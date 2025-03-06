Trendyol'dan Kırsal Kalkınma Projesi - Son Dakika
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Ekonomi

Trendyol'dan Kırsal Kalkınma Projesi

Trendyol\'dan Kırsal Kalkınma Projesi

Trendyol, UNDP işbirliğiyle Adana'da çocuklara kodlama ve robotik eğitimi veriyor.

06.03.2025 12:09
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Trendyol ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliği ile yürütülen Yarının Köyleri projesi kapsamında Adana Kürkçüler Köyü'ndeki çocuklar temel kodlama ve robotik eğitimi aldı. Eğitimler, Trendyol'un ekibinde yer alan Adanalı kadın mühendisler tarafından verildi. Trendyol, üretimi teknoloji ile destekleyen Yarının Köyleri projesinde her yaştan insanın potansiyelini ortaya çıkarmayı ve yerel üreticileri sınırların ötesine taşımayı hedefliyor.

Dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, ekosistemi için en büyük pozitif etkiyi oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Trendyol, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliği ile yürüttüğü kırsal kalkınma projesi Yarının Köyleri ile dijital fırsat eşitliği sunma çalışmalarına devam ediyor. 7'den 70'e herkes için eğitimler gerçekleştirilen proje kapsamında, bugüne kadar yaklaşık 1.000 çocuk algoritma, kodlama ve robotik eğitimlerinden yararlanarak teknoloji ile daha da yakınlaştı.

Trendyol, Adana'daki kadın mühendisleriyle, son teknolojilerle donatılan Yarının Köyleri Dijital Merkezi'nde çocukların teknolojik yetkinliklerini geliştirmelerine yönelik eğitimler verdi. Tüm gün süren eğitimden 9-14 yaşları arasındaki çocuklar yararlandı. Daha önce algoritma eğitimi alan çocuklar, bu eğitim ile scratch programı ile tanışıp oyun yapmayı öğrenirken algoritmaların nasıl çalıştığını keşfettiler.

Dijital dönüşümle kırsal kalkınma

Trendyol'un eşitlik, kapsayıcılık ve çeşitlilik ilkelerinden ilham alan Yarının Köyleri projesi, çocukların, gençlerin, kadınların ve engelli bireylerin karşı karşıya kaldığı dijital fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmayı ve köy ile şehir arasındaki teknoloji ve teknolojinin sunduğu fırsatlara erişimdeki uçurumun kapatılmasını amaçlıyor. Ayrıca proje ile yerelde istihdamın artırılması, üretimin güçlendirilmesi, kültürel değerlerin korunarak kırsal kalkınmanın desteklenmesi hedefleniyor.

Üreticiler e-ticaretle tanışıyor

Köylerdeki üreticileri e-ticaret ile tanıştıran Yarının Köyleri, kırsal yerleşimlerin dijitalleşme düzeylerini artırarak yeni fırsatlar ortaya koyuyor. Üreticiler bu dijital merkezlerde, ürün geliştirme ve çeşitlendirme, markalaşma, logo tasarım, katma değerli ürün geliştirme, e-ticaret, dijital pazarlama konularında bilgi ve deneyim kazanırken, çeşitli eğitimler ile dijital yetkinliklerini güçlendiriyor. Üreticiler dijital merkezlerde aldıkları eğitimlerle ürünlerini Trendyol üzerinden tüm Türkiye'nin yanı sıra, Trendyol'un faaliyette olduğu Azerbaycan ve Körfez ülkeleri gibi yurtdışı pazarlara da ulaştırabiliyor.

Yerel değerler markalaşıyor

Yarının Köyleri dijital merkezlerinde başta çocuklar, gençler, kadınlar ve engelli bireylerin katıldığı kapsamlı eğitimlerle Anadolu'nun yöresel ürünlerinin markalaştırılmasına yönelik çalışmalar da yapılıyor. Böylece yerelde yetiştirilen ürünlerin, zanaat eserlerinin ve el emeği ürünlerin, e-ticaret ile köyden doğrudan dünya çapındaki tüketicilerle buluşturulması sağlanıyor. Kırsal alanlarda dijital değer zincirlerinin güçlendirilmesini ve kapsayıcı büyümenin hızlanmasını hedefleyen proje, sürdürülebilir ve teknolojiye dayalı üretim kültürünü destekliyor.

Hedef, 2028'e kadar 10 dijital merkez

Yarının Köyleri dijital merkezlerindeki eğitimler bugün Adana Kürkçüler ve İzmir Ulamış köylerinde devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Sakarya'nın Taraklı ilçesinde üçüncü dijital merkezin açılışını gerçekleştiren Trendyol, dijital merkez sayısını 2028 yılının sonuna kadar 10'a çıkarmayı hedefliyor.

Kadınların iş dünyasına etkin katılımını destekliyor

Dijital Fırsat Eşitliği, Nitelikli Eğitim ve Kadının Güçlenmesi alanlarına odaklanarak kadınların istihdam edilmesini ve girişimciliğini destekleyen Trendyol, UNDP ile yürüttüğü Yarının Köyleri projesi ile üreten kadınların yanında olmaya devam ediyor. Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) imzacısı olmanın getirdiği sorumlulukla hareket eden Trendyol, tüm paydaşlarıyla birlikte kadınların iş dünyasına etkin katılımına katkı sağlıyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Teknoloji, Kürkçüler, Trendyol, Ekonomi, Eğitim, Çocuk, Adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trendyol'dan Kırsal Kalkınma Projesi - Son Dakika

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