Trabzon'da 12 bin kilo palamut avlandığı belirtildi, tanesi 40 TL'ye kadar düşüyor - Son Dakika
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Trabzon'da 12 bin kilo palamut avlandığı belirtildi, tanesi 40 TL'ye kadar düşüyor

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Trabzon\'da 12 bin kilo palamut avlandığı belirtildi, tanesi 40 TL\'ye kadar düşüyor
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1 Eylül 2026'da başlayan balıkçılık sezonunda Trabzon'da avlanan palamut miktarının 12 bin kiloya ulaştığı belirtildi. Son 25 yılın en yoğun sezonu yaşanırken tanesi 40 TL'ye kadar düşen palamuda vatandaşlar ilgi gösteriyor, tuzlama için de uygun dönem olduğu ifade ediliyor.

1 Eylül 2026'da başlayan balıkçılık sezonunda Trabzon'da palamut avcılığı devam ediyor. Sezonun açılışından bugüne kadar Trabzon'da avlanan palamut miktarının 12 bin kiloya ulaştığı belirtildi.

Karadeniz'de son 25 yılın en yoğun palamut avı yaşanırken, tezgahlarda fiyatı zaman zaman tanesi 40 TL'ye kadar düşen palamuda vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Balık bolluğunun tezgahlarda uygun fiyatlarla satışa sunulan palamut, vatandaşların ilgisini çekerken, balığın bol olduğu bu dönemin tuzlama yapmak için de değerlendirilebileceği ifade edildi. Palamut fiyatlarının zaman zaman tanesi 40 TL'ye kadar gerilemesi, vatandaşlara hem taze balık tüketme hem de kış ayları için hazırlık yapma imkanı sunuyor.

Fiyatı 40 TL'ye kadar düştü

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış bu sene palamut avcılığının bolca geçtiğini belirterek, "Fiyatı zaman zaman 40 TL'ye kadar düştü. Vatandaş bu sene palamuta doydu. Son yılların en iyi sezonunu yaşıyoruz ki sezon halen devam ediyor. Halkımız tarafından bilinen son dönemlerde palamut tuzlama dönemi başladı. Bir süre de bu şekilde devam eder. Şu an tuzlamanın tam zamanı çünkü palamut büyüdü, yağlandı, tam tuzlanacak kıvama geldi. Sezon başladığından beri palamut hız kesmeden avlanmaya devam ediyor" dedi.

Son 25 yılın en yoğun sezonu

Balıkçı esnaflarından Emin Avcı ise "Son 25 yılın en yoğun sezonu. En yoğun palamut sezonu bu sene oldu. Fiyatı bir ara 35-40 TL'ye kadar düştü. Şu an tuzlama ve buzluğa atma zamanı. Yoğun bir şekilde palamuda talep var. Tahminime göre palamut bolluğu 1-2 ay daha sürer. Palamudun biteceği yok, her taraftan palamut fışkırıyor. Vatandaş da talep gösteriyor. Tuzlamasını yapacak olan da yapsın" diye konuştu.

Öte yandan alınan bilgiye göre ise balık av sezonunun başından bu yana geçen sürede Trabzon'da avlanan palamut miktarının 12 bin kilograma ulaştığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
BalıkçılıkEkonomiTrabzonGüncelSon Dakika

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