak" dedi.

"Birlik olma, tek yürek hareket etme zamanı"

Ekonomik koşullar nedeniyle vatandaşların satın almak istedikleri ürünleri araştırıp, fiyatları karşılaştırıp, ihtiyaçlarını 5-6 noktadan karşıladıklarını belirten Ömer Düzgün gıda ve gıda perakendesinde birlik olmanın ve tek yürek hareket etmenin zamanının geldiğine vurgu yaparak şöyle konuştu: "Zor bir dönemden geçiyoruz. Önceki yıllarda yüzde 60 olan kartlı alışveriş oranı bu yıl yüzde 80'i aşmış durumda. Böylesi bir ortamda masanın tüm tarafları elimizi taşın altına koymalıyız. Yereller olarak biz rekabete karşı değiliz. Herkesi kucaklayacak, sektörümüzü güçlendirecek adımların atılması için önerilerimizi gündeme getiriyoruz. Örneğin discount mağazalarda vatandaşlarımızın karşılaştıkları, 'daha ucuz' algılatılmaya çalışan private label ürünlerin yanında markalı muadil ürünler de yer almasını talep ediyoruz. Düşük gramajlı ürünlerin marka ürünlerle aynı fiyata satıldığı o raflarda tek bir düzen olması gerektiğine dikkat çekiyoruz. Çalışanlarımıza gelişim imkanı sunmak ve sevdikleriyle daha fazla vakit geçirmelerini sağlamak için çalışma saatlerinde düzenlemeye gidilmesi gerektiğini gündeme getiriyoruz. Sektör olarak ortak hedeflere yürümezsek, sorunları görmezden gelirsek, tüketicilere alınması gereken tedbirleri aktarmazsak, onlara kusursuz bir deneyim sunmazsak, sektör olarak şeffaf olmazsak belirlenen hedeflere ulaşmak bir hayal olacak."

"Hizmet, ürün çeşitliliği ve müşteri memnuniyetinde üstün konumdayız"

Ankara PERDER Başkanı Ramazan Gülhan, organizasyonun ev sahipliğini üstlendiği etkinlikte yaptığı konuşmada, yerel perakendeciler arasında iş birliği ve dayanışmayı sağlamak, sektörde ortaya çıkabilecek problemleri çözmek amacıyla 2001 yılında 23 yerel perakendeci tarafından kurulan Ankara PERDER'in 23. yılında 33 bine yakın personel ve 657 şubede hizmet verdiğini belirtti.

Ankara'da tek yürek halinde hareket eden yerel zincirlerin, discount ve ulusal zincirlere kıyasla ürün çeşitliliği, hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti alanlarında daha üstün bir konumda olduğunu dile getiren Gülhan, 'Yerel zincirler olarak sektöre katma değer oluşturmaya devam ediyoruz. Bugün ilkini düzenlediğimiz YZB Ankara ile yeni bir dönemin kapısını aralayacağız. Sektördeki güncel durumu ele alarak, tüm iş ortaklarımızla bağlarımızı kuvvetlendireceğiz. Tüm sektörlerde olduğu gibi perakende sektörü de hızla değişiyor, gelişiyor. Tüketici talepleri, alışkanlıkları evriliyor. Yerel zincirler olarak bizler de bu değişime uyum sağlamak için var gücümüzle çalışacağız. YZB Ankara, önümüzdeki dönemde daha büyük ve sürdürülebilir başarılar elde etmek için yeni bir başlangıç olacak. Hedeflerimize ulaşmak için sektörün tüm taraflarının katkısı çok önemli. Birlikte çalışarak, perakende sektörünü daha güçlü bir konuma getireceğiz. YZB Ankara'da bizleri yalnız bırakmayan tüm sponsorlarımıza, katılımcılarımıza, tedarikçi firmalarımıza teşekkür ederiz" dedi.

İlk olarak düzenlendiği 2009 yılından bu yana insan kaynakları, markalaşma stratejileri, teknolojik dönüşüm, verimlilik artışı, çevresel sürdürülebilirlik ve yerel üretim gibi sektörün geleceğini şekillendirecek önemli konu başlıkların ele alındığı YZB'nin Ankara ayağında, katılımcı ve sponsor firmalar, temsil ettiği yüzlerce markanın yeni ürün ve hizmetlerini sektör profesyonellerine tanıttı. - ERZURUM