Trafik Akışı Kontrol Altında

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, O-4 Otoyolu Hendek kavşağında (159-160. kilometre aralığı), ayrım ve katılım kolları, gişe sahası ve otoyol platformunda üstyapı yenilemesi nedeniyle D-100 Devlet Yolu'ndan otoyola giriş ve çıkış trafiğe kapatılarak, çalışmalar yürütülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde, İstanbul- Kırıkkale istikametinde Susuz Köprülü Kavşağı sağ toplayıcı yolundaki yol yapım çalışması ve şerit daraltması sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Niğde- Pozantı Otoyolu'nun 13-16. kilometrelerinde, Eminlik Kavşağı Adana yönü yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım 1 numaralı şeritten sağlanıyor.

Samsun- Ordu bölünmüş yolunun 6. kilometresinde, Ünye-Yunusemre Tüneli Samsun-Ordu yönü tüpünde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle trafik, diğer tüpten çift yönlü sürdürülüyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun, İzmir istikameti 8-9. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle yol kapatılarak, trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden çift yönlü devam ediyor.

Alanya-Hadim-Taşkent yolunun 27-50 kilometrelerindeki Kuşyuvası (T1-T2-T3-T4) ve Çayarası (1-2-3) tünellerinde, 14 Temmuz'a kadar 09.00-17.00 saatlerinde tünel bakım çalışmaları yapılıyor.

Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu, yapım işi kapsamındaki çalışmalar dolayısıyla yolun 33-34. kilometrelerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Malatya-Yeşilyurt yolunun 11-13. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çaykara- Bayburt yolunun 9-12. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışması sebebiyle yol kısa sürelerle trafiğe kapatılarak, ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Çeşme-Silifke yolunun 21-22. kilometrelerindeki otoyol, patlatma çalışması dolayısıyla araç trafiğine kapatılarak, ulaşım her iki kesimde de tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.