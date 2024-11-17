Trafik Düzenlemesi ve Yol Çalışmaları

Ekonomi

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Samandıra Ücret Toplama İstasyonu'nda gişe adaları ve kanopilerin yıkım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle Samandıra gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar kapatılarak sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşakları 0-11. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple otoyolun Ankara istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 5-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla bant aktarımı yapılarak, ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Karşıyaka Batı- Çiğli kavşakları 0-1. kilometreleri Çiğli Viyadüğü'ndeki genleşme derzi yenileme çalışması nedeniyle bazı şeritler trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 1-4. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Kırşehir-Kırıkkale istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sivas-Zara yolunun 1-4. kilometrelerinde Numune Hastanesi köprülü kavşağı genleşme derzi dolgu çalışması dolayısıyla Sivas- Erzincan istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, alternatif güzergahlardan sağlanıyor.

Kayseri- Niğde yolunun 14-20. kilometrelerindeki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Diyarbakır-Silvan yolunun 60-62. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Sakarya- Bilecik il sınırı- Bozüyük yolunun 20-22. kilometrelerindeki toprak işleri ve üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım, sol şeritten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Maçka yolunun 3-25. kilometrelerinde fiber optik kablo döşeme çalışması nedeniyle saat 19.00'a kadar Maçka-Trabzon istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.