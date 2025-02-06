TÜBİTAK'tan Deprem Bölgesine Destek Programları

Ekonomi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 6 Şubat depremlerinin ardından harekete geçerek, afet bölgesindeki ihtiyaçlar doğrultusunda yeni destek mekanizmaları tasarladı ve hayata geçirdi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜBİTAK deprem bölgesinde çalışan gönüllülerle, acil ihtiyaçlara hızlıca uyarlanan teknolojileri ve afeti analiz edecek araştırma programları ile sürece katkı sundu.

Depremin ardından, araştırmacıların 24 saat içinde deprem bölgesine intikal ederek, araştırma yapmalarını sağlayan TÜBİTAK, bölgedeki ihtiyaçlara yönelik yeni destek programları oluşturdu. Bu çerçevede, "TÜBİTAK Doğal Afetler Odaklı Saha Çalışması Acil Destek Programı"nı devreye alınarak, 61 farklı kurumdan 124 proje desteklenmeye başlandı.

Depremlerden etkilenen lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve doktora sonrası araştırmacıların, TÜBİTAK tarafından yürütülen veya desteklenen araştırma projelerinde yer almalarını sağlamak için "Birlikte Çalışıp Birlikte Başaracağız Programı (BİÇABA)" çağrısı açıldı. Çağrı kapsamında 1317 lisans öğrencisi, 648 yüksek lisans öğrencisi, 419 doktora öğrencisi ve 99 doktora sonrası araştırmacı desteklenmeye hak kazandı.

Araştırmacıların AR-GE faaliyetlerini desteklemek üzere ve deprem felaketinin araştırma ekosistemine etkisinin en aza indirilmesi için "Deprem Bölgesi Üniversiteleri Özel Çağrısı (BİNBİRÇABA)" açıldı. BİNBİRÇABA ile 396 projeye yaklaşık 635 milyon lira destek sağlandı.

Bilim insanı burs ve destek programları çerçevesinde, TÜBİTAK tarafından açılan özel çağrılar yanında, depremlerden doğrudan etkilenen 11 şehre ve Sivas'ın Gürün ilçesine yönelik "Afet Bölgesi Bilim Her Yerde Özel Destek Çağrısı" hazırlandı.

Kobi ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla "Deprem Bölgesi Özel Çağrısı (TEKNOÇABA)"nı duyuruldu. Söz konusu çağrı kapsamında, projelerden 95'inin, 330 milyon lirayla desteklenmesine karar verildi.

TÜBİTAK 8 artçı deprem gözlem istasyonu kurdu

Gönüllü olarak deprem bölgesine giden 156 kişilik TÜBİTAK personeli, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinde (MAM) yürütülen, Büyük Deprem Sonrası Acil Gözlem Araştırmaları (DEPAR-II) Projesi çerçevesinde, depremin hemen ardından TÜBİTAK MAM Yer Bilimleri Araştırma Grubu, 2 ekip ile bölgeye giderek 8 artçı deprem gözlem istasyonu kurdu.

AFAD ve TÜBİTAK işbirliği eş finansman modeliyle yürütülen "1001-UDAP Ulusal Deprem Araştırmaları Programı Ortak Çağrısı"na toplam 233 proje başvurdu ve yapılan değerlendirmeler sonucunda 51 projenin desteklenmesine karar verildi.

Depremler, havayolu ulaşımının afet yönetimi ve acil durum müdahalelerindeki kritik rolünü bir kez daha gözler önüne serdi. Bu kapsamda, TÜBİTAK MAM ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi işbirliğiyle, deprem bölgesinde yürütülen başarılı çalışmaların ardından, iki kurum arasında bir işbirliği protokolü imzalandı.

Bu çerçevede başlatılan proje ile havalimanlarının işletme sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla deprem tehlikesi ve zemin parametreleri detaylı şekilde inceleniyor. "Sismik Tehlike Değerlendirme" ve "Zemin Deformasyonu Araştırılması" çalışmalarını içeren proje, ilk etapta iki pilot sahada uygulanıyor. Havalimanlarına özel çözümler geliştirilmesini hedefleyen proje, ilerleyen süreçte diğer havalimanlarına da yaygınlaştırılarak, kapsamlı bir program haline getirilmesi hedefleniyor.