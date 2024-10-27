Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Nedeniyle Yavaş Gidin - Son Dakika
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Ekonomi

Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Nedeniyle Yavaş Gidin

Karayollarındaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaretlerine uyması gerekiyor.

27.10.2024 09:46
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Avrupa Otoyolu Basın Ekspres Yolu'nun 0-8. kilometrelerinde her gün 22.00-06.00 saatlerinde üstyapı onarım çalışması yapılıyor. Bu kesimlerde şerit daraltması yapılarak trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Soma Kavşağı üst geçit köprüsündeki bakım-onarım çalışması sebebiyle İstanbul yönünde kavşak kolu trafiğe kapatılarak, ulaşım alternatif güzergahtan gerçekleştiriliyor. Otoyolun Balıkesir Batı- Savaştepe kavşakları 1-9. kilometrelerinde de bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle İzmir istikametinde ulaşıma iki yönlü izin veriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Soma-Kırkağaç kavşakları 17-22. kilometrelerindeki bakım-onarım çalışması yapılması dolayısıyla İzmir ve İstanbul istikametlerinde sırayla bant aktarması yapılıyor. Bu kesimlerde ulaşım iki yönlü devam ediyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun Çeşme istikameti Güzelbahçe gişelerindeki altyapı çalışmaları sebebiyle trafik akışı diğer istikametten çift yönlü gerçekleştiriliyor.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun Selçuk- Germencik kavşakları 5-8. kilometreleri, Kızılcapınar 1 Viyadüğü'ndeki bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten çift yönlü sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Bolu Batı kavşakları kesimi 14-16. kilometrelerindeki onarım çalışması dolayısıyla İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Karakeçili-Kulu yolunun 36-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Kulu-Karakeçili istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Taşağıl-Beydiğin-İbradı yolunun 35-40. kilometrelerindeki hendek yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Tavşanlı- Kütahya yolunun 61-63. kilometrelerinde Geven Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla Tavşanlı-Kütahya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten çift yönlü izin veriliyor.

Trabzon-Maçka yolunun 15-17. kilometrelerinde bulunan Değirmendere 5 Köprüsü'nde yapılacak derz onarım çalışması sebebiyle bölünmüş yolun Maçka-Trabzon yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Kaynak: AA

Karayolları Genel Müdürlüğü, Ekonomi, trafik, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Nedeniyle Yavaş Gidin - Son Dakika

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