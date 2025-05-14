Trump Katar'dan da istediğini aldı! Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

Trump Katar'dan da istediğini aldı! Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı

Trump Katar\'dan da istediğini aldı! Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı

Orta Doğu ziyareti kapsamında gittiği Suudi Arabistan'da 142 milyar dolarlık tarihteki en büyük silah satış anlaşmasını yapan ABD Başkanı Donald Trump, Katar'dan da istediğini aldı. Katar Havayolları, Amerikan uçak imalat şirketi Boeing ile 160 uçak için 200 milyar dolar değerinde bir anlaşma imzaladı.

14.05.2025 17:38
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Orta Doğu turuna çıkan ABD Başkanı Donald Trump, ziyaretlerini ticari anlaşmalarla süsledi. Suudi Arabistan'la 142 milyar dolarlık silah satış anlaşması yapan Trump Katar'dan da istediğini aldı.

BOEİNG İLE KATAR ARASINDA 200 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

Boeing ile Katar arasında imzalar atıldı. ABD Başkanı Trump, Boeing firmasının Katar'a 160 uçak satışı konusunda 200 milyar dolarlık tarihi bir anlaşma yaptığını söyledi.

Trump Katar'dan da istediğini aldı! Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Trump arasında Doha'da gerçekleşen ikili görüşmenin ardından, taraflar arasında savunma, havacılık gibi birçok alanda ikili işbirliği anlaşmaları imzalandı. Katar Emiri Al Sani, imza töreninin ardından yaptığı konuşmada, "Başkan Trump ile yaklaşık iki saat boyunca güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki duruma ilişkin pek çok konuyu ele aldık. İmzaladığımız bu anlaşmalardan sonra ABD ile Katar arasındaki ilişkileri yeni bir seviyeye çıkardık. Başkan Trump'a bu tarihi ziyaretinden dolayı yeniden teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

"BOEİNG TARİHİNİN EN BÜYÜK ANLAŞMASI"

ABD Başkanı Donald Trump da Al Sani ile ikili görüşmelerinde " Rusya, Ukrayna, dünyaya ilişkin birçok başlığı ele aldıklarını" belirterek "Oldukça ilginç bir durumun yaşandığı İran'ı görüştük. Bunun iyi sonuçlanacağını düşünüyorum. Bir şekilde iyi sonuçlanmalı. Sizin çok büyük faydanız oldu." diye konuştu.

Trump Katar'dan da istediğini aldı! Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı

Katar Havayolları ve Amerikan uçak imalat şirketi Boeing ile imzalanan uçak alım anlaşmasına işaret eden Trump, Katar'ın Boeing'ten 160 uçak alımı için 200 milyar dolar değerinde bir anlaşma imzaladığını "bunun Boeing tarihinin en büyük anlaşması olduğunu" söyledi. Trump, ABD savaş uçaklarının yarın bir gösteri yapacağını paylaşarak, Katar Emiri'ne "dostluğundan" dolayı teşekkür etti.

TRUMP'A ARABİSTAN'DAN 600 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM TAAHHÜDÜ

Öte yandan Donald Trump, önceki gün Suudi Arabistan'dan da 600 milyar dolarlık yatırım taahhüdü almıştı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, bu kapsamda yapılan ilk anlaşmalarla ABD'nin enerji güvenliğinin, savunma sanayisinin, teknoloji liderliğinin ve küresel altyapı ile kritik minerallere erişiminin güçlendirileceği belirtilmişti.

142 MİLYAR DOLARLIK TARİHİ SİLAH SATIŞ ANLAŞMASI

Açıklamada, anlaşmaların her iki ülke için de tarihi ve dönüştürücü nitelikte olduğu, ABD ile Suudi Arabistan arasındaki ortaklığın yeni bir "altın çağını" temsil ettiği kaydedilmişti. ABD ve Suudi Arabistan'ın "tarihteki en büyük silah satış anlaşmasını" imzaladığı belirtilen açıklamada, anlaşmanın değerinin yaklaşık 142 milyar dolar olduğu, Suudi Arabistan'a Amerikan savunma şirketlerinden son teknoloji savaş ekipmanları ve hizmetlerinin sağlanacağı aktarılmıştı.

Açıklamada, tamamlanması planlanan satışların, hava kuvvetlerinin geliştirilmesi ve uzay kabiliyetleri, hava ve füze savunması, deniz ve kıyı güvenliği, sınır güvenliği ve kara kuvvetlerinin modernizasyonu ile bilgi ve iletişim sistemlerinin güncellenmesi olarak beş kategoriye ayrıldığı kaydedilmişti.

Anlaşmanın ayrıca Suudi silahlı kuvvetlerinin kapasitesini geliştirmek için kapsamlı eğitim ve desteği de içerdiği belirtilen açıklamada, "Bu anlaşma, Amerikan sistemleri ve eğitimi temelinde Suudi Arabistan'ın savunmasına ve bölgesel güvenliğine önemli bir yatırımı temsil ediyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Uluslararası İlişkiler, Suudi Arabistan, Donald Trump, Donald Trump, Orta Doğu, Ekonomi, Boeing, Finans, Dünya, Katar, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trump Katar'dan da istediğini aldı! Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Abuzer Kadayıf:
    İsrail’i ahıra koymanın zamanı geldi 0 0 Yanıtla
  • Benvekendim :
    Amerika İngiltere vb ülkeler paranın nereden olduğunu biliyor ve bu ülkeler ile ilişkilerini geliştirmeye çalışıyor. Bizim malum iç mihrakları da aman katarlı, aman arap vs diye kandırırıyorlar. Bunlara inanarak hala bu ülkelere karşı tiplere giriyorlar. Biraz akıllanın ve uyanın artık. 0 0 Yanıtla
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