Trafik Akışı Kontrol Altında - Son Dakika
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Ekonomi

Trafik Akışı Kontrol Altında

12.07.2025 09:08
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Yol yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı, kontrollü geçiş sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, O-4 Otoyolu Hendek kavşağında (159-160. kilometre aralığı), ayrım ve katılım kolları, gişe sahası ve otoyol platformunda üstyapı yenilemesi nedeniyle D-100 Devlet Yolu'ndan otoyola giriş ve çıkış trafiğe kapatılarak, çalışmalar yürütülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde, İstanbul- Kırıkkale istikametinde Susuz Köprülü Kavşağı sağ toplayıcı yolundaki yol yapım çalışması ve şerit daraltması sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Niğde- Pozantı Otoyolu'nun 13-16. kilometrelerinde, Eminlik Kavşağı Adana yönü yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım 1 numaralı şeritten sağlanıyor.

Samsun- Ordu bölünmüş yolunun 6. kilometresinde, Ünye-Yunusemre Tüneli Samsun-Ordu yönü tüpünde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle trafik, diğer tüpten çift yönlü sürdürülüyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun, İzmir istikameti 8-9. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle yol kapatılarak, trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden çift yönlü devam ediyor.

Alanya-Hadim-Taşkent yolunun 27-50 kilometrelerindeki Kuşyuvası (T1-T2-T3-T4) ve Çayarası (1-2-3) tünellerinde, 14 Temmuz'a kadar 09.00-17.00 saatlerinde tünel bakım çalışmaları yapılıyor.

Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu, yapım işi kapsamındaki çalışmalar dolayısıyla yolun 33-34. kilometrelerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Malatya-Yeşilyurt yolunun 11-13. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çaykara- Bayburt yolunun 9-12. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışması sebebiyle yol kısa sürelerle trafiğe kapatılarak, ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Çeşme-Silifke yolunun 21-22. kilometrelerindeki otoyol, patlatma çalışması dolayısıyla araç trafiğine kapatılarak, ulaşım her iki kesimde de tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: AA

3-sayfa, Ekonomi, Ulaşım, trafik, ankara, Son Dakika

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